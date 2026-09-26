Une intervention pour un incendie a débouché sur plusieurs constatations inquiétantes, vendredi 25 septembre à Oullins. Vers 18h40, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans une résidence située au 20 rue Tupin, après qu’un feu s’est déclaré devant la porte d’un appartement au troisième étage.

À l’arrivée des policiers, le sinistre avait déjà été maîtrisé sans difficulté par les pompiers. Selon les constatations effectuées sur place, le feu avait pris au niveau d’un paillasson, retrouvé à moitié calciné.

Les flammes avaient également commencé à atteindre la porte d’entrée de l’appartement. De la suie était visible dans les parties communes du troisième étage. En revanche, le feu ne s’est pas propagé aux autres logements de l’immeuble.

Une cartouche de calibre 12 et un impact sur la porte

Mais une autre découverte a attiré l’attention des policiers. Alors qu’ils redescendaient après leurs constatations, des habitants présents dans la rue leur ont signalé une cartouche se trouvant à quelques mètres de l’entrée de la résidence.

D’après nos informations, il s’agissait d’une cartouche de fusil de chasse de type calibre 12. Les policiers ont par ailleurs constaté un impact d’environ cinq centimètres de diamètre sur la porte vitrée située à l’entrée de l’immeuble.

À ce stade, rien ne permet d’établir les circonstances exactes de ces faits ni un éventuel lien entre l’incendie du paillasson, la cartouche retrouvée et l’impact constaté sur la porte.