Lyon : un homme de 35 ans blessé par balle à Gorge-de-Loup, deux individus recherchés

Ce lundi 26 octobre, un homme de 35 ans a été blessé par balle dans le quartier de Gorge-de-Loup, dans le 9e arrondissement.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h, rue du Professeur-Guérin, à proximité d'une station de métro.

Trois coups de feu tirés

Selon le Progrès, deux individus circulant à scooter se seraient approchés de la victime. Le passager serait alors descendu du deux-roues avant d'ouvrir le feu à trois reprises, avec une arme utilisant des munitions de calibre 22.

Les deux suspects, habillés en noir et le visage dissimulé, ont ensuite quitté les lieux à scooter.

Touché à une jambe par un ou plusieurs projectiles, l'homme de 35 ans a été pris en charge puis transporté à l'hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital n'était pas engagé.

Une enquête de police a été ouverte afin de retrouver les auteurs des tirs.