Lyon : un homme de 35 ans blessé par balle à Gorge-de-Loup, deux individus recherchés

Ce lundi 26 octobre, un homme de 35 ans a été blessé par balle dans le quartier de Gorge-de-Loup, dans le 9e arrondissement.
Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h, rue du Professeur-Guérin, à proximité d'une station de métro.
Trois coups de feu tirés
Selon le Progrès, deux individus circulant à scooter se seraient approchés de la victime. Le passager serait alors descendu du deux-roues avant d'ouvrir le feu à trois reprises, avec une arme utilisant des munitions de calibre 22.
Les deux suspects, habillés en noir et le visage dissimulé, ont ensuite quitté les lieux à scooter.
Touché à une jambe par un ou plusieurs projectiles, l'homme de 35 ans a été pris en charge puis transporté à l'hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n'était pas engagé.
Une enquête de police a été ouverte afin de retrouver les auteurs des tirs.
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
surprenant car Doucet affirmait il y. a peu que sa super politique de l’autruche basée sur le principe soixante huitard « il est interdit d’interdire »avait totalement pacifié la ville … pourtant tous les 2-3 jours on retrouve des infos concernant des tirs, des blessés ou des morts … un peu beaucoup hors sol le maire, dans quel cocon aseptisé vit il ??? C’est vrai que ces temps ci il paraît qu’il a peur et est angoissé comme il dit… visiblement ça l’empêche de penser clairement… le parisien ne supporte même as l’air lyonnais, un pauvre chéri fragile tellement perturbé par ses angoisses qu’il le dit partout…Signaler Répondre
Où ça ?Signaler Répondre
Ah à Coupe-Gorge-de-Loup ;-)
Gobe tes chiffres sans questionner, applaudis les robocops mutileurs de jeunes, pleures tes poubelles, et surtout ne sors pas de chez toiSignaler Répondre
Trappes : nouvelles révélations de Mediapart sur l’adhésion du tueur aux idées du RN. Dans des messages Facebook Messenger, Kevin T. confirme son soutien à Marine Le Pen et son obsession de l’immigrationSignaler Répondre
ca passe en accident de travail, donc les soins seront gratuit pour luiSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Qui va payer ?Signaler Répondre
Selon Mediapart et Le Monde, le tireur avait des tracts du RN dans sa poche.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Je croyais qu'ils avaient chopé Kévin et Matéo ?Signaler Répondre