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Pour son premier match avec l’ASVEL, Tony Parker battu par son frère T.J. et Roanne

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Pour son premier match avec l’ASVEL, Tony Parker battu par son frère T.J. et Roanne
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Jamais devant au score, l’ASVEL a arraché l’égalisation dans les dernières secondes avant de céder face à Roanne (73-71), samedi en demi-finale de la Supercoupe.

La première officielle de Tony Parker sur le banc villeurbannais a tourné en faveur de son frère. Collective et décomplexée, la Chorale de T.J. Parker a résisté jusqu’au bout au retour de l’ASVEL sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

Complètement dépassés au démarrage, les Villeurbannais accusaient déjà dix points de retard après le premier quart-temps (22-12). Roanne conservait ensuite une courte avance à la pause (33-31), malgré un terrible 1/9 aux lancers francs. Le champion d’Élite 2 compensait son manque d’adresse par une défense agressive et une intensité supérieure.

L’ASVEL a longtemps évolué sur courant alternatif, plombée par un déchet considérable dans la gestion du ballon. Jae Crowder a symbolisé cette fébrilité avec cinq pertes de balle en seulement 17 minutes, malgré ses 9 points et 7 rebonds. Tremont Waters en a lui-même égaré six et TyTy Washington trois, signe des automatismes encore fragiles d’un effectif profondément renouvelé.

Sur le parquet inhabituel installé à Roland-Garros, où les joueurs ont multiplié les glissades et les chutes, Roanne a creusé un écart de treize points dans le troisième quart-temps (52-39). Darius Johnson, auteur de 19 points, et Dylan Affo Mama, sorti sur blessure après avoir inscrit 14 unités, ont porté la Chorale.

Tremont Waters a pourtant maintenu l’ASVEL en vie. Auteur de 20 points et cinq interceptions, le meneur a ramené son équipe dans la partie. Patty Mills, discret mais précieux dans le money-time, a également contribué au retour villeurbannais, avant l’égalisation de Waters à dix secondes du terme (71-71).

Mais l’ASVEL, qui n’a jamais mené, n’est pas parvenue à renverser totalement la rencontre. Roanne a inscrit les deux derniers points sur lancers-francs pour s’imposer 73-71 et infliger à Tony Parker une défaite dès ses débuts officiels comme entraîneur.

La Chorale disputera dimanche la finale de la Supercoupe contre le vainqueur de la seconde demi-finale entre Paris et Nanterre, programmée ce ce samedi à 19h. L’ASVEL affrontera le perdant lors du match pour la troisième place. La Supercoupe est diffusée gratuitement par le Lyonnais Zack Nani sur Twitch et Youtube.

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