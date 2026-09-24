Lyon : quatre jeunes écroués après deux agressions à caractère raciste en Presqu’île

Deux hommes agressés, deux scènes distinctes en plein cœur de Lyon et quatre suspects désormais incarcérés.

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi à deux endroits différents de la Presqu’île. À ce stade, il n’est pas établi si les deux victimes se trouvaient ensemble ou si elles ont été prises à partie séparément.

Toutes deux ont rapporté avoir été frappées et visées par des insultes racistes. Les quatre jeunes interpellés contestent ce caractère raciste, selon une source policière.

Jusqu’à 45 jours d’ITT

Les conséquences physiques sont très différentes pour les deux victimes.

L’une s’est vu prescrire un jour d’incapacité totale de travail. L’autre présente une ITT de 45 jours. L’un des deux hommes a également déclaré que sa sacoche lui avait été volée.

Les suspects, âgés de 19 à 21 ans, ont été arrêtés peu après les faits.

Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour "violences volontaires aggravées commises notamment en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation ou une religion".

Les quatre jeunes ont été mis en examen puis placés en détention provisoire.