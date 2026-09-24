La rentrée politique se poursuit à la Métropole de Lyon. Les maires des 58 communes du territoire se sont réunis mardi 22 septembre dans le cadre de la Conférence métropolitaine des maires, instance de concertation entre les communes et l’exécutif métropolitain.

Trois dossiers ont concentré les échanges : la Dotation de solidarité communautaire (DSC), le futur programme ANRU 3 et la sécurité autour de l’usage des trottinettes électriques.

Plus de 2 millions d’euros de baisse de dotations évités en 2026

Premier arbitrage : la Métropole a choisi de ne pas appliquer en 2026 la baisse de DSC qui devait toucher certaines communes en vertu des règles adoptées en 2022.

Selon le communiqué, cette décision représente plus de 2 millions d’euros que la Métropole aurait pu économiser sur son budget de fonctionnement. L’exécutif justifie ce choix par sa volonté de préserver les capacités financières des communes.

Un groupe de travail réunissant les maires et les différentes sensibilités politiques du Conseil métropolitain devra désormais préparer les modalités de répartition de la DSC à partir de 2027.

ANRU 3 : aucun quartier définitivement retenu

Autre chantier : la préparation de l’ANRU 3, annoncé pour la période 2026-2040.

La Métropole indique que le cadre législatif du programme n’est pas encore définitivement arrêté et que l’enveloppe nationale annoncée sera plus contrainte que lors des précédentes opérations de renouvellement urbain.

Une première phase technique doit porter sur les 43 quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que sur d’autres quartiers précaires susceptibles d’être proposés par la Métropole.

Des discussions bilatérales avec les maires concernés et les bailleurs sociaux doivent débuter en octobre, avec l’objectif d’aboutir à une position commune entre la Métropole, les communes, les bailleurs et la préfecture à la mi-décembre.

À ce stade, aucune liste définitive de quartiers n’a été arrêtée.

La Métropole veut rouvrir le débat sur le casque en trottinette

Dernier sujet abordé : les trottinettes électriques.

Le cadre juridique actuel ne permet pas à la Métropole d’imposer de manière générale le port du casque aux utilisateurs de trottinettes en agglomération.

L’exécutif souhaite donc s’appuyer sur les retours des maires pour faire remonter les difficultés rencontrées localement et alimenter une éventuelle évolution de la réglementation.

"La Conférence métropolitaine des maires doit être le lieu où l’on travaille concrètement ensemble", résume Véronique Sarselli, qui dit vouloir associer davantage les communes aux décisions métropolitaines.