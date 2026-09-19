Youtubeur allemand aux Minguettes : deux interpellations, un blessé par balle

Lucky Luke 030 a donné des maux de tête aux services de l'Etat cette semaine. Le youtubeur allemand, spécialisé dans les vidéos réalisées dans les quartiers les plus chauds du continent, avait publié son immersion aux Minguettes, récoltant plus de 150 000 vues en l'espace de quelques jours.
Rodéos, exhibition d'armes et de drogues, tirs en l'air… Le portrait dépeint du quartier vénissian montrait l'insécurité et l'économie souterraine contre lesquelles luttent la préfecture du Rhône.
Et d'ailleurs, les autorités annoncent que deux interpellations avaient pu être menées lors du tournage de Lucky Luke 030, alors que des riverains avaient alerté la police, notamment pour les coups de feu.
L'un des individus s'était même blessé en tirant en l'air.
On ignore encore les suites judiciaires réservées à ces personnes, ni si d'autres sont en cours d'identification.
4 : voilà la somme agrégée de tous les neurones de ces abrutis...Signaler Répondre
on dirait des enfants qui jouent, ils ont vraiment l'air bêtes.Signaler Répondre
Bravo Monsieur le Maire de Venissieux. Vous êtes quelqu'un de responsable....avec les voyous et les délinquants de notre société. Cela montre bien votre appointance avec Mr Melenchon et sa clique.Signaler Répondre
Et ce que vous pouvez dire ne sert à rien. Les faits sont là.
Quand on ne sait pas se servir d'une arme on s'abstient de faire le mariole devant les caméras.Signaler Répondre
ah bon ? lyon mag voit 5 bâtiment et pense que c'est les minguettesSignaler Répondre
Quoi, ils n ont pas de médecins dans leur rang ces élites ?Signaler Répondre
Il a fait la gloire de son quartier !Signaler Répondre
Bravo.
Hihihihi !
Et la tienne RN… je sais pas ce qui est le mieux.Signaler Répondre
Leurs familles votent LFISignaler Répondre
Sur le gazole, l'état se prend environ 52%Signaler Répondre
Normal qu'il en ait rien à foutre des quartiers, de la sécurité des français
"L'un des individus s'était même blessé en tirant en l'air."Signaler Répondre
Le youtubeur a pas peur de se prendre une rafale (perdue en plus vu que l'autre ne sait même pas tirer)
Que fait l'état fasse à ces délinquants ? Ils sontSignaler Répondre
bien trop occupés avec l'augmentation du gazole et au reste. Ça doit leurs plaire de voir cette jeunesse dépérir à petit feu.
Pauvre gars.Signaler Répondre
Quand je pense à cet abruti qui s’est tiré dans la main, ça me fait du bien. J’espère qu’il aura attendu 8h aux urgences avant d’être vu par un médecin.Signaler Répondre