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Youtubeur allemand aux Minguettes : deux interpellations, un blessé par balle

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Youtubeur allemand aux Minguettes : deux interpellations, un blessé par balle

Après la publication d'une vidéo par un youtubeur allemand en immersion aux Minguettes à Vénissieux, les autorités annoncent que deux interpellations avaient pu être menées lors du tournage. Un individu s'était notamment blessé en tirant en l'air.

Lucky Luke 030 a donné des maux de tête aux services de l'Etat cette semaine. Le youtubeur allemand, spécialisé dans les vidéos réalisées dans les quartiers les plus chauds du continent, avait publié son immersion aux Minguettes, récoltant plus de 150 000 vues en l'espace de quelques jours.

Rodéos, exhibition d'armes et de drogues, tirs en l'air… Le portrait dépeint du quartier vénissian montrait l'insécurité et l'économie souterraine contre lesquelles luttent la préfecture du Rhône.

Et d'ailleurs, les autorités annoncent que deux interpellations avaient pu être menées lors du tournage de Lucky Luke 030, alors que des riverains avaient alerté la police, notamment pour les coups de feu.

L'un des individus s'était même blessé en tirant en l'air.

On ignore encore les suites judiciaires réservées à ces personnes, ni si d'autres sont en cours d'identification.

Tags :

vénissieux

14 commentaires
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Prof de maths le 19/09/2026 à 17:02

4 : voilà la somme agrégée de tous les neurones de ces abrutis...

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hollywood le 19/09/2026 à 16:16

on dirait des enfants qui jouent, ils ont vraiment l'air bêtes.

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Linette le 19/09/2026 à 16:03

Bravo Monsieur le Maire de Venissieux. Vous êtes quelqu'un de responsable....avec les voyous et les délinquants de notre société. Cela montre bien votre appointance avec Mr Melenchon et sa clique.
Et ce que vous pouvez dire ne sert à rien. Les faits sont là.

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Rob le 19/09/2026 à 16:00

Quand on ne sait pas se servir d'une arme on s'abstient de faire le mariole devant les caméras.

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google map le 19/09/2026 à 15:43

ah bon ? lyon mag voit 5 bâtiment et pense que c'est les minguettes

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Si t es c..tu votes Melenchon.. le 19/09/2026 à 15:25
AntiLFI a écrit le 19/09/2026 à 10h56

Quand je pense à cet abruti qui s’est tiré dans la main, ça me fait du bien. J’espère qu’il aura attendu 8h aux urgences avant d’être vu par un médecin.

Quoi, ils n ont pas de médecins dans leur rang ces élites ?

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Effectivement le 19/09/2026 à 15:03
AntiLFI a écrit le 19/09/2026 à 10h56

Quand je pense à cet abruti qui s’est tiré dans la main, ça me fait du bien. J’espère qu’il aura attendu 8h aux urgences avant d’être vu par un médecin.

Il a fait la gloire de son quartier !
Bravo.
Hihihihi !

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Looool le 19/09/2026 à 13:57
LFI 69 a écrit le 19/09/2026 à 13h45

Leurs familles votent LFI

Et la tienne RN… je sais pas ce qui est le mieux.

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LFI 69 le 19/09/2026 à 13:45

Leurs familles votent LFI

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Apparemment le 19/09/2026 à 12:59
Moi a écrit le 19/09/2026 à 12h33

Que fait l'état fasse à ces délinquants ? Ils sont
bien trop occupés avec l'augmentation du gazole et au reste. Ça doit leurs plaire de voir cette jeunesse dépérir à petit feu.

Sur le gazole, l'état se prend environ 52%
Normal qu'il en ait rien à foutre des quartiers, de la sécurité des français

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Gabin69 le 19/09/2026 à 12:56

"L'un des individus s'était même blessé en tirant en l'air."
Le youtubeur a pas peur de se prendre une rafale (perdue en plus vu que l'autre ne sait même pas tirer)

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Moi le 19/09/2026 à 12:33

Que fait l'état fasse à ces délinquants ? Ils sont
bien trop occupés avec l'augmentation du gazole et au reste. Ça doit leurs plaire de voir cette jeunesse dépérir à petit feu.

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aimelyon le 19/09/2026 à 11:59

Pauvre gars.

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AntiLFI le 19/09/2026 à 10:56

Quand je pense à cet abruti qui s’est tiré dans la main, ça me fait du bien. J’espère qu’il aura attendu 8h aux urgences avant d’être vu par un médecin.

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