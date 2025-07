SEB et La Poste s’unissent pour étendre le dispositif de collecte et de recyclage des ustensiles de cuisine usagés

Des points de collecte de poêles et casseroles usagées dans toute la France. C’est ce que souhaite Tefal. La marque du groupe SEB, basé à Ecully, s’associe à La Poste pour augmenter sa filière inédite de collecte et de recyclage des ustensiles de cuisine en fin de vie, toutes marques confondues.

Une initiative qui transforme une poêle usagée en une nouvelle. Cela permet donc de boucler la chaîne de production dans une logique 100% circulaire, locale et industrielle. "Avec cette initiative, nous affirmons notre volonté de rendre l’économie circulaire accessible à tous, tout en garantissant des procédés de recyclage performants et responsables. C’est une étape clé dans la mise en œuvre de notre stratégie ESG 2024-2030 et un engagement fort pour renforcer la souveraineté industrielle française dans un contexte de transition écologique. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont œuvré pour concrétiser ce projet", explique Thierry de La Tour d’Artaise, président du Groupe SEB.

Tefal et La Poste, deux marques ancrées dans la vie des Français, s’unissent donc pour répondre à une aspiration collective à mieux consommer et mieux recycler.

De la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’ensemble du territoire

Ce dispositif a déjà été expérimenté en Auvergne-Rhône-Alpes. Une expérimentation d’ailleurs réussie. Ce sont déjà 2 millions de poêles recyclées depuis 2012. Mais cela ne suffit à Tefal qui se fixe un objectif bien plus ambitieux. Grâce au partenariat avec La Poste, la marque se donne l’objectif de collecter 20 millions d’ustensiles d’ici 2027.

Mais pour l’atteindre, le dispositif souhaite s’appuyer sur le réseau de proximité unique de La Poste afin de garantir une collecte accessible à tous. Dès mi-octobre, chaque Français sera à moins de 15 minutes d’un point de collecte. Il sera donc facile de déposer ses ustensiles usagés à quelques pas de son domicile.

1 700 points de collecte dont 945 sites postaux seront alors mis en place sur l’ensemble du territoire. Pour les Outre-mer, il faudra cependant, attendre 2026, avec des premières implantations dans l’océan Indien, les Caraïbes et la Guyane.

En outre des sites postaux, il sera également possible de déposer ses ustensiles dans un réseau multicanal composé de déchèteries volontaires, de magasins Home & Cook, de distributeurs partenaires lors d’opérations commerciales ou encore d’Emmaüs et de ressourceries locales.

Tous les points de collecte sont consultables via la carte interactive en ligne sur le site Tefal.