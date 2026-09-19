Lyon : après plus de dix ans d’abandon, le Chalet du Parc rouvre au public

Le projet est porté par l’association Chalet du Parc, qui réunit la Fondation GoodPlanet, Youse et le fonds de dotation Domorrow.
Derrière cette réouverture, on retrouve également le photographe Yann Arthus-Bertrand, qui y a installé son studio et présente l’exposition inaugurale. "Je suis fou de joie de voir que ça marche, c’est ce que je rêve de faire à Paris depuis 20 ans. Aujourd’hui, c’est chose faite dans ce lieu extraordinaire", a témoigné l’artiste.
"Vous lui redonnez du sens, de la vie, c’est un lieu pour vivre ensemble, pour créer du lien", a également souligné le maire de Lyon, Grégory Doucet.
Restauration, expositions, ateliers : un lieu aux usages multiples
Eric Pétrotto, directeur et cofondateur de la Fabuleuse Cantine, aux commandes des cuisines du Chalet du Parc, l’assure : "Ici, on vous propose un art de vivre, au-delà de la nourriture."
La restauration reste en effet l’un des piliers du lieu. La Fabuleuse Cantine propose une cuisine locale et engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les menus, carnés et végétaux, sont élaborés à partir des produits du jour, notamment des surplus ou des produits hors normes.
La création artistique et l’inclusion occupent également une place centrale, avec une programmation culturelle gratuite et accessible à toute la famille. Deux expositions annuelles autour de l’art et de l’écologie, ateliers collaboratifs, conférences, tables rondes, concerts, animations artistiques et jeu immersif "Mission Forêt" sont notamment prévus. Le lieu accueillera également des résidences artistiques de la Maison Gutenberg. "On a voulu réanimer ce lieu", explique Marie-Sarah Carcassonne, directrice de l’association Chalet du Parc.
La Fondation GoodPlanet proposera par ailleurs une programmation d’éducation scientifique destinée aux familles comme aux entreprises, pour explorer, comprendre et agir autour des enjeux environnementaux.
Ces dernières pourront également profiter de six espaces intérieurs et extérieurs pouvant accueillir de 10 à 300 personnes pour des séminaires et événements.
Un bâtiment rénové sous le signe de l’écologie
Au-delà de ses nouveaux usages, le Chalet du Parc veut aussi être un exemple de rénovation responsable. Le projet privilégie la conservation de l’existant et le réemploi, avec notamment la réutilisation d’éléments comme le lustre monumental ou certains éléments en marbre. La démarche repose également sur une production photovoltaïque, une gestion raisonnée de l’eau et des solutions énergétiques adaptées au bâtiment. La cuisine a elle aussi été pensée dans cette logique, avec 80 à 90 % du matériel issu du réemploi.
Le chantier représente un investissement de 7 millions d’euros, soutenu notamment par Evolem, la Banque des Territoires, Youse et Domorrow.
"Le temps de la sensibilisation est terminé. Il faut des projets comme celui-ci, éco-responsables, oui, mais surtout désirables", estime Nicolas Depoorter, délégué général de Domorrow. Pour les porteurs du projet, le Chalet doit désormais permettre de rendre la transition écologique concrète et accessible.
Pour découvrir l’ensemble de ce programme en condensé, rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 septembre pour un week-end inaugural où un ensemble d’activité vous est proposé.
Reste désormais l'épreuve du feu : les Lyonnais adhèreront-ils à ce projet écologiste aux projections économiques inquiétantes ? Le Chalet du Parc avait besoin de revivre, mais malgré l'attachement des habitants pour ce site au bord du lac, il avait déjà échoué par le passé.
Merci, vous avez bien résumé la situation..,et m avez bien fait rire🤣🤣 avec cet usage de langage de d'Jeunes hyperbranches digne de bonimenteur des foires de moyen âge .....Signaler Répondre
après votre séance de slow working et si leur showcooking est actif vous pourrez vous enfiler en afterwork un burger superwaste soupoudré de pain rassis a 22 balles.Signaler Répondre
Rien que le vocabulaire me donne des boutons.
Je suis riche.,..et pourtant je préfèrerai toujours aller pique niquer sur les pelouses et donner mon argent à mon boulanger ou boucher de quartier .....question de valeurs..,Signaler Répondre
Les claviers de la mairie travaillent le samedi ? C est bien, encore un effort et vous connaîtrez le vécu des urgentistes.......mieux payé tout en étant moins utile toutefois.,..les avantages de la monarchie locale.....Signaler Répondre
votre optimisme ; mais la vous etes plus dans l’incantatoire ; depuis l'avant projet , on sait que cela va foirer rapidementSignaler Répondre
Le bobo-escrolo-land, dernier chef d'œuvre de Pastèque 1erSignaler Répondre
Et qui va bien s'engraisser sur ce coup ? : l'hélicoptériste pollueur mondial Yann Anus Bertrand 🤮🤮🤮
Et oui ça sent le fiasco à plein nez.Signaler Répondre
Cela fonctionnait pas dans le centre ville, alors dans un lieu aussi excentré, cet attrape-bobo ne fera pas long feu. Les riches s'y arrêteront, histoire de tester, les pauvres continueront leur chemin pour trouver un endroit sur la pelouse pour pique-niquer.
Confier cet endroit à une marque commerciale qui aurait rapporté un loyer aurait été judicieux!!! À la place ,on a préféré engloutir de l’argent public de plusieurs poches…. mais du même pantalon … le nôtre!! Avec les gauchos bobos, on l’a toujours dans le baba !!!Signaler Répondre
Très belle nouvelle pour Lyon La réouverture du Chalet du Parc est une excellente initiative qui permet de redonner vie à un lieu emblématique tout en proposant de nouvelles activités culturelles éducatives et conviviales Bravo au maire de Lyon et à toutes les équipes qui ont œuvré à la réalisation de ce beau projet Préserver notre patrimoine et lui donner une nouvelle vie pour les Lyonnais c’est une belle réussite on aimerait d’ailleurs voir la Métropole porter avec la même ambition des projets concrets et visibles pour améliorer le quotidien des Lyonnais Lyon mérite une Métropole qui propose davantage de réalisations et de perspectives pour ses habitantsSignaler Répondre
Encore une idée qui va coûter un max d’argent public.Signaler Répondre
Après la fermeture en série des brasseries avec des prix élevés (cf cité internationale), après l'échec du grand hôtel dieu, découvrez bientôt l'échec cuisant du châlet du parc.Signaler Répondre
La carte est sortie : vous voulez une salade en plat principal ça sera 25€ et pas moins de 11€ (un ticket resto !) pour votre dessert.
Un coca cola "fait maison" pour votre enfant ? 5.50€ les 33cl.
Et pour ces prix modiques (!) tout est généreusement garni de la mention "SuperWaste" pour que vous sachiez que votre plat et votre dessert qui coûtent une blinde ont été fabriqués avec les invendus de la semaine, qui ont été broyés et réutilisés en farine.
Carte complète sur https://lafabuleusecantine.fr/chalet-du-parc/carte.html
pas un chef dd'entrepirse ni de créateur d'entrepirse parmis nous.Signaler Répondre
ca nous empeche pas de gagner 4 ou 5.000 par mois.
jalouse va
Pas climatisé, sur la vidéo on voit un ventilateur tous les 2m, du coup au niveau énergie pas sûr que ce soit moins coûteux en énergie qu'une clim global.Signaler Répondre
Bientôt les ventilos vont tomber en panne et les papiers de leur réparation seront perdus sous une pile de dossiers du Doudou qui n'aura plus de pognon à alloué, du moins sans augmenter encore les impôts...
Et oui les bobos parigots envahissent toutes nos provinces......ils ont tellement bien saccagés Paris qu eux mêmes ne veulent ni ne peuvent y vivre .......Signaler Répondre
Et ils sont si nombreux qu ils doivent se répartir dans toutes les régions pour bénéficier de plus de subventions....
Toujours aucun chef d entreprise, créateur de richesse chez eux......tu m étonnes que de Melenchon a Macron ils s entendent comme cochons...
Concept qui va donner de la valeur au parc, en termes d'accès aux connaissances pour tous.Signaler Répondre
Le biotope est parfait pour envisager les enjeux de la nature, de façon constructive, sans polariser les approches.
Ce projet présente un intérêt pour attirer des familles extérieures à la région lyonnaise. Ça va changer de la cité internationale, qui me semble personnellement très élitiste.
qu'il va durer..... soutenu massivement avec nos impôtsSignaler Répondre
Yann Arthus Bertrand un artiste de talent, mais absolument pas gestionnaire .Après la curiosité, combien de visiteurs majoritairement des familles accepteront de payer 10€ . Seules les entreprises qui financent le projet par l intermédiaire de subventions y feront quelques séminaires . Comme c est payant les particuliers ne viendront plus.On en reparle dans un an .Signaler Répondre
bien préciser que l'accès en voiture y est interdit, sauf pour le PMR sur présentation de leur carte , entrée de la VouteSignaler Répondre
Ne vous y trompez pas… c’est notre pognon qui est utilisé !! Ce type est un écolo cambrioleur ! Arnaque à tous les étages !!! Doudou complice ainsi que les bobos ecolos de tous poils! Ils pillent notre beau pays !Signaler Répondre
C'est une excellente nouvelle. Enfin une bonne initiative ! Cet endroit a toujours été un écrin précieux, espérons que ce projet sera viable et durera.Signaler Répondre
Une idée de greg ,et surtout avec notre fric !Bientôt le dépôt de bilan .....Signaler Répondre
Quelle plaie cette morale de l'époque qui vient pervertir et ruiner toutes les oeuvres, même ici un simple chalet où on pourrait et voudrait juste être tranquille à profiter de notre Parc de la Tête d'Or.Signaler Répondre
Et ben non, faut qu'on vienne nous y faire la leçon et nous sermonner, nous faire sentir coupable jusque là, et même nous dire quoi penser...
YAB nous fait les poches … avec l’argent public. Certains critiquent Aulas mais dans ce cas, c’est pire . il demande 10 euros pour visiter …. rien du tout ! En plus soupçon de corruption passive pour notre maire naïf !!! Et nous, on l’a dans le baba !!!Signaler Répondre
Nous allions au chalet après avoir vu les animaux, les plantes etc... Aujourd’hui M Doucet à réussi a supprimer une grande partie de ces attractions qui étaient gratuites et permettraient au visiteurs de passer une bonne journée. Alors le chalet sans tout cela n'a pas beaucoup d'intérêt, il ne va pas fonctionner longtemps.Signaler Répondre
2 premiers commentaires à la hauteurs de ce qu'on attend de la section. Donc on vous laisse déblatérer sur comment s'entre déchirer, et perso je vais voir la première expo "Vivre ensemble".Signaler Répondre
7M€ pour faire que ca !? En mobilier s’il y en a pour 100000€ desiamiantage 2M€ en comptant cher’ 2 M€ pour les travaux et le placo et le reste ? 3M € pour les ampoules basses consommation… bravo à ceux qui les ont plumerSignaler Répondre
Le chalet des bobos !!! un taxi vide s'arrêta .... Gregory Doucet en sortit !Signaler Répondre
Tout est dit dans le dernier paragraphe de l'article : "ce projet écologiste aux projections économiques inquiétantes"...Signaler Répondre
Et quand en plus le chef de cuisine vous dit : "Ici, on vous propose un art de vivre, au-delà de la nourriture", pourquoi est-ce le fiasco de l'Hôtel-Dieu qui vient à l'esprit ?