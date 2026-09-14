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Municipales à rejouer à Vénissieux et Vaulx-en-Velin ? Jean-Luc Mélenchon pointe "l'incompétence" de la préfecture du Rhône

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Municipales à rejouer à Vénissieux et Vaulx-en-Velin ? Jean-Luc Mélenchon pointe "l'incompétence" de la préfecture du Rhône

Il est probable que les élections municipales de Vénissieux et Vaulx-en-Velin, villes remportées par La France Insoumise, soient à refaire. Ce qui fait enrager Jean-Luc Mélenchon, qui a eu des mots très durs à l'endroit de la préfecture du Rhône.

"Incompétence", "manipulations politiques"… Jean-Luc Mélenchon est très en colère après avoir appris que son mouvement pouvait perdre deux villes majeures glanées lors des dernières élections municipales.

En effet, le rapporteur public du tribunal administratif préconise d'annuler les scrutins à Vénissieux et Vaulx-en-Velin, où les députés LFI Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar avaient été élus maires en mars dernier, aux dépends des édiles sortants - respectivement communiste et socialiste.

Pour le candidat à la présidentielle, la décision probable à venir de la justice administrative est dommageable à La France Insoumise, d'autant qu'elle ne relèvera pas du comportement de ses candidats victorieux. "Dans les deux cas, sont en cause la mauvaise surveillance préfectorale et des actes des listes battues", estime Jean-Luc Mélenchon, en référence aux irrégularités présumées de listes d'autres candidats et de résultats très serrés contestés.

Le leader insoumis va même plus loin en tirant à boulet rouge sur les services de l'Etat : "Chacun qui observe comprend qu'il est temps de travailler en 2027 à un renouvellement préfectoral capable d'éviter ce genre de situation où l'incompétence vient servir les manipulations politiques".

Une sortie que certains qualifieraient de populiste puisque la commission de propagande, qui contrôle les documents de campagne des candidats aux élections en France, est pilotée par un magistrat et non par la préfecture. De plus, si Jean-Luc Mélenchon place sa loupe sur deux villes qui l'intéressent évidemment, Vaulx-en-Velin, Vénissieux voire même Saint-Fons ne sont pas les seules à voir leurs résultats de mars dernier être potentiellement remis en cause par la justice administrative dans le pays.

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jean-luc mélenchon

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Vaulx-en-Velin

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Eh bé non !!!! le 15/09/2026 à 23:12

ce n'est pas de l'incompétence, c'est du réalisme tardif !!!!!

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Faut bien rêver le 15/09/2026 à 19:57
victime a écrit le 15/09/2026 à 17h09

ca c'est ton interprétation de "en cas de victoire du rn nous résisterons de toutes les manières qu'il faut"

ce n'est pas ce que doit faire un parti d'opposition?
vous êtes tellement habitué à des gens qui font de la politique pour ne pas être élu rester bien propre sur les bancs de l'assemblée... à quoi servent ils alors?

Surtout quand JLM fera péniblement entre 35 et 40 pour cent max, lui et son fan club tomberont de haut ….. Ceci dit, il ne sera pas qualifier au 2 ième tour, donc il peut palabrer tant qu’il veut et de manière outrancière qu’il affectionne !

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ceux qui résistent à Trump le 15/09/2026 à 19:54
victime a écrit le 15/09/2026 à 17h09

ca c'est ton interprétation de "en cas de victoire du rn nous résisterons de toutes les manières qu'il faut"

ce n'est pas ce que doit faire un parti d'opposition?
vous êtes tellement habitué à des gens qui font de la politique pour ne pas être élu rester bien propre sur les bancs de l'assemblée... à quoi servent ils alors?

le font très bien .

Souhaitons que cela soit payant dans les semaines qui viennent aux US

Une bonne femme qui se présente aux élections présidentielles pour échapper au bracelet comme l ' a fait son modèle , ce n 'est vraiment pas glorieux !

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incontinence fécale le 15/09/2026 à 19:35
Houla a écrit le 15/09/2026 à 16h26

Surtout pas, vous risquez une sacrée gastro🤣🤣

ouiii!

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Staline ! le 15/09/2026 à 19:13
David Cro a écrit le 15/09/2026 à 13h59

Je me demande où vous avez vu "faire porter la responsabilité à ceux qui ont été élus La démocratie".

LFI classée extrème gauche et son proxy violent Jeune Garde dissous. CQFD !

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oh là le 15/09/2026 à 18:59
Arthur a écrit le 14/09/2026 à 21h28

Quand ça sent le pourri, y a LFI.

Elle est pas mal celle là tiens !

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Oli69 le 15/09/2026 à 18:18

LFI dans toute sa splendeur.. toujours à se plaindre, critiquer, et surtout ne rien faire de positif, c’est tellement facile d’être toujours contre tout ..
Une belle bande d’incapables…

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victime le 15/09/2026 à 17:09
Chez LFI c est la schizophrénie........ a écrit le 15/09/2026 à 15h04

Respecter la démocratie dit le parti qui dit ne pas vouloir reconnaître la victoire du RN en 2027 si elle a lieu 🤔....et je ne vote pas RN.....
Ils sont combien dans leurs têtes ?

ca c'est ton interprétation de "en cas de victoire du rn nous résisterons de toutes les manières qu'il faut"

ce n'est pas ce que doit faire un parti d'opposition?
vous êtes tellement habitué à des gens qui font de la politique pour ne pas être élu rester bien propre sur les bancs de l'assemblée... à quoi servent ils alors?

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Houla le 15/09/2026 à 16:26
Jycrain a écrit le 15/09/2026 à 09h18

Je bois ses larmes!

Surtout pas, vous risquez une sacrée gastro🤣🤣

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Chez LFI c est la schizophrénie........ le 15/09/2026 à 15:04
soutien total a JLM a écrit le 15/09/2026 à 13h36

Quand l’administration est incapable de garantir le bon déroulement d’une élection, ce sont les électeurs et la démocratie qui en paient le prix. Jean-Luc Mélenchon a raison de dénoncer ces dysfonctionnements et d’exiger des explications On ne peut pas accepter que des erreurs ou des manquements administratifs viennent fausser le résultat des urnes, puis faire porter la responsabilité à ceux qui ont été élus La démocratie ne se négocie pas elle se respecte Soutien total à JLM pour ne rien laisser passer on 2027 votez bien

Respecter la démocratie dit le parti qui dit ne pas vouloir reconnaître la victoire du RN en 2027 si elle a lieu 🤔....et je ne vote pas RN.....
Ils sont combien dans leurs têtes ?

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David Cro le 15/09/2026 à 13:59
soutien total a JLM a écrit le 15/09/2026 à 13h36

Quand l’administration est incapable de garantir le bon déroulement d’une élection, ce sont les électeurs et la démocratie qui en paient le prix. Jean-Luc Mélenchon a raison de dénoncer ces dysfonctionnements et d’exiger des explications On ne peut pas accepter que des erreurs ou des manquements administratifs viennent fausser le résultat des urnes, puis faire porter la responsabilité à ceux qui ont été élus La démocratie ne se négocie pas elle se respecte Soutien total à JLM pour ne rien laisser passer on 2027 votez bien

Je me demande où vous avez vu "faire porter la responsabilité à ceux qui ont été élus La démocratie".

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Assumez le 15/09/2026 à 13:43
soutien total a JLM a écrit le 15/09/2026 à 13h36

Quand l’administration est incapable de garantir le bon déroulement d’une élection, ce sont les électeurs et la démocratie qui en paient le prix. Jean-Luc Mélenchon a raison de dénoncer ces dysfonctionnements et d’exiger des explications On ne peut pas accepter que des erreurs ou des manquements administratifs viennent fausser le résultat des urnes, puis faire porter la responsabilité à ceux qui ont été élus La démocratie ne se négocie pas elle se respecte Soutien total à JLM pour ne rien laisser passer on 2027 votez bien

"soutien total a JLM"... vous êtes antisémite?

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Quelle tristesse le 15/09/2026 à 13:41
Maitre_Capello a écrit le 15/09/2026 à 11h26

Toujours aussi délirant et toujours aussi nul en orthographe. SIX fautes !!!
Comment veux-tu être compris, hormis par des bourricots sans cervelle ?

Voir un vieillard avec une cravate rouge un vieillard qui ne fera même pas 3eme et de gochards qui planent.

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soutien total a JLM le 15/09/2026 à 13:36

Quand l’administration est incapable de garantir le bon déroulement d’une élection, ce sont les électeurs et la démocratie qui en paient le prix. Jean-Luc Mélenchon a raison de dénoncer ces dysfonctionnements et d’exiger des explications On ne peut pas accepter que des erreurs ou des manquements administratifs viennent fausser le résultat des urnes, puis faire porter la responsabilité à ceux qui ont été élus La démocratie ne se négocie pas elle se respecte Soutien total à JLM pour ne rien laisser passer on 2027 votez bien

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Vx le 15/09/2026 à 13:36
titeuf69 a écrit le 15/09/2026 à 06h22

Dans ses 2 communes LFI pourrait mettre en tête de liste une chèvre elle serait élue.
Il faut voter comme des "troupeaux de demeurés" pour sa communauté et sa religion...

Ce vote racial et religieux marche et même fait totalement le plein, malgré ce que peuvent dire ceux qui ne connaissent pas ses quartiers.

Vous avez des scores dignes de tout bon régime de république bananière africaine ... mais ce n'est pas surprenant avec comme porte parole les Imams qui prêchent le vote LFI pendant les prières...

N'importe quoi ! T'habites où ?
Pour rappel 4024 voix (de mémoire) pour le maire LFI à Vénissieux, sur 68 000 habitants.
Quel plébiscite.

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C'est moi ! le 15/09/2026 à 12:56

A part hurler, gesticuler, et râler, a t'il le temps de s'occuper de son ménage?

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Ça ose tout le 15/09/2026 à 12:01
Frustration a écrit le 15/09/2026 à 11h13

La frustration conduit souvent a exprimer ses "vérités" à l egard du moderateur .
Vos conclusions sur le choix de vote du moderateur sont edifiantes .
Nostradamus n aurait pas fait mieux !
Il faut pourtant prendre en compte que le moderateur puisse ne pas selectionner votre" billet doux" au seul motif qu il peut etre considéré comme insultant ou particulierement vide ...
Et cette supposition n est pas entendable , n est ce pas ?

Rien d insultant ni de contraire à aucune règle ou loi, juste une opinion argumentée. Mais sans savoir cela vous êtes vous même arrivé à une conclusion me concernant, alors votre leçon de hauteur ….. où vous pensez !

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c'est celui qui dit qui est le 15/09/2026 à 11:35
Maitre_Capello a écrit le 15/09/2026 à 11h26

Toujours aussi délirant et toujours aussi nul en orthographe. SIX fautes !!!
Comment veux-tu être compris, hormis par des bourricots sans cervelle ?

tu l'as bien compris toi. tu es donc un bourricot sans cervelle

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Maitre_Capello le 15/09/2026 à 11:26
Libriste Sentdufion a écrit le 15/09/2026 à 08h02

il faut faire interdire Macron car nous sommes majoritaires et le mépris de ce gouvernement est insupportable . Cette election nous est due et nous reviendra car cette villes est à NOUS ! Ainsi nous pourrons prendre le pouvoir redonner sa dignité au peuple de gauche qui a tellement souffert après 5ans de dictature Macron
De toute façon , Mélenchon vaincra et il vous fera tous rendre gorge, bourgeois et establishment vendus au grand capital.

Toujours aussi délirant et toujours aussi nul en orthographe. SIX fautes !!!
Comment veux-tu être compris, hormis par des bourricots sans cervelle ?

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Selon que vous avez un petit pois ou un pois chiche dans le crâne... le 15/09/2026 à 11:22

Si la justice condamne le RN pour avoir tapé dans la caisse, elle est aux ordres, selon les fans de Marine.
Si la même justice invalide l'élection de représentants LFI, elle est indépendante et ses décisions doivent être respectées, selon les mêmes fans de Marine.
Et inversement bien sûr.
En clair, si une décision va dans le sens du RN, les gauchos critiquent la justice et si une décision va dans le sens de LFI, les droitardés critiquent la justice.

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Évidemment le 15/09/2026 à 11:21
Calahann a écrit le 15/09/2026 à 07h25

Nous aimons Jean MOULIN ( Préfet de CHARTRES ) et nous vous laissons la TONDUE DE CHARTRES 🤔

Et nous le pacte germano-soviétique....

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philenice le 15/09/2026 à 11:13
GLOUGLOU 1er a écrit le 15/09/2026 à 10h34

Mélenchon aurait du faire du cinéma. Son jeu de scène est spectaculaire dans ces rôles de tribun aboyeur . Il se prend pour le césar qu'il mérite. Mais pitié qu'il arrête la politique qui la engraissée . L'Age rend humble et expérimenté mais aussi sénile.

bravo

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Frustration le 15/09/2026 à 11:13
Ça ose tout a écrit le 15/09/2026 à 08h26

Ah il y a des vérités visiblement pas bonnes à exprimer ici sur melenchon , mon commentaire est passé à la poubelle ! Au moins maintenant on comprend pour qui vote le soit disant modérateur

La frustration conduit souvent a exprimer ses "vérités" à l egard du moderateur .
Vos conclusions sur le choix de vote du moderateur sont edifiantes .
Nostradamus n aurait pas fait mieux !
Il faut pourtant prendre en compte que le moderateur puisse ne pas selectionner votre" billet doux" au seul motif qu il peut etre considéré comme insultant ou particulierement vide ...
Et cette supposition n est pas entendable , n est ce pas ?

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Anti gauchosphere le 15/09/2026 à 10:39
Calahann a écrit le 15/09/2026 à 07h25

Nous aimons Jean MOULIN ( Préfet de CHARTRES ) et nous vous laissons la TONDUE DE CHARTRES 🤔

Tu devrais arrêter de souiller la mémoire de Jean Moulin, un peu de lecture sur cet homme te fera découvrir que toi et tes amis Lfistes êtes en totale négation de son combat .

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GLOUGLOU 1er le 15/09/2026 à 10:34

Mélenchon aurait du faire du cinéma. Son jeu de scène est spectaculaire dans ces rôles de tribun aboyeur . Il se prend pour le césar qu'il mérite. Mais pitié qu'il arrête la politique qui la engraissée . L'Age rend humble et expérimenté mais aussi sénile.

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Encore une fois le 15/09/2026 à 10:32
titeuf69 a écrit le 15/09/2026 à 09h11

On parle souvent des "retraites" ... par contre on met tout dans le même sac sans précision.
Retraite argic à l'équilibre

par contre je vous laisse vérifier la part des retraites du secteur public dans l'explosion de la dette française. C'est le courage de nos politiques de ne pas parler de l'éléphant au milieu du couloir... je le dis d'autant facilement que j'ai dans la famille retraités privés et retraités publics. En effet sacrée différence.
Il n'y a pas réellement de retraite publique en réalité c'est un salaire à vie.

J'étais dans un service de mairie dernièrement pour un acte civil, j'ai halluciné en voyant l'activité de ses fonctionnaires de mairie.. si a une époque ancienne c'était acceptable je pense qu'aujourd'hui ce "système" n'est plus acceptable sachant la misère qui explose dans ce pays.

J essaie de répondre à ce commentaire, avec des arguments, et encore une fois mon message n est pas publié….
C est quoi l idée ?
C est quoi votre conception de la liberté d expression chez lyonmag ? Je précise , celle qui pourtant n enfreint aucune loi ?
Quel but vous poursuivez ?

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l insoumis le 15/09/2026 à 10:01

"kiveutoucasser"et ....qui pleure parce que les normes ont failli....

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Heu... le 15/09/2026 à 09:34
titeuf69 a écrit le 15/09/2026 à 09h11

On parle souvent des "retraites" ... par contre on met tout dans le même sac sans précision.
Retraite argic à l'équilibre

par contre je vous laisse vérifier la part des retraites du secteur public dans l'explosion de la dette française. C'est le courage de nos politiques de ne pas parler de l'éléphant au milieu du couloir... je le dis d'autant facilement que j'ai dans la famille retraités privés et retraités publics. En effet sacrée différence.
Il n'y a pas réellement de retraite publique en réalité c'est un salaire à vie.

J'étais dans un service de mairie dernièrement pour un acte civil, j'ai halluciné en voyant l'activité de ses fonctionnaires de mairie.. si a une époque ancienne c'était acceptable je pense qu'aujourd'hui ce "système" n'est plus acceptable sachant la misère qui explose dans ce pays.

L'agirc arrco n'est pas la retraite, mais la complémentaire.
Donc si vous voulez comparer avec le public, il faut regarder l'Ircantec qui était en bénéfice en 2025 (plus d'un milliard).

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arkom le 15/09/2026 à 09:32

tien le gourou à parler et ses abrutis d ' adeptes vont l'écouter et le suivre dans son incompétence et son délire

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Jycrain le 15/09/2026 à 09:18

Je bois ses larmes!

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titeuf69 le 15/09/2026 à 09:11
David Cro a écrit le 15/09/2026 à 08h49

Mais non, il veut des fonctionnaires. Tant qu'ils sont encartés LFI.

On parle souvent des "retraites" ... par contre on met tout dans le même sac sans précision.
Retraite argic à l'équilibre

par contre je vous laisse vérifier la part des retraites du secteur public dans l'explosion de la dette française. C'est le courage de nos politiques de ne pas parler de l'éléphant au milieu du couloir... je le dis d'autant facilement que j'ai dans la famille retraités privés et retraités publics. En effet sacrée différence.
Il n'y a pas réellement de retraite publique en réalité c'est un salaire à vie.

J'étais dans un service de mairie dernièrement pour un acte civil, j'ai halluciné en voyant l'activité de ses fonctionnaires de mairie.. si a une époque ancienne c'était acceptable je pense qu'aujourd'hui ce "système" n'est plus acceptable sachant la misère qui explose dans ce pays.

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Foutage de G. le 15/09/2026 à 08:52

LFI et Melanchon sont anticonformistes ! Ils aiment pas la police, notre justice, rien ils veulent couler et séparer de notre pays et appliquer leurs Charia et leurs règles !

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David Cro le 15/09/2026 à 08:49
cestluilaloi a écrit le 14/09/2026 à 22h13

Ce monsieur voudrait gouverner sans les fonctionnaires. Il est complètement hors sol.

Mais non, il veut des fonctionnaires. Tant qu'ils sont encartés LFI.

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David Cro le 15/09/2026 à 08:45
teddydmontreal a écrit le 15/09/2026 à 07h55

c’est quoi un « endroit unanime » ?

C'est le bureau LFI, un endroit où ne pas être d'accord avec le chef est synonyme d'exclusion.

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Zig le 15/09/2026 à 08:27
Libriste Sentdufion a écrit le 15/09/2026 à 08h02

il faut faire interdire Macron car nous sommes majoritaires et le mépris de ce gouvernement est insupportable . Cette election nous est due et nous reviendra car cette villes est à NOUS ! Ainsi nous pourrons prendre le pouvoir redonner sa dignité au peuple de gauche qui a tellement souffert après 5ans de dictature Macron
De toute façon , Mélenchon vaincra et il vous fera tous rendre gorge, bourgeois et establishment vendus au grand capital.

Amis électeurs, vous aurez le choix entre la peste socialo-communiste ou le choléra LFIste.


Amusez vous bien!

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Ça ose tout le 15/09/2026 à 08:26

Ah il y a des vérités visiblement pas bonnes à exprimer ici sur melenchon , mon commentaire est passé à la poubelle ! Au moins maintenant on comprend pour qui vote le soit disant modérateur

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Pinocchio le 15/09/2026 à 08:21
Libriste Sentdufion a écrit le 15/09/2026 à 08h02

il faut faire interdire Macron car nous sommes majoritaires et le mépris de ce gouvernement est insupportable . Cette election nous est due et nous reviendra car cette villes est à NOUS ! Ainsi nous pourrons prendre le pouvoir redonner sa dignité au peuple de gauche qui a tellement souffert après 5ans de dictature Macron
De toute façon , Mélenchon vaincra et il vous fera tous rendre gorge, bourgeois et establishment vendus au grand capital.

Va prendre tes médicaments et arrête de te faire des films. Pour ton bien, va voir un psy.

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Libriste Sentdufion le 15/09/2026 à 08:02

il faut faire interdire Macron car nous sommes majoritaires et le mépris de ce gouvernement est insupportable . Cette election nous est due et nous reviendra car cette villes est à NOUS ! Ainsi nous pourrons prendre le pouvoir redonner sa dignité au peuple de gauche qui a tellement souffert après 5ans de dictature Macron
De toute façon , Mélenchon vaincra et il vous fera tous rendre gorge, bourgeois et establishment vendus au grand capital.

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teddydmontreal le 15/09/2026 à 07:55
Calahann a écrit le 15/09/2026 à 05h53

Y a bien un endroit unanime qui faudrait carrément tout changer, c'est bien la Préfecture !
La LFI ne bougera pas 😘😘😘😘
Si vous êtes pas d'accord, changez de Continent 😂

c’est quoi un « endroit unanime » ?

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Heu.. le 15/09/2026 à 07:50
flagada a écrit le 14/09/2026 à 21h44

Pour craché sur LFI ya du monde mais le gasoil a 2,35 euros ya plus personnes.... continuez comme des moutons bientot Halloween Toussaint Nôel et Pâques...

Vous proposez quoi, à l'échelle de Lyon voire de la France, pour lutter contre la guerre au moyen Orient?

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Calahann le 15/09/2026 à 07:25
Évidemment a écrit le 15/09/2026 à 06h22

Melanchon préfère les commissaires politiques aux préfets....

Nous aimons Jean MOULIN ( Préfet de CHARTRES ) et nous vous laissons la TONDUE DE CHARTRES 🤔

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Watt le 15/09/2026 à 07:21
flagada a écrit le 14/09/2026 à 21h44

Pour craché sur LFI ya du monde mais le gasoil a 2,35 euros ya plus personnes.... continuez comme des moutons bientot Halloween Toussaint Nôel et Pâques...

Vous pouvez toujours aller manifester au moyen orient plutôt que de vous plaindre dans les commentaires de lyonmag.

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anti democratie le 15/09/2026 à 07:07

Drôle de conception de la démocratie par LFI, qui considère que les élections sont un sujet politique

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Kassos le 15/09/2026 à 06:53
Calahann a écrit le 15/09/2026 à 05h53

Y a bien un endroit unanime qui faudrait carrément tout changer, c'est bien la Préfecture !
La LFI ne bougera pas 😘😘😘😘
Si vous êtes pas d'accord, changez de Continent 😂

T'inquiètes "frère", c'est nous qui te feront changer de continent. Le temps travaille pour nous.

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Évidemment le 15/09/2026 à 06:22

Melanchon préfère les commissaires politiques aux préfets....

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titeuf69 le 15/09/2026 à 06:22

Dans ses 2 communes LFI pourrait mettre en tête de liste une chèvre elle serait élue.
Il faut voter comme des "troupeaux de demeurés" pour sa communauté et sa religion...

Ce vote racial et religieux marche et même fait totalement le plein, malgré ce que peuvent dire ceux qui ne connaissent pas ses quartiers.

Vous avez des scores dignes de tout bon régime de république bananière africaine ... mais ce n'est pas surprenant avec comme porte parole les Imams qui prêchent le vote LFI pendant les prières...

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Calahann le 15/09/2026 à 05:56
Blino a écrit le 14/09/2026 à 21h51

Surprenant qu’il n’ait pas rejeté la faute sur Israël et les juifs…

C'est pas Carcassonne mon frère !

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Calahann le 15/09/2026 à 05:53

Y a bien un endroit unanime qui faudrait carrément tout changer, c'est bien la Préfecture !
La LFI ne bougera pas 😘😘😘😘
Si vous êtes pas d'accord, changez de Continent 😂

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flagaflop le 14/09/2026 à 23:07
flagada a écrit le 14/09/2026 à 21h44

Pour craché sur LFI ya du monde mais le gasoil a 2,35 euros ya plus personnes.... continuez comme des moutons bientot Halloween Toussaint Nôel et Pâques...

Tu n'as toujours pas compris que c'est les campagnards qui brûlent leur cash en essence, et pas les urbains !

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Ex Précisions le 14/09/2026 à 22:56

J'ai lu que c'était les 3è et 4è villes en nombres d'habitants pour les lfistes après St Denis et Roubaix.
Donc ce trumpoutiniste s'inquiète que ses lieutenants ne soient pas réélus.

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