Véronique Sarselli, la présidente qui "amortit les chocs" en Une du Point

"La méthode Sarselli". Ce jeudi, l'hebdomadaire Le Point consacre sa Une locale et un dossier à la présidente de la Métropole de Lyon, élue aux dernières élections métropolitaines.
Véronique Sarselli accorde une nouvelle interview de rentrer où elle rappelle que son rôle est "d'amortir les chocs, pas de les aggraver". Et elle tance encore les cadavres laissés dans les placards par Bruno Bernard et ses équipes écologistes.
Pas de grandes annonces, mais la même demande répétée aux Grands Lyonnais d'attendre que le nouvel exécutif soit bien installé pour se lancer.
Egalement interrogé, le maire de Lyon Grégory Doucet promet qu'il n'a pas vocation à "monter sur un ring de boxe" avec Véronique Sarselli, malgré la bataille à distance sur de nombreux sujets, allant de l'insécurité aux JO 2030.
Tu n'habites pas Lyon !Signaler Répondre
Occupe toi de ton patelin et fous nous la paix !
Véronique sarselli a parfaitement raison de revoir tout ce qui a été cassé et dévoyé par ses prédécesseurs. Elle a toute légitimité pour le faire , ayant une majorité écrasante à la métropole. Réouvrir Grenette, remettre les bus rue de la république etc sont des décisions de bon sens . Quant au semi maire de Lyon « réélu » avec les voix de LFI.. il ne pourra rien faire pour achever le Saccage de Lyon qu’il a savamment mis en œuvre durant 6 ans. Lyon mérite mieux que des faux écolos hors sol.Signaler Répondre
ce nouvel executif ne fait strictement rienSignaler Répondre
a part un pauvre ouverture démago d'une voie sur un quai
les gars sont à l'image de ce minable de pierre oliver à faire de la pure politique politicienne
aucune avancée, aucun progrès, aucune vision
on va leur laisser encore quelques mois pour voir si il se passe enfin quelque chose mais ca sent déja l'odeur du mandat manqué...
Doucet a été réélu car les Lyonnais en ont marre du trafic automobile des périurbains. Les voitures créent des morts, des blessés, des maladies depuis des décennie, ça nous coûte des milliards. Les bagnolards se plaignent qu'il y ait trop de monde dans Lyon mais Lyon n'est plus un circuit automobile ! Oui il faut qu'ils regardent constamment de tous les côtés et rouler lentement ! Malheureusement ils ne savent pas faire, ils sont dangereux et désagréables ! Vive la marche et les mobilités douces !Signaler Répondre
Parle t elle dans cet interview des excellents résultats de l'audit financier de la métropole lors de la gestion BB?Signaler Répondre
Madame Sarcelli qui veut remettre en place la circulation des bus rue de la République. Rue de la République que les piétons ont adopté en masse. Madame Sarcelli qui réintégre monsieur Aulas, qui a couvert une affaire de viol au sein de son équipe. Madame Sarcelli qui sur les quai de Saône bloque la circulation des bus en ouvrant la bretelle du haut quai Romain Roland, madame Sarcelli qui est pourtant présidente du SYTRAL.Signaler Répondre
ce maire ecolo à déglingué la ville en appliquant son idéologie. la ville est devenu un vrai bordel pour circuler. il a mis dans la tête des cyclistes que c était les sauveurs de la planète. ils conduisent n importe comment ne respectent plus le code de la route et pour cacher son incompétence il répète que ce sont les automobilistes qui sont mauvais. parfois avec tous les gribouillis dessinés au sol on ne sait plus quelle voie prendre. il faut avoir les yeux partout avec les trottinettes et les vélos car qq soit le problème en cas d accident la voiture sera toujours en tord. la ville s est appauvri. ce qui plaît au zecolos qui sont pour la décroissance. un catastrophe ce maire. qu il retourne à Paris et réparte faire son humanitaire.Signaler Répondre
Il faut, je cite, "'attendre que le nouvel exécutif soit bien installé pour se lancer".Signaler Répondre
Ce qui est sur c'est que cette nouvelle majorité n'a pas attendue pour s'auto-augmenter en indemnités (Madame Sarselli en priorité), cumuler les mandats et donc les indemnités, remettre des privilèges (voitures, appartements,...)
Ah pardon elle a collé de la moquette rose sur un bus.