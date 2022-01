Le groupe écullois SEB signe une année 2021 record

Le directeur général, Thierry de La Tour d'Artaise, commente : "Le Groupe SEB a réalisé en 2021 une année record en dépassant les 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Cette croissance exceptionnelle, meilleure qu’anticipé et supérieure à 1 milliard d’euros, est portée par la dynamique remarquable de l’activité Grand Public ainsi que celle du Café Professionnel qui confirme son redressement. Elle nous permet de compenser les vents contraires et d’atteindre une marge opérationnelle d’activité de 10%".

Puis, il partage sa satisfaction sur les décisions prises : "Ces performances me rendent particulièrement fier. Je voudrais partager cette réussite avec l’ensemble des équipes du Groupe SEB et les remercier pour leur mobilisation, pendant cette période complexe. Plus que jamais, les choix stratégiques que nous avons faits se révèlent pertinents et nous rendent confiants dans notre capacité à surperformer le marché mondial sur l’ensemble de nos activités".

Pour rappel, le groupe SEB détient par ailleurs les filiales Tefal, Calor, Moulinex, Rowenta ou encore Krups.