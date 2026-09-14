Elle vole un collier et s’enfuit en courant à Lyon 7e : un policier hors service se lance à sa poursuite

Les faits se sont produits vendredi 11 septembre, aux alentours de 21h, dans le secteur de Jean-Macé.

Selon les informations des services de police, un policier adjoint récemment affecté au Centre d’information et de commandement a vu une femme arracher le collier d’un homme avant de prendre la fuite en courant.

Il se lance à sa poursuite

Bien qu’il ne soit pas en service à ce moment-là, le policier s’est immédiatement lancé à la poursuite de la suspecte. Il est parvenu à la rattraper et à l’interpeller quelques mètres plus loin.

Le fonctionnaire l’a ensuite maintenue sur place jusqu'à l'arrivée de ses collègues. La femme a alors rendu à la victime son collier, qui avait été cassé.

Âgée de 39 ans et défavorablement connue des services de police, la suspecte a été placée en garde à vue. Lors de son audition, elle a nié les faits qui lui étaient reprochés.

À l’issue de sa garde à vue, la mise en cause a été laissée libre. Elle fait l’objet de poursuites devant le tribunal judiciaire.