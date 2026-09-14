Municipales à rejouer à Vénissieux et Vaulx-en-Velin ? Jean-Luc Mélenchon pointe "l'incompétence" de la préfecture du Rhône

"Incompétence", "manipulations politiques"… Jean-Luc Mélenchon est très en colère après avoir appris que son mouvement pouvait perdre deux villes majeures glanées lors des dernières élections municipales.
En effet, le rapporteur public du tribunal administratif préconise d'annuler les scrutins à Vénissieux et Vaulx-en-Velin, où les députés LFI Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar avaient été élus maires en mars dernier, aux dépends des édiles sortants - respectivement communiste et socialiste.
Pour le candidat à la présidentielle, la décision probable à venir de la justice administrative est dommageable à La France Insoumise, d'autant qu'elle ne relèvera pas du comportement de ses candidats victorieux. "Dans les deux cas, sont en cause la mauvaise surveillance préfectorale et des actes des listes battues", estime Jean-Luc Mélenchon, en référence aux irrégularités présumées de listes d'autres candidats et de résultats très serrés contestés.
Le leader insoumis va même plus loin en tirant à boulet rouge sur les services de l'Etat : "Chacun qui observe comprend qu'il est temps de travailler en 2027 à un renouvellement préfectoral capable d'éviter ce genre de situation où l'incompétence vient servir les manipulations politiques".
Une sortie que certains qualifieraient de populiste puisque la commission de propagande, qui contrôle les documents de campagne des candidats aux élections en France, est pilotée par un magistrat et non par la préfecture. De plus, si Jean-Luc Mélenchon place sa loupe sur deux villes qui l'intéressent évidemment, Vaulx-en-Velin, Vénissieux voire même Saint-Fons ne sont pas les seules à voir leurs résultats de mars dernier être potentiellement remis en cause par la justice administrative dans le pays.
ce n'est pas de l'incompétence, c'est du réalisme tardif !!!!!Signaler Répondre
Surtout quand JLM fera péniblement entre 35 et 40 pour cent max, lui et son fan club tomberont de haut ….. Ceci dit, il ne sera pas qualifier au 2 ième tour, donc il peut palabrer tant qu’il veut et de manière outrancière qu’il affectionne !Signaler Répondre
le font très bien .Signaler Répondre
Souhaitons que cela soit payant dans les semaines qui viennent aux US
Une bonne femme qui se présente aux élections présidentielles pour échapper au bracelet comme l ' a fait son modèle , ce n 'est vraiment pas glorieux !
ouiii!Signaler Répondre
LFI classée extrème gauche et son proxy violent Jeune Garde dissous. CQFD !Signaler Répondre
Elle est pas mal celle là tiens !Signaler Répondre
LFI dans toute sa splendeur.. toujours à se plaindre, critiquer, et surtout ne rien faire de positif, c’est tellement facile d’être toujours contre tout ..Signaler Répondre
Une belle bande d’incapables…
ca c'est ton interprétation de "en cas de victoire du rn nous résisterons de toutes les manières qu'il faut"Signaler Répondre
ce n'est pas ce que doit faire un parti d'opposition?
vous êtes tellement habitué à des gens qui font de la politique pour ne pas être élu rester bien propre sur les bancs de l'assemblée... à quoi servent ils alors?
Surtout pas, vous risquez une sacrée gastro🤣🤣Signaler Répondre
Respecter la démocratie dit le parti qui dit ne pas vouloir reconnaître la victoire du RN en 2027 si elle a lieu 🤔....et je ne vote pas RN.....Signaler Répondre
Ils sont combien dans leurs têtes ?
Je me demande où vous avez vu "faire porter la responsabilité à ceux qui ont été élus La démocratie".Signaler Répondre
"soutien total a JLM"... vous êtes antisémite?Signaler Répondre
Voir un vieillard avec une cravate rouge un vieillard qui ne fera même pas 3eme et de gochards qui planent.Signaler Répondre
Quand l’administration est incapable de garantir le bon déroulement d’une élection, ce sont les électeurs et la démocratie qui en paient le prix. Jean-Luc Mélenchon a raison de dénoncer ces dysfonctionnements et d’exiger des explications On ne peut pas accepter que des erreurs ou des manquements administratifs viennent fausser le résultat des urnes, puis faire porter la responsabilité à ceux qui ont été élus La démocratie ne se négocie pas elle se respecte Soutien total à JLM pour ne rien laisser passer on 2027 votez bienSignaler Répondre
N'importe quoi ! T'habites où ?Signaler Répondre
Pour rappel 4024 voix (de mémoire) pour le maire LFI à Vénissieux, sur 68 000 habitants.
Quel plébiscite.
A part hurler, gesticuler, et râler, a t'il le temps de s'occuper de son ménage?Signaler Répondre
Rien d insultant ni de contraire à aucune règle ou loi, juste une opinion argumentée. Mais sans savoir cela vous êtes vous même arrivé à une conclusion me concernant, alors votre leçon de hauteur ….. où vous pensez !Signaler Répondre
tu l'as bien compris toi. tu es donc un bourricot sans cervelleSignaler Répondre
Toujours aussi délirant et toujours aussi nul en orthographe. SIX fautes !!!Signaler Répondre
Comment veux-tu être compris, hormis par des bourricots sans cervelle ?
Si la justice condamne le RN pour avoir tapé dans la caisse, elle est aux ordres, selon les fans de Marine.Signaler Répondre
Si la même justice invalide l'élection de représentants LFI, elle est indépendante et ses décisions doivent être respectées, selon les mêmes fans de Marine.
Et inversement bien sûr.
En clair, si une décision va dans le sens du RN, les gauchos critiquent la justice et si une décision va dans le sens de LFI, les droitardés critiquent la justice.
Et nous le pacte germano-soviétique....Signaler Répondre
bravoSignaler Répondre
La frustration conduit souvent a exprimer ses "vérités" à l egard du moderateur .Signaler Répondre
Vos conclusions sur le choix de vote du moderateur sont edifiantes .
Nostradamus n aurait pas fait mieux !
Il faut pourtant prendre en compte que le moderateur puisse ne pas selectionner votre" billet doux" au seul motif qu il peut etre considéré comme insultant ou particulierement vide ...
Et cette supposition n est pas entendable , n est ce pas ?
Tu devrais arrêter de souiller la mémoire de Jean Moulin, un peu de lecture sur cet homme te fera découvrir que toi et tes amis Lfistes êtes en totale négation de son combat .Signaler Répondre
Mélenchon aurait du faire du cinéma. Son jeu de scène est spectaculaire dans ces rôles de tribun aboyeur . Il se prend pour le césar qu'il mérite. Mais pitié qu'il arrête la politique qui la engraissée . L'Age rend humble et expérimenté mais aussi sénile.Signaler Répondre
J essaie de répondre à ce commentaire, avec des arguments, et encore une fois mon message n est pas publié….Signaler Répondre
C est quoi l idée ?
C est quoi votre conception de la liberté d expression chez lyonmag ? Je précise , celle qui pourtant n enfreint aucune loi ?
Quel but vous poursuivez ?
"kiveutoucasser"et ....qui pleure parce que les normes ont failli....Signaler Répondre
L'agirc arrco n'est pas la retraite, mais la complémentaire.Signaler Répondre
Donc si vous voulez comparer avec le public, il faut regarder l'Ircantec qui était en bénéfice en 2025 (plus d'un milliard).
tien le gourou à parler et ses abrutis d ' adeptes vont l'écouter et le suivre dans son incompétence et son délireSignaler Répondre
Je bois ses larmes!Signaler Répondre
On parle souvent des "retraites" ... par contre on met tout dans le même sac sans précision.Signaler Répondre
Retraite argic à l'équilibre
par contre je vous laisse vérifier la part des retraites du secteur public dans l'explosion de la dette française. C'est le courage de nos politiques de ne pas parler de l'éléphant au milieu du couloir... je le dis d'autant facilement que j'ai dans la famille retraités privés et retraités publics. En effet sacrée différence.
Il n'y a pas réellement de retraite publique en réalité c'est un salaire à vie.
J'étais dans un service de mairie dernièrement pour un acte civil, j'ai halluciné en voyant l'activité de ses fonctionnaires de mairie.. si a une époque ancienne c'était acceptable je pense qu'aujourd'hui ce "système" n'est plus acceptable sachant la misère qui explose dans ce pays.
LFI et Melanchon sont anticonformistes ! Ils aiment pas la police, notre justice, rien ils veulent couler et séparer de notre pays et appliquer leurs Charia et leurs règles !Signaler Répondre
Mais non, il veut des fonctionnaires. Tant qu'ils sont encartés LFI.Signaler Répondre
C'est le bureau LFI, un endroit où ne pas être d'accord avec le chef est synonyme d'exclusion.Signaler Répondre
Amis électeurs, vous aurez le choix entre la peste socialo-communiste ou le choléra LFIste.Signaler Répondre
Amusez vous bien!
Ah il y a des vérités visiblement pas bonnes à exprimer ici sur melenchon , mon commentaire est passé à la poubelle ! Au moins maintenant on comprend pour qui vote le soit disant modérateurSignaler Répondre
Va prendre tes médicaments et arrête de te faire des films. Pour ton bien, va voir un psy.Signaler Répondre
il faut faire interdire Macron car nous sommes majoritaires et le mépris de ce gouvernement est insupportable . Cette election nous est due et nous reviendra car cette villes est à NOUS ! Ainsi nous pourrons prendre le pouvoir redonner sa dignité au peuple de gauche qui a tellement souffert après 5ans de dictature MacronSignaler Répondre
De toute façon , Mélenchon vaincra et il vous fera tous rendre gorge, bourgeois et establishment vendus au grand capital.
c’est quoi un « endroit unanime » ?Signaler Répondre
Vous proposez quoi, à l'échelle de Lyon voire de la France, pour lutter contre la guerre au moyen Orient?Signaler Répondre
Nous aimons Jean MOULIN ( Préfet de CHARTRES ) et nous vous laissons la TONDUE DE CHARTRES 🤔Signaler Répondre
Vous pouvez toujours aller manifester au moyen orient plutôt que de vous plaindre dans les commentaires de lyonmag.Signaler Répondre
Drôle de conception de la démocratie par LFI, qui considère que les élections sont un sujet politiqueSignaler Répondre
T'inquiètes "frère", c'est nous qui te feront changer de continent. Le temps travaille pour nous.Signaler Répondre
Melanchon préfère les commissaires politiques aux préfets....Signaler Répondre
Dans ses 2 communes LFI pourrait mettre en tête de liste une chèvre elle serait élue.Signaler Répondre
Il faut voter comme des "troupeaux de demeurés" pour sa communauté et sa religion...
Ce vote racial et religieux marche et même fait totalement le plein, malgré ce que peuvent dire ceux qui ne connaissent pas ses quartiers.
Vous avez des scores dignes de tout bon régime de république bananière africaine ... mais ce n'est pas surprenant avec comme porte parole les Imams qui prêchent le vote LFI pendant les prières...
C'est pas Carcassonne mon frère !Signaler Répondre
Y a bien un endroit unanime qui faudrait carrément tout changer, c'est bien la Préfecture !Signaler Répondre
La LFI ne bougera pas 😘😘😘😘
Si vous êtes pas d'accord, changez de Continent 😂
Tu n'as toujours pas compris que c'est les campagnards qui brûlent leur cash en essence, et pas les urbains !Signaler Répondre
J'ai lu que c'était les 3è et 4è villes en nombres d'habitants pour les lfistes après St Denis et Roubaix.Signaler Répondre
Donc ce trumpoutiniste s'inquiète que ses lieutenants ne soient pas réélus.