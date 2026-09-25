Euroligue : Tony Parker décroche sa première victoire avec l’Asvel face au Maccabi Tel Aviv

Le premier succès de l’ère Tony Parker est arrivé au meilleur moment.

Pour son entrée en Euroligue, l’Asvel a pris le dessus sur le Maccabi Tel Aviv au terme d’un match longtemps indécis. Une récompense bienvenue après une préparation conclue par cinq défaites, dont deux contre Roanne.

Villeurbanne avait pourtant parfaitement lancé la rencontre en prenant rapidement ses distances, jusqu’à mener 35-20. Le Maccabi est ensuite revenu progressivement, jusqu’à passer devant à 53-57.

C’est dans le dernier acte que l’Asvel a repris le contrôle, grâce notamment à l’impact du duo Patty Mills-Jae Crowder, auteur de 34 points à lui seul.

Fodzo-Dada gagne la confiance de Parker

La soirée a aussi permis à Marc-Owen Fodzo-Dada de se mettre en évidence.

Le jeune meneur, qui fêtera ses 20 ans en novembre, a été titularisé par Tony Parker et maintenu sur le parquet dans les moments décisifs.

Si l’Asvel a encore souffert au rebond, elle a compensé par une nette supériorité derrière l’arc.

Les Villeurbannais ont terminé avec 16 tirs à trois points réussis sur 34 tentatives, contre seulement 7 sur 29 pour le Maccabi.

L’Asvel va désormais enchaîner avec deux déplacements : dimanche à Cholet, puis le 30 septembre à Athènes face au Panathinaïkos.