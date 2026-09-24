Véronique Sarselli, la présidente qui "amortit les chocs" en Une du Point

"La méthode Sarselli". Ce jeudi, l'hebdomadaire Le Point consacre sa Une locale et un dossier à la présidente de la Métropole de Lyon, élue aux dernières élections métropolitaines.

Véronique Sarselli accorde une nouvelle interview de rentrer où elle rappelle que son rôle est "d'amortir les chocs, pas de les aggraver". Et elle tance encore les cadavres laissés dans les placards par Bruno Bernard et ses équipes écologistes.

Pas de grandes annonces, mais la même demande répétée aux Grands Lyonnais d'attendre que le nouvel exécutif soit bien installé pour se lancer.

Egalement interrogé, le maire de Lyon Grégory Doucet promet qu'il n'a pas vocation à "monter sur un ring de boxe" avec Véronique Sarselli, malgré la bataille à distance sur de nombreux sujets, allant de l'insécurité aux JO 2030.