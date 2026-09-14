Municipales à rejouer à Vénissieux et Vaulx-en-Velin ? Jean-Luc Mélenchon pointe "l'incompétence" de la préfecture du Rhône

"Incompétence", "manipulations politiques"… Jean-Luc Mélenchon est très en colère après avoir appris que son mouvement pouvait perdre deux villes majeures glanées lors des dernières élections municipales.

En effet, le rapporteur public du tribunal administratif préconise d'annuler les scrutins à Vénissieux et Vaulx-en-Velin, où les députés LFI Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar avaient été élus maires en mars dernier, aux dépends des édiles sortants - respectivement communiste et socialiste.

Pour le candidat à la présidentielle, la décision probable à venir de la justice administrative est dommageable à La France Insoumise, d'autant qu'elle ne relèvera pas du comportement de ses candidats victorieux. "Dans les deux cas, sont en cause la mauvaise surveillance préfectorale et des actes des listes battues", estime Jean-Luc Mélenchon, en référence aux irrégularités présumées de listes d'autres candidats et de résultats très serrés contestés.

Le leader insoumis va même plus loin en tirant à boulet rouge sur les services de l'Etat : "Chacun qui observe comprend qu'il est temps de travailler en 2027 à un renouvellement préfectoral capable d'éviter ce genre de situation où l'incompétence vient servir les manipulations politiques".

Une sortie que certains qualifieraient de populiste puisque la commission de propagande, qui contrôle les documents de campagne des candidats aux élections en France, est pilotée par un magistrat et non par la préfecture. De plus, si Jean-Luc Mélenchon place sa loupe sur deux villes qui l'intéressent évidemment, Vaulx-en-Velin, Vénissieux voire même Saint-Fons ne sont pas les seules à voir leurs résultats de mars dernier être potentiellement remis en cause par la justice administrative dans le pays.