Lyon : après plus de dix ans d’abandon, le Chalet du Parc rouvre au public

Le projet est porté par l’association Chalet du Parc, qui réunit la Fondation GoodPlanet, Youse et le fonds de dotation Domorrow.

Derrière cette réouverture, on retrouve également le photographe Yann Arthus-Bertrand, qui y a installé son studio et présente l’exposition inaugurale. "Je suis fou de joie de voir que ça marche, c’est ce que je rêve de faire à Paris depuis 20 ans. Aujourd’hui, c’est chose faite dans ce lieu extraordinaire", a témoigné l’artiste.

"Vous lui redonnez du sens, de la vie, c’est un lieu pour vivre ensemble, pour créer du lien", a également souligné le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Restauration, expositions, ateliers : un lieu aux usages multiples

Eric Pétrotto, directeur et cofondateur de la Fabuleuse Cantine, aux commandes des cuisines du Chalet du Parc, l’assure : "Ici, on vous propose un art de vivre, au-delà de la nourriture."

La restauration reste en effet l’un des piliers du lieu. La Fabuleuse Cantine propose une cuisine locale et engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les menus, carnés et végétaux, sont élaborés à partir des produits du jour, notamment des surplus ou des produits hors normes.

La création artistique et l’inclusion occupent également une place centrale, avec une programmation culturelle gratuite et accessible à toute la famille. Deux expositions annuelles autour de l’art et de l’écologie, ateliers collaboratifs, conférences, tables rondes, concerts, animations artistiques et jeu immersif "Mission Forêt" sont notamment prévus. Le lieu accueillera également des résidences artistiques de la Maison Gutenberg. "On a voulu réanimer ce lieu", explique Marie-Sarah Carcassonne, directrice de l’association Chalet du Parc.

La Fondation GoodPlanet proposera par ailleurs une programmation d’éducation scientifique destinée aux familles comme aux entreprises, pour explorer, comprendre et agir autour des enjeux environnementaux.

Ces dernières pourront également profiter de six espaces intérieurs et extérieurs pouvant accueillir de 10 à 300 personnes pour des séminaires et événements.

Un bâtiment rénové sous le signe de l’écologie

Au-delà de ses nouveaux usages, le Chalet du Parc veut aussi être un exemple de rénovation responsable. Le projet privilégie la conservation de l’existant et le réemploi, avec notamment la réutilisation d’éléments comme le lustre monumental ou certains éléments en marbre. La démarche repose également sur une production photovoltaïque, une gestion raisonnée de l’eau et des solutions énergétiques adaptées au bâtiment. La cuisine a elle aussi été pensée dans cette logique, avec 80 à 90 % du matériel issu du réemploi.

Le chantier représente un investissement de 7 millions d’euros, soutenu notamment par Evolem, la Banque des Territoires, Youse et Domorrow.

"Le temps de la sensibilisation est terminé. Il faut des projets comme celui-ci, éco-responsables, oui, mais surtout désirables", estime Nicolas Depoorter, délégué général de Domorrow. Pour les porteurs du projet, le Chalet doit désormais permettre de rendre la transition écologique concrète et accessible.

Pour découvrir l’ensemble de ce programme en condensé, rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 septembre pour un week-end inaugural où un ensemble d’activité vous est proposé.

Reste désormais l'épreuve du feu : les Lyonnais adhèreront-ils à ce projet écologiste aux projections économiques inquiétantes ? Le Chalet du Parc avait besoin de revivre, mais malgré l'attachement des habitants pour ce site au bord du lac, il avait déjà échoué par le passé.