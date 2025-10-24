SEB annonce un chiffre d’affaires stable et un plan d’économies de 200 millions d’euros d’ici 2027

Le chiffre d’affaires du groupe atteint 5,66 milliards d’euros, en légère baisse de 1,1 % en données publiées, mais stable à périmètre et change constants. Le résultat opérationnel d’activité (ROPA) ressort à 267 millions d’euros, soit un recul de 39,4 % sur un an.

Dans un contexte mondial difficile, le directeur général Stanislas de Gramont évoque des "tendances contrastées".

"Comme indiqué le 6 octobre, le troisième trimestre a été marqué par des tendances contrastées. La croissance en Grand Public a été moins soutenue qu’anticipé en Europe et freinée par l’attentisme persistant des clients aux États-Unis. La performance du Groupe est néanmoins restée solide en Chine, et sur plusieurs marchés européens. Par ailleurs, bien que toujours en retrait sur 9 mois, le Café Professionnel a renoué avec la croissance sur ce trimestre", précise le dirigeant.

Pour préparer la suite, le Groupe SEB lance un plan d’optimisation visant à "poursuivre nos investissements d’avenir, accélérer notre croissance et simplifier nos organisations, incluant environ 200 millions d’euros d’économies récurrentes à horizon 2027".

"Notre ambition est claire : renouer avec notre trajectoire de croissance durable et nos standards de rentabilité. Ce plan est un catalyseur de notre futur succès collectif", conclut Stanislas de Gramont.