Groupe SEB : Loïc Moutault nommé directeur général, l’action décroche en Bourse

Changement de tête chez SEB. Le spécialiste du petit électroménager a annoncé ce mardi 15 septembre la nomination de Loïc Moutault au poste de directeur général.

Il succédera le 1er octobre à Stanislas de Gramont, en fonction depuis 2022 et qui quittera ses fonctions à la fin du mois de septembre.

Loïc Moutault a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Mars. Il a notamment dirigé Royal Canin avant de prendre la tête de Mars Petcare au niveau mondial.

Un changement en plein plan Rebond

Cette arrivée intervient alors que SEB déploie son plan stratégique Rebond, annoncé en février. Celui-ci doit permettre au groupe de réaliser 200 millions d’euros d’économies en rythme de croisière d’ici fin 2027 et prévoit jusqu’à 2 100 suppressions de postes.

SEB avait indiqué fin juillet commencer à bénéficier des premiers effets du programme, avec un redressement de sa rentabilité au premier semestre. Le groupe avait également confirmé ses objectifs pour 2026 et estimait entre 40 et 60 millions d’euros l’impact positif de Rebond cette année.

"Le plan Rebond est engagé et commence à produire ses effets", a souligné Thierry de La Tour d’Artaise, président du conseil d’administration, qui mise sur le nouveau dirigeant pour retrouver une dynamique de "croissance rentable".

La Bourse a néanmoins réagi négativement à l’annonce : vers midi, le titre SEB reculait de 4,1%, soit la plus forte baisse du SBF 120. L’action reste toutefois en progression de plus de 11% depuis le début de l’année.

Le Brésil sous surveillance

En parallèle, TP ICAP Midcap s’est penché sur les performances de SEB au Brésil, où les ventes ont reculé au premier semestre dans un contexte jugé moins favorable.

Le bureau d’études estime que le possible retour d’un épisode El Niño particulièrement fort fin 2026 pourrait stimuler la demande, notamment pour les ventilateurs.