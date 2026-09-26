Villeurbanne : le McDonald’s des Charpennes retire sa terrasse trop souvent squattée

Plus de tables ni de chaises devant le McDonald’s des Charpennes. Depuis plusieurs semaines, le restaurant a supprimé sa terrasse extérieure.
La direction évoque auprès du Progrès des "difficultés récurrentes constatées aux abords et sur la terrasse du restaurant" et explique avoir pris cette décision pour garantir la sécurité de ses clients et de ses équipes.
Le gérant a également informé la mairie de Villeurbanne de ce retrait en raison de mésusages. La Ville lui a accordé une exonération du droit d’occupation du domaine public. Une rencontre doit prochainement avoir lieu avec l’adjointe au commerce Caroline Roger-Seppi pour envisager une reprise de l’activité extérieure.
La situation n’est toutefois pas assimilée par les autorités à une recrudescence du trafic dans le quartier. La DIPN du Rhône affirme qu’aucun point de deal n’est recensé aux Charpennes. La Ville confirme elle aussi une diminution du nombre de points de deal dans le secteur.
A la mairie de Villeurbanne :Signaler Répondre
Je vais bien tout va bien...
Je suis gai tout me plait...
Je ne vois pas pourquoi...
Pourquoi ça n'irait pas...
Villeurbanne un concentre de la racaille du RhoneSignaler Répondre
Mais où est donc passé ce doux vivre ensemble qu'on nous vante depuis une décennie ?Signaler Répondre
Tout le monde le sait: vivre ou ensemble, il faudra désormais choisir ;)
C’est pas possible le 6e vote LR.Signaler Répondre
"aucun point de deal n’est recensé aux Charpennes" sauf qu'on joue sur les mots, depuis le covid il n'y a plus beaucoup de points de deal en France puisque tout se fait en livraison.Signaler Répondre
Cela ne supprime en rien l'insécurité ou le trafic. Tous les dealers qui se font attraper ils n'ont sur eux que 5g de drogue au max c'est fini la belle époque où on pouvait arrêter un dealer qui avait 10kg dans son sac et se vanter d'avoir retiré 10kg de la circulation.
sur la terrasse du macdo, ça fait bien 12 ans que je n'ai jamais remis les pieds dans cet établissement, déjà à l'époque la terrasse n'inspirait rien de bon alors je n'imagine pas la situation aujourd'hui.
Tout va tres bien madame la presidente ! Tout va tres bien ! Tout va très bien !Signaler Répondre
Aucun point de deal sur Charpennes ? Depuis le coup de filet aux cités jardins de gerland, les toxicomanes sont de retour sur Charpennes, plusieurs point de deals sont à proximitéSignaler Répondre
La réalité tue l'utopie hein monsieur le Maire !Signaler Répondre
Sous les yeux du Maire.Signaler Répondre
Meme plus honte.
Villeurbanne, la poubelle du Rhone.
Pas de point de deal aux charpennes? Visiblement la police ne prend pas souvent le tram.... A l'arrêt Charpennes, Tonkin, les dealers ne se cachent même pas ! Et en plein après midi. Qu'ils vérifient les regards d'égout tout à côté de l'arrêt au pied de l'immeuble en direction de Feyzin ou carrément dans l'entree d'un immeuble à l'arrêt Tonkin.Signaler Répondre
Pas de trafic dans le quartier ? Ah bon ? On nous prend vraiment pour des lapins de 3 jours.....Signaler Répondre
chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Dommage, j'aimais bien me poser là bas avec une grosse bièreSignaler Répondre