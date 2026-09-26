Villeurbanne : le McDonald’s des Charpennes retire sa terrasse trop souvent squattée

Plus de tables ni de chaises devant le McDonald’s des Charpennes. Depuis plusieurs semaines, le restaurant a supprimé sa terrasse extérieure.

La direction évoque auprès du Progrès des "difficultés récurrentes constatées aux abords et sur la terrasse du restaurant" et explique avoir pris cette décision pour garantir la sécurité de ses clients et de ses équipes.

Le gérant a également informé la mairie de Villeurbanne de ce retrait en raison de mésusages. La Ville lui a accordé une exonération du droit d’occupation du domaine public. Une rencontre doit prochainement avoir lieu avec l’adjointe au commerce Caroline Roger-Seppi pour envisager une reprise de l’activité extérieure.

La situation n’est toutefois pas assimilée par les autorités à une recrudescence du trafic dans le quartier. La DIPN du Rhône affirme qu’aucun point de deal n’est recensé aux Charpennes. La Ville confirme elle aussi une diminution du nombre de points de deal dans le secteur.