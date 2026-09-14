Elle vole un collier et s’enfuit en courant à Lyon 7e : un policier hors service se lance à sa poursuite

Les faits se sont produits vendredi 11 septembre, aux alentours de 21h, dans le secteur de Jean-Macé.
Selon les informations des services de police, un policier adjoint récemment affecté au Centre d’information et de commandement a vu une femme arracher le collier d’un homme avant de prendre la fuite en courant.
Il se lance à sa poursuite
Bien qu’il ne soit pas en service à ce moment-là, le policier s’est immédiatement lancé à la poursuite de la suspecte. Il est parvenu à la rattraper et à l’interpeller quelques mètres plus loin.
Le fonctionnaire l’a ensuite maintenue sur place jusqu'à l'arrivée de ses collègues. La femme a alors rendu à la victime son collier, qui avait été cassé.
Âgée de 39 ans et défavorablement connue des services de police, la suspecte a été placée en garde à vue. Lors de son audition, elle a nié les faits qui lui étaient reprochés.
À l’issue de sa garde à vue, la mise en cause a été laissée libre. Elle fait l’objet de poursuites devant le tribunal judiciaire.
Et toi, tu dois aimer les antisémites 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Toi tu dois aimer le pain vienoir 😂Signaler Répondre
que celui la ...Signaler Répondre
Juste au nord t'as la Guillotière et au juste sud t'as Gerland... Et au fil des mois la distance entre ces 2 jolis quartiers apaisés symboles écologique se réduit.Signaler Répondre
Sympa Jean-Macé entre les clips de rap qui virent à l'émeute, les arrachages de colliers, les agressions, tout ça devant la mairie du 7emeSignaler Répondre
Vu l’énormité des vols d’impôts commis par certains politiques et l’énormité de leurs justifications… de l’injustifiable.Signaler Répondre
Déjà condamné à dix-huit reprises, dont cinq pour extorsion, le suspect de 35 ans a demandé que sa sœur, militante contre les violences policières et proche de La France insoumise, soit avertie.Signaler Répondre
Bagui Traoré, le frère d’Adama et Assa Traoré, visé par un mandat de recherche, a été interpellé lundi soir à Dugny (Seine-Saint-Denis) pour « usurpation d’identité » et « tentative d’évasion », a-t-on appris mardi
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Une citoyenne LFIcompatible.Signaler Répondre
Cet arrondissement est devenu un trou à ratsSignaler Répondre
Il se passe toujours des choses dans le 7eme, le zombieland lyonnaisSignaler Répondre
1- La femme a alors rendu à la victime son collier, qui avait été cassé.Signaler Répondre
2- Lors de son audition, elle a nié les faits qui lui étaient reprochés.
Elle a donc rendu un collier qu'elle n'avait PAS volé... On vit vraiment une époque formidable !
Nier n'est pas le pire mais qu'elle soit remise dehors normal , juste logique avec cette justice complètement éclatée..Signaler Répondre
Qu’il n’ait surtout pas touché malencontreusement une fesse ou un nichon , sous peine d’être poursuivi pour agression sexuelle !!!!!!Signaler Répondre
J'opterais plutôt pour le collier étrangleur persoSignaler Répondre
Parlons de la délinquance viril, attaquer des personnes âgées, a trois, ou piquer une chaîne en or a un adolescent, c est ca pour vous la virilité, il me semble mon ami, que vous êtes hors solSignaler Répondre
Elle a volé un collier qu'on lui pose un bracelet...Signaler Répondre
Faut pas s'étonner que les tribunaux sont débordésSignaler Répondre
Les interroger sert à rien...juste coûteux pour des questions réponses inutiles.... procédures que personne ne lira jamais.
Comme toutes les chances, faut juste les jeter en camp de redressement ou jeter à la frontière
@Pas étonnantSignaler Répondre
« On attend de lui (NDLR : le magistrat) qu'il soit lucide sur ses propres liens de dépendance, afin d'accéder à l'impartialité »... Pierre TRUCHE, ex-Président de la cours de Cassation.
Voilà qui vous donne raison Pas étonnant...
Pierre TRUCHE ajoutait également : « Si l'on juge, il faut accepter d'être à son tour jugé ». Ce que refuse la plupart des magistrats se prétendant être d'une autre caste... voici donc la notion d'égalité qui en prend un coup !
Beaucoup de juges pensent qu'ils ne risquent rien et que la mise en cause de leur jugement (c'est le mot approprié!) est impossible car "eux, c'est la loi" - et pas la "république" comme crié à la va-vite par un démago.
Tant que les juges considérerons qu'ils sont d'un cénacle intouchable, ils resteront publiquement engagé politiquement. Et n'appliqueront pas les lois comme elles doivent l'être.
Le plus "drôle" dans leur présence à la fête de "l'huma", c'est le mutisme du Ministère de le Justice. Pourquoi M. DARMANIN ferme-t-il les yeux alors que les juges sont sensés cacher leurs affinités politiques ? Leur stand serait-il la prolongation du "mur des cons" ? A croire que oui.
Lafontaine avait tord lorsqu'il écrivait :"« Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. ». Il aurait dû écrire "les jugements resteront ceux des rouges"...
La délinquance viril c est s attaquer une femme de 85 ans ...Signaler Répondre
Le syndicat de la magistrature est une base avancée de la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Encore une "métastase" en goguette ...Signaler Répondre
Moi c'est notre justice que j'adore...le temps de prendre un café au commissariat, de papoter avec des adversaires de jeu, et hop prêt à remettre les couverts!Signaler Répondre
Au passage Jean-Macé c'est de mieux en mieux...
MDR !Signaler Répondre
La Belle et le clochard ! La voleuse et le pou !
Le flic hors-jeu n' affronte jamais la vraie délinquance virile.
J'adore la défense de cette femme...Signaler Répondre
L'article nous dit : "elle a rendu le collier lors de son arrestation puis elle a nié les faits lors de son audition"
Au pénal et vite...Signaler Répondre
On vole dans la rue, on s'enfuit, on insulte puis on nie...
On ressort sans faire une nuit au poste puis on ne viendra pas au procès et prendra du sursis par un bon magistrat sensible à toutes les causes qui ruinent le pays.
Oui c'est une catégorie sociale où il y a beaucoup de cons...Signaler Répondre
De ne jamais être condamné quand on voit que les juges avaient un stand à la fête de l’humma...Signaler Répondre
Elle nie bien que en possession du collier volé... et elle est laissée en liberté. Tout est dit.Signaler Répondre
En espérant que suite à l’immobilisation de la VOLEUSE, le policier ne soit pas trop embêté.Signaler Répondre
Elle est vue, poursuivie, rattrappée, contrainte de rendre le collier lais elle nie. Quelle époque.Signaler Répondre
Multirécidiviste et "laissée libre", elle a peut-être déjà recommencé...Signaler Répondre
Ça doit être énervant d'être policier et de voir son job mis à mal par la justice.
tour le monde saitSignaler Répondre
La Police fait son boulot, même hors service, et la justice remet ça dehors avec un bonbon,Signaler Répondre
Si un jour c'est le collier d'une juge j'attends pour voir la réaction indignée de la justice
Les voleurs d'or , on connait le profil etnique, pas besoin d'être devin, chaque délit a une etnie en général, mais faut pas le dire, résultat 45ù% d'étanger à Corbas, votez Marine
Il y en a plein les rues des défavorablement connus de la police ? ? ? ?Signaler Répondre
laissée libre , elle nie les faits, mais rend le collier, ,,,,,,,,,pauvre magistratSignaler Répondre
Une autre 'jai rien fai mossieu lashe mwa sivousplai !'Signaler Répondre
Sil vo plè, une p'tite piaice, un p'tit collier...Signaler Répondre
On connait le pedigree de cette dame ?Signaler Répondre
Il faudrait peut être plus de policiers en Civil dans les rues,
elle ne s est pas méfiée, alors qu un uniforme l aurait peut être stoppé pour ..... sévir plus loin.
Bon boulot pour cet agent hors service