Lyon : SEB se réorganise, Stanislas de Gramont devient directeur général du groupe

Ce jeudi, le conseil d’administration se réunissait et a décidé, sur proposition du PDG Thierry de La Tour d’Artaise, de faire évoluer son organisation. Ainsi, les fonctions de président et de directeur général vont être dissociées.

Thierry de La Tour d’Artaise, leader historique du groupe d’électroménager basé à Ecully, restera président, tandis que Stanislas de Gramont a été nommé directeur général. Un poste qu’il occupera officiellement à compter du 1er juillet prochain.

Une sorte de passation de pouvoir dans la douceur si l’on en croit la teneur du communiqué de presse de ce jeudi soir, dans lequel le conseil d’administration de SEB remercie longuement Thierry de La Tour d’Artaise pour ses 28 années passées dans le groupe, dont 22 comme PDG.

"Je suis et reste passionné par le Groupe et en ma qualité de Président, je serai heureux de continuer à le servir et poursuivre notre ambition de performance économique et financière ainsi que d’exemplarité environnementale et sociale", a-t-il réagi.

Stanislas de Gramont poursuit lui son ascension. Il avait rejoint le groupe en 2018 comme directeur général délégué après avoir dirigé les activités Europe Food and Beverage de Suntory, et réalisé presque toute sa précédente carrière au sein du groupe Danone.

"La qualité et l’engagement de nos équipes mobilisées partout dans le monde, la solidité de notre modèle économique, le potentiel en termes de croissance et de rentabilité me permettent de prendre ces nouvelles fonctions avec confiance et enthousiasme", a-t-il indiqué dans le communiqué.