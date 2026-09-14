Faits Divers

Elle vole un collier et s’enfuit en courant à Lyon 7e : un policier hors service se lance à sa poursuite

Suivez-nous sur Google
Elle vole un collier et s’enfuit en courant à Lyon 7e : un policier hors service se lance à sa poursuite
Elle vole un collier et s’enfuit en courant à Lyon 7e : un policier hors service se lance à sa poursuite - LyonMag

Un policier hors service n’a pas hésité à intervenir après avoir été témoin d’un vol à l’arraché dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les faits se sont produits vendredi 11 septembre, aux alentours de 21h, dans le secteur de Jean-Macé.

Selon les informations des services de police, un policier adjoint récemment affecté au Centre d’information et de commandement a vu une femme arracher le collier d’un homme avant de prendre la fuite en courant.

Il se lance à sa poursuite

Bien qu’il ne soit pas en service à ce moment-là, le policier s’est immédiatement lancé à la poursuite de la suspecte. Il est parvenu à la rattraper et à l’interpeller quelques mètres plus loin.

Le fonctionnaire l’a ensuite maintenue sur place jusqu'à l'arrivée de ses collègues. La femme a alors rendu à la victime son collier, qui avait été cassé.

Âgée de 39 ans et défavorablement connue des services de police, la suspecte a été placée en garde à vue. Lors de son audition, elle a nié les faits qui lui étaient reprochés.

À l’issue de sa garde à vue, la mise en cause a été laissée libre. Elle fait l’objet de poursuites devant le tribunal judiciaire.

Tags :

vol à l'arraché

38 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
sacré merluche le 15/09/2026 à 19:13
Pas de chance pour ta mère a écrit le 15/09/2026 à 17h06

Toi tu dois aimer le pain vienoir 😂

Et toi, tu dois aimer les antisémites 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Pas de chance pour ta mère le 15/09/2026 à 17:06
la famille LFI a écrit le 15/09/2026 à 14h59

Déjà condamné à dix-huit reprises, dont cinq pour extorsion, le suspect de 35 ans a demandé que sa sœur, militante contre les violences policières et proche de La France insoumise, soit avertie.

Bagui Traoré, le frère d’Adama et Assa Traoré, visé par un mandat de recherche, a été interpellé lundi soir à Dugny (Seine-Saint-Denis) pour « usurpation d’identité » et « tentative d’évasion », a-t-on appris mardi

202777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Toi tu dois aimer le pain vienoir 😂

Signaler Répondre
avatar
si il n'y avait le 15/09/2026 à 16:12
Bidonville a écrit le 15/09/2026 à 14h06

Cet arrondissement est devenu un trou à rats

que celui la ...

Signaler Répondre
avatar
Guillotière love Gerland le 15/09/2026 à 16:11
Animations de la mairie a écrit le 15/09/2026 à 16h02

Sympa Jean-Macé entre les clips de rap qui virent à l'émeute, les arrachages de colliers, les agressions, tout ça devant la mairie du 7eme

Juste au nord t'as la Guillotière et au juste sud t'as Gerland... Et au fil des mois la distance entre ces 2 jolis quartiers apaisés symboles écologique se réduit.

Signaler Répondre
avatar
Animations de la mairie le 15/09/2026 à 16:02

Sympa Jean-Macé entre les clips de rap qui virent à l'émeute, les arrachages de colliers, les agressions, tout ça devant la mairie du 7eme

Signaler Répondre
avatar
Pourquoi se gêner le 15/09/2026 à 15:12
On résume a écrit le 15/09/2026 à 11h36

1- La femme a alors rendu à la victime son collier, qui avait été cassé.
2- Lors de son audition, elle a nié les faits qui lui étaient reprochés.

Elle a donc rendu un collier qu'elle n'avait PAS volé... On vit vraiment une époque formidable !

Vu l’énormité des vols d’impôts commis par certains politiques et l’énormité de leurs justifications… de l’injustifiable.

Signaler Répondre
avatar
la famille LFI le 15/09/2026 à 14:59
Jeannot lapin a écrit le 15/09/2026 à 14h31

Une citoyenne LFIcompatible.

Déjà condamné à dix-huit reprises, dont cinq pour extorsion, le suspect de 35 ans a demandé que sa sœur, militante contre les violences policières et proche de La France insoumise, soit avertie.

Bagui Traoré, le frère d’Adama et Assa Traoré, visé par un mandat de recherche, a été interpellé lundi soir à Dugny (Seine-Saint-Denis) pour « usurpation d’identité » et « tentative d’évasion », a-t-on appris mardi

202777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Signaler Répondre
avatar
Jeannot lapin le 15/09/2026 à 14:31

Une citoyenne LFIcompatible.

Signaler Répondre
avatar
Bidonville le 15/09/2026 à 14:06
Bienvenue à Zombie Land a écrit le 15/09/2026 à 13h33

Il se passe toujours des choses dans le 7eme, le zombieland lyonnais

Cet arrondissement est devenu un trou à rats

Signaler Répondre
avatar
Bienvenue à Zombie Land le 15/09/2026 à 13:33

Il se passe toujours des choses dans le 7eme, le zombieland lyonnais

Signaler Répondre
avatar
On résume le 15/09/2026 à 11:36

1- La femme a alors rendu à la victime son collier, qui avait été cassé.
2- Lors de son audition, elle a nié les faits qui lui étaient reprochés.

Elle a donc rendu un collier qu'elle n'avait PAS volé... On vit vraiment une époque formidable !

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 15/09/2026 à 10:49
Jacques20 a écrit le 14/09/2026 à 20h10

Elle est vue, poursuivie, rattrappée, contrainte de rendre le collier lais elle nie. Quelle époque.

Nier n'est pas le pire mais qu'elle soit remise dehors normal , juste logique avec cette justice complètement éclatée..

Signaler Répondre
avatar
Attention surtout le 15/09/2026 à 10:48
Gabouillon a écrit le 14/09/2026 à 20h10

En espérant que suite à l’immobilisation de la VOLEUSE, le policier ne soit pas trop embêté.

Qu’il n’ait surtout pas touché malencontreusement une fesse ou un nichon , sous peine d’être poursuivi pour agression sexuelle !!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 15/09/2026 à 10:46
Bonjour bonjour a écrit le 15/09/2026 à 09h12

Elle a volé un collier qu'on lui pose un bracelet...

J'opterais plutôt pour le collier étrangleur perso

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 15/09/2026 à 09:55
Calahann a écrit le 15/09/2026 à 06h04

MDR !
La Belle et le clochard ! La voleuse et le pou !
Le flic hors-jeu n' affronte jamais la vraie délinquance virile.

Parlons de la délinquance viril, attaquer des personnes âgées, a trois, ou piquer une chaîne en or a un adolescent, c est ca pour vous la virilité, il me semble mon ami, que vous êtes hors sol

Signaler Répondre
avatar
Bonjour bonjour le 15/09/2026 à 09:12

Elle a volé un collier qu'on lui pose un bracelet...

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 15/09/2026 à 08:46

Faut pas s'étonner que les tribunaux sont débordés
Les interroger sert à rien...juste coûteux pour des questions réponses inutiles.... procédures que personne ne lira jamais.
Comme toutes les chances, faut juste les jeter en camp de redressement ou jeter à la frontière

Signaler Répondre
avatar
Zone de non droit le 15/09/2026 à 08:19
Pas étonnant a écrit le 14/09/2026 à 21h13

De ne jamais être condamné quand on voit que les juges avaient un stand à la fête de l’humma...

@Pas étonnant
« On attend de lui (NDLR : le magistrat) qu'il soit lucide sur ses propres liens de dépendance, afin d'accéder à l'impartialité »... Pierre TRUCHE, ex-Président de la cours de Cassation.
Voilà qui vous donne raison Pas étonnant...
Pierre TRUCHE ajoutait également : « Si l'on juge, il faut accepter d'être à son tour jugé ». Ce que refuse la plupart des magistrats se prétendant être d'une autre caste... voici donc la notion d'égalité qui en prend un coup !
Beaucoup de juges pensent qu'ils ne risquent rien et que la mise en cause de leur jugement (c'est le mot approprié!) est impossible car "eux, c'est la loi" - et pas la "république" comme crié à la va-vite par un démago.
Tant que les juges considérerons qu'ils sont d'un cénacle intouchable, ils resteront publiquement engagé politiquement. Et n'appliqueront pas les lois comme elles doivent l'être.
Le plus "drôle" dans leur présence à la fête de "l'huma", c'est le mutisme du Ministère de le Justice. Pourquoi M. DARMANIN ferme-t-il les yeux alors que les juges sont sensés cacher leurs affinités politiques ? Leur stand serait-il la prolongation du "mur des cons" ? A croire que oui.
Lafontaine avait tord lorsqu'il écrivait :"« Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. ». Il aurait dû écrire "les jugements resteront ceux des rouges"...

Signaler Répondre
avatar
Antifi le 15/09/2026 à 08:04
Calahann a écrit le 15/09/2026 à 06h04

MDR !
La Belle et le clochard ! La voleuse et le pou !
Le flic hors-jeu n' affronte jamais la vraie délinquance virile.

La délinquance viril c est s attaquer une femme de 85 ans ...

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 15/09/2026 à 07:49

Le syndicat de la magistrature est une base avancée de la nouvelle France by EELV-LFI !

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 15/09/2026 à 07:32

Encore une "métastase" en goguette ...

Signaler Répondre
avatar
FutureIsNow le 15/09/2026 à 06:54
Chris25 a écrit le 14/09/2026 à 23h07

J'adore la défense de cette femme...
L'article nous dit : "elle a rendu le collier lors de son arrestation puis elle a nié les faits lors de son audition"

Moi c'est notre justice que j'adore...le temps de prendre un café au commissariat, de papoter avec des adversaires de jeu, et hop prêt à remettre les couverts!
Au passage Jean-Macé c'est de mieux en mieux...

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 15/09/2026 à 06:04

MDR !
La Belle et le clochard ! La voleuse et le pou !
Le flic hors-jeu n' affronte jamais la vraie délinquance virile.

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 14/09/2026 à 23:07

J'adore la défense de cette femme...
L'article nous dit : "elle a rendu le collier lors de son arrestation puis elle a nié les faits lors de son audition"

Signaler Répondre
avatar
Morientes69 le 14/09/2026 à 21:31

Au pénal et vite...
On vole dans la rue, on s'enfuit, on insulte puis on nie...
On ressort sans faire une nuit au poste puis on ne viendra pas au procès et prendra du sursis par un bon magistrat sensible à toutes les causes qui ruinent le pays.

Signaler Répondre
avatar
Justice mon c... le 14/09/2026 à 21:25
Catalan a écrit le 14/09/2026 à 18h43

laissée libre , elle nie les faits, mais rend le collier, ,,,,,,,,,pauvre magistrat

Oui c'est une catégorie sociale où il y a beaucoup de cons...

Signaler Répondre
avatar
Pas étonnant le 14/09/2026 à 21:13

De ne jamais être condamné quand on voit que les juges avaient un stand à la fête de l’humma...

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 14/09/2026 à 20:15

Elle nie bien que en possession du collier volé... et elle est laissée en liberté. Tout est dit.

Signaler Répondre
avatar
Gabouillon le 14/09/2026 à 20:10

En espérant que suite à l’immobilisation de la VOLEUSE, le policier ne soit pas trop embêté.

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 14/09/2026 à 20:10

Elle est vue, poursuivie, rattrappée, contrainte de rendre le collier lais elle nie. Quelle époque.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/09/2026 à 19:23

Multirécidiviste et "laissée libre", elle a peut-être déjà recommencé...
Ça doit être énervant d'être policier et de voir son job mis à mal par la justice.

Signaler Répondre
avatar
teddydmontreal le 14/09/2026 à 19:17

tour le monde sait

Signaler Répondre
avatar
La justice se fout du monde le 14/09/2026 à 19:10

La Police fait son boulot, même hors service, et la justice remet ça dehors avec un bonbon,
Si un jour c'est le collier d'une juge j'attends pour voir la réaction indignée de la justice
Les voleurs d'or , on connait le profil etnique, pas besoin d'être devin, chaque délit a une etnie en général, mais faut pas le dire, résultat 45ù% d'étanger à Corbas, votez Marine

Signaler Répondre
avatar
décidemment le 14/09/2026 à 19:01

Il y en a plein les rues des défavorablement connus de la police ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/09/2026 à 18:43

laissée libre , elle nie les faits, mais rend le collier, ,,,,,,,,,pauvre magistrat

Signaler Répondre
avatar
On le sait le 14/09/2026 à 18:42

Une autre 'jai rien fai mossieu lashe mwa sivousplai !'

Signaler Répondre
avatar
Une CHANCE pour la France le 14/09/2026 à 18:40

Sil vo plè, une p'tite piaice, un p'tit collier...

Signaler Répondre
avatar
👍 le 14/09/2026 à 18:40

On connait le pedigree de cette dame ?
Il faudrait peut être plus de policiers en Civil dans les rues,
elle ne s est pas méfiée, alors qu un uniforme l aurait peut être stoppé pour ..... sévir plus loin.

Bon boulot pour cet agent hors service

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.