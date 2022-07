Groupe SEB : 2022 démarrait bien, jusqu'à la guerre en Ukraine

Selon Stanislas de Gramont, directeur général, tout se passait bien jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce qui a provoqué "la volatilité des devises et l'accélération de l'inflation", indique-t-il dans un communiqué de presse.

Les ventes du 1er semestre s'élèvent ainsi à 3666 millions d'euros (+1,6%) pour un résultat net de 72 millions contre 79 millions en 2021. La dette nette financière au 30 juin dernier était de 2447 millions d'euros, soit une augmentation de 597 millions sur un an.

"Les ventes sont résilientes, tirées par une excellente performance en Chine et par une solide dynamique de l'activité professionnelle. (...) Nous continuons à alimenter nos piliers de croissance : la Chine, où nous franchirons cette année les 2 milliards de chiffre d'affaires, avec de belles perspectives de développement ; le professionnel, qui nous a ouvert de nouveaux marchés porteurs et rentables : l'innovation et la digitalisation, qui constituent des fondamentaux de nos métiers", poursuit Stanislas de Gramont.

Le successeur naturel de Thierry de La Tour d'Artaise à la tête de SEB prévient que le groupe d'électroménager basé à Ecully vise désormais sur l'année "un chiffre d'affaires globablement stable et une marge opérationnelle d'activité située entre 8 et 8,5%". Et ce à cause d'une absence probable "d'amélioration sensible de la conjoncture d'ici la fin de l'année dans les pays matures".