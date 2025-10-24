Economie

SEB annonce un chiffre d’affaires stable et un plan d’économies de 200 millions d’euros d’ici 2027

SEB annonce un chiffre d’affaires stable et un plan d’économies de 200 millions d’euros d’ici 2027 - DR

Basé à Écully, le Groupe SEB a publié ce jeudi ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025.

Le chiffre d’affaires du groupe atteint 5,66 milliards d’euros, en légère baisse de 1,1 % en données publiées, mais stable à périmètre et change constants. Le résultat opérationnel d’activité (ROPA) ressort à 267 millions d’euros, soit un recul de 39,4 % sur un an.

Dans un contexte mondial difficile, le directeur général Stanislas de Gramont évoque des "tendances contrastées".

"Comme indiqué le 6 octobre, le troisième trimestre a été marqué par des tendances contrastées. La croissance en Grand Public a été moins soutenue qu’anticipé en Europe et freinée par l’attentisme persistant des clients aux États-Unis. La performance du Groupe est néanmoins restée solide en Chine, et sur plusieurs marchés européens. Par ailleurs, bien que toujours en retrait sur 9 mois, le Café Professionnel a renoué avec la croissance sur ce trimestre", précise le dirigeant.

Pour préparer la suite, le Groupe SEB lance un plan d’optimisation visant à "poursuivre nos investissements d’avenir, accélérer notre croissance et simplifier nos organisations, incluant environ 200 millions d’euros d’économies récurrentes à horizon 2027".

"Notre ambition est claire : renouer avec notre trajectoire de croissance durable et nos standards de rentabilité. Ce plan est un catalyseur de notre futur succès collectif", conclut Stanislas de Gramont.

FrClaude2 le 24/10/2025 à 12:33

Le capitalisme et le libre échange ont de beaux jours devant eux, tant que les consommateurs n'auront pas compris le rôle fondamental qu'ils pourraient jouer, et le poids critique qu'ils pourraient peser, dans l'équilibrage du système.

J'ai déjà cité sur ce forum je crois deux points qui éclairent mon commentaire :
- dans les années 60/70, il était question de rejeter le "veau aux hormones". L'action la plus spectaculaire et efficace a été le boycott quasi total des consommateurs de veau (en Suisse notamment).
- un slogan du parti communiste-CGT à cette époque était "vos emplettes sont vos emplois". Il est passé inaperçu, mais s'est avéré prémonitoire et reste d'actualité plus que jamais.
Si le consommateur n'avait pas la vue aussi courte .. Qu'on ne me parle pas du coût de la vie : il s'agit simplement de se poser sérieusement LA question "en ai-je vraiment besoin ?" et de refuser l'instantanéité de l'achat. Un budget s'adapte à ses revenus et surtout à ses besoins fondamentaux et ses valeurs. On peut économiser plusieurs mois pour acheter une poêle saine qui fera toute une vie.

Si on place son "bonheur" ou son plaisir dans la possession de la dernière paire de baskets à la mode, ou d'une garde robe surchargée, sur le conseil d'influenceurs-ceuses, comme leur nom l'indique, si on consent à manger des kiwis produits en Nouvelle Zélande, alors qu'il s'en cultive tout près de chez soi, si on achète une poêle chinoise-qui-n'attache-pas parce qu'elle est en tête de gondole du super marché, et si peu chère, etc etc, il y a du souci à se faire, sauf pour les psy.

Pour l'anecdote : à 8 ans, ma petite fille refusait de porter des T shirts avec des noms de marque ou des "dysneyseries" en disant "je ne suis pas une femme sandwich".

FrClaude2 le 24/10/2025 à 11:45

Vos compétences en économie sont impressionnantes. Tout n'est pas tout blanc/tout noir, hélas.
Le Groupe SEB pèse directement 33000 personnes dans le monde, il s'est étendu en rachetant des dizaines d'entreprises, dont certaines prestigieuses, et pratiquement toutes les marques qu'on retrouve dans votre cuisine : Moulinex, Tefal, Rowenta entre autres.
Il fait travailler d'innombrables sous traitants de 1er et 2ème rang, et suivants, pour l'équipement des usines, car il ne s'agit pas que de casseroles.
Je ne suis pas du tout actionnaire du Groupe, et suis côté décroissance, mais j'affirme qu'on ne peut tirer un trait ironique et rageur sur une telle organisation.

Mdr ! le 24/10/2025 à 11:27
Le capital n’a pas de nationalité a écrit le 24/10/2025 à 08h40

Et lapin
Tu me fais penser avec tes idée des année 20 que le capital n’a pas de nationalité
Pour éviter de payer des gens comme toi le capital va partir de France pour investir en Chine
Quite a se faire insulter autant le faire par des robots
En attendant va prendre des cours d’économie et de finance , tu auras ke temps pendant ton chômage

On sera bien avancé quand on aura appris à jouer avec les règles de ce qui nous pose probleme.
Prendre des cours..
Accessoirement, le libre-échange n'est pas de droit-divin.. on n'est pas obligé de faire comme si c'était immuable.

Dans tous les cas, rémunérer la finance, et importer à bas coût, et conserver des capacités de production rentables et les emplois qui vont avec.. c'est impossible.
Là, des casseroles.. si on veut produire des casseroles, soit on taxe l'import, soit on stoppe l'import.. faute de l'un ou de l'autre, soit on subventionne la production, soit on stoppe la production.
Il est inutile de chercher dans le libre-échange une solution équilibrée qui par définition n'existe pas.. en tous cas ceux qui ont pris des cours, et en donnent, soit ne l'ont pas trouvée soit la gardent pour eux..

Ex Précisions le 24/10/2025 à 10:45
ne confondons pas poil de la queue et... queue de la poele a écrit le 24/10/2025 à 07h41

les chinetoques demoulent du materiel concurrent 30 fois moins cher:comment que tu fais alors?donnes nous tes conseils...avises?...sachant que meme en remunerant moins le capital çà marche pas!...seul le retablissement de taxes aux frontieres retablirait peut etre?, une course à la productivite par l investissement productif machines en france?et l equilibre des marches?...disney l a bien compris en supprimant l accord avec shein ,ne souhaitant pas entacher sa reputation en endossant le role de negrier qui casse les marches de la sape en france

Monsieur a plein d'actions à ce que je vois ;-)

kikou le 24/10/2025 à 09:03

Il faut choisir ses casseroles plutot que de laisser trainer des gamelles . Un grand nombre de produits chinois sont éphémères

Le capital n’a pas de nationalité le 24/10/2025 à 08:40
ne confondons pas poil de la queue et... queue de la poele a écrit le 24/10/2025 à 07h41

les chinetoques demoulent du materiel concurrent 30 fois moins cher:comment que tu fais alors?donnes nous tes conseils...avises?...sachant que meme en remunerant moins le capital çà marche pas!...seul le retablissement de taxes aux frontieres retablirait peut etre?, une course à la productivite par l investissement productif machines en france?et l equilibre des marches?...disney l a bien compris en supprimant l accord avec shein ,ne souhaitant pas entacher sa reputation en endossant le role de negrier qui casse les marches de la sape en france

Et lapin
Tu me fais penser avec tes idée des année 20 que le capital n’a pas de nationalité
Pour éviter de payer des gens comme toi le capital va partir de France pour investir en Chine
Quite a se faire insulter autant le faire par des robots
En attendant va prendre des cours d’économie et de finance , tu auras ke temps pendant ton chômage

ne confondons pas poil de la queue et... queue de la poele le 24/10/2025 à 07:41
Ex Précisions a écrit le 24/10/2025 à 07h09

Pour le plan d’optimisation il suffit de moins rémunérer pendant 2 ans les actionnaires et ça repartira de plus belle, ils auront à terme plus de pognon, mais non eux c'est le flouze tout de suite...
Au lieu de bêtement réduire les effectifs ce qui ne va pas manquer d'arriver.

les chinetoques demoulent du materiel concurrent 30 fois moins cher:comment que tu fais alors?donnes nous tes conseils...avises?...sachant que meme en remunerant moins le capital çà marche pas!...seul le retablissement de taxes aux frontieres retablirait peut etre?, une course à la productivite par l investissement productif machines en france?et l equilibre des marches?...disney l a bien compris en supprimant l accord avec shein ,ne souhaitant pas entacher sa reputation en endossant le role de negrier qui casse les marches de la sape en france

Ex Précisions le 24/10/2025 à 07:09

Pour le plan d’optimisation il suffit de moins rémunérer pendant 2 ans les actionnaires et ça repartira de plus belle, ils auront à terme plus de pognon, mais non eux c'est le flouze tout de suite...
Au lieu de bêtement réduire les effectifs ce qui ne va pas manquer d'arriver.

