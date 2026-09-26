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Villeurbanne : le McDonald’s des Charpennes retire sa terrasse trop souvent squattée

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Villeurbanne : le McDonald’s des Charpennes retire sa terrasse trop souvent squattée

Le McDonald’s des Charpennes a retiré sa terrasse après plusieurs semaines de difficultés aux abords du restaurant. La Ville confirme une hausse de la présence de consommateurs de drogues dans le secteur.

Plus de tables ni de chaises devant le McDonald’s des Charpennes. Depuis plusieurs semaines, le restaurant a supprimé sa terrasse extérieure.

La direction évoque auprès du Progrès des "difficultés récurrentes constatées aux abords et sur la terrasse du restaurant" et explique avoir pris cette décision pour garantir la sécurité de ses clients et de ses équipes.

Le gérant a également informé la mairie de Villeurbanne de ce retrait en raison de mésusages. La Ville lui a accordé une exonération du droit d’occupation du domaine public. Une rencontre doit prochainement avoir lieu avec l’adjointe au commerce Caroline Roger-Seppi pour envisager une reprise de l’activité extérieure.

La situation n’est toutefois pas assimilée par les autorités à une recrudescence du trafic dans le quartier. La DIPN du Rhône affirme qu’aucun point de deal n’est recensé aux Charpennes. La Ville confirme elle aussi une diminution du nombre de points de deal dans le secteur.

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McDonald's

13 commentaires
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Solidarité 69 le 26/09/2026 à 15:20

A la mairie de Villeurbanne :
Je vais bien tout va bien...
Je suis gai tout me plait...
Je ne vois pas pourquoi...
Pourquoi ça n'irait pas...

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josette le 26/09/2026 à 15:14

Villeurbanne un concentre de la racaille du Rhone

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Petite Ortie le 26/09/2026 à 14:23

Mais où est donc passé ce doux vivre ensemble qu'on nous vante depuis une décennie ?
Tout le monde le sait: vivre ou ensemble, il faudra désormais choisir ;)

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bob le 26/09/2026 à 14:17
Agent Charpennes a écrit le 26/09/2026 à 13h30

Aucun point de deal sur Charpennes ? Depuis le coup de filet aux cités jardins de gerland, les toxicomanes sont de retour sur Charpennes, plusieurs point de deals sont à proximité

C’est pas possible le 6e vote LR.

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bon débarras le 26/09/2026 à 13:54

"aucun point de deal n’est recensé aux Charpennes" sauf qu'on joue sur les mots, depuis le covid il n'y a plus beaucoup de points de deal en France puisque tout se fait en livraison.
Cela ne supprime en rien l'insécurité ou le trafic. Tous les dealers qui se font attraper ils n'ont sur eux que 5g de drogue au max c'est fini la belle époque où on pouvait arrêter un dealer qui avait 10kg dans son sac et se vanter d'avoir retiré 10kg de la circulation.

sur la terrasse du macdo, ça fait bien 12 ans que je n'ai jamais remis les pieds dans cet établissement, déjà à l'époque la terrasse n'inspirait rien de bon alors je n'imagine pas la situation aujourd'hui.

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Belon le 26/09/2026 à 13:33

Tout va tres bien madame la presidente ! Tout va tres bien ! Tout va très bien !

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Agent Charpennes le 26/09/2026 à 13:30

Aucun point de deal sur Charpennes ? Depuis le coup de filet aux cités jardins de gerland, les toxicomanes sont de retour sur Charpennes, plusieurs point de deals sont à proximité

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et oui et oui le 26/09/2026 à 13:27

La réalité tue l'utopie hein monsieur le Maire !

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Ahah le 26/09/2026 à 13:20

Sous les yeux du Maire.
Meme plus honte.

Villeurbanne, la poubelle du Rhone.

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Aveugles? le 26/09/2026 à 13:18

Pas de point de deal aux charpennes? Visiblement la police ne prend pas souvent le tram.... A l'arrêt Charpennes, Tonkin, les dealers ne se cachent même pas ! Et en plein après midi. Qu'ils vérifient les regards d'égout tout à côté de l'arrêt au pied de l'immeuble en direction de Feyzin ou carrément dans l'entree d'un immeuble à l'arrêt Tonkin.

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Aveuglément idéologique le 26/09/2026 à 13:12

Pas de trafic dans le quartier ? Ah bon ? On nous prend vraiment pour des lapins de 3 jours.....

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la place des terreaux le 26/09/2026 à 13:10

chronique d'une ville ordinaire

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SuperTonton le 26/09/2026 à 13:02

Dommage, j'aimais bien me poser là bas avec une grosse bière

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