Faits Divers

Lyon : quatre jeunes écroués après deux agressions à caractère raciste en Presqu’île

Suivez-nous sur Google
Lyon : quatre jeunes écroués après deux agressions à caractère raciste en Presqu’île

Quatre jeunes âgés de 19 à 21 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire après deux agressions commises dans la nuit du 17 au 18 septembre en Presqu’île. Les victimes ont dénoncé des insultes racistes, ce que contestent les suspects.

Deux hommes agressés, deux scènes distinctes en plein cœur de Lyon et quatre suspects désormais incarcérés.

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi à deux endroits différents de la Presqu’île. À ce stade, il n’est pas établi si les deux victimes se trouvaient ensemble ou si elles ont été prises à partie séparément.

Toutes deux ont rapporté avoir été frappées et visées par des insultes racistes. Les quatre jeunes interpellés contestent ce caractère raciste, selon une source policière.

Jusqu’à 45 jours d’ITT

Les conséquences physiques sont très différentes pour les deux victimes.

L’une s’est vu prescrire un jour d’incapacité totale de travail. L’autre présente une ITT de 45 jours. L’un des deux hommes a également déclaré que sa sacoche lui avait été volée.

Les suspects, âgés de 19 à 21 ans, ont été arrêtés peu après les faits.

Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour "violences volontaires aggravées commises notamment en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation ou une religion".

Les quatre jeunes ont été mis en examen puis placés en détention provisoire.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Obsdu9 le 24/09/2026 à 07:44

Zéro neurone à l’œuvre ! Plus cons, ignares, abjects, tu meurs !

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 24/09/2026 à 07:37

Précision LM cest agressions raciste anti Blanc

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/09/2026 à 07:35

Pas de noms et pas de précision sur la communauté visée ?
On n'en dit pas assez, on peut juste deviner d'avance le profil et la communauté des agresseurs...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.