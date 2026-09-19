Youtubeur allemand aux Minguettes : deux interpellations, un blessé par balle

Lucky Luke 030 a donné des maux de tête aux services de l'Etat cette semaine. Le youtubeur allemand, spécialisé dans les vidéos réalisées dans les quartiers les plus chauds du continent, avait publié son immersion aux Minguettes, récoltant plus de 150 000 vues en l'espace de quelques jours.

Rodéos, exhibition d'armes et de drogues, tirs en l'air… Le portrait dépeint du quartier vénissian montrait l'insécurité et l'économie souterraine contre lesquelles luttent la préfecture du Rhône.

Et d'ailleurs, les autorités annoncent que deux interpellations avaient pu être menées lors du tournage de Lucky Luke 030, alors que des riverains avaient alerté la police, notamment pour les coups de feu.

L'un des individus s'était même blessé en tirant en l'air.

On ignore encore les suites judiciaires réservées à ces personnes, ni si d'autres sont en cours d'identification.