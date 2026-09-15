Lyon : ils volent un sac dans la soute d’un car à Gerland, un suspect rattrapé en pleine fuite

Vendredi 11 septembre, vers 17h30, un équipage en patrouille à la gare routière internationale de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, a surpris un vol commis dans la soute d’un car de voyage.
Les fonctionnaires intervenaient dans le cadre du plan de sécurité déployé dans le secteur de Gerland lorsqu’ils ont repéré deux individus qui portaient "une attention particulière aux bagages entreposés dans la soute d’un car de voyage stationné en attente".
Malgré la surveillance du chauffeur, les deux individus sont parvenus à s’emparer d’un sac à dos avant de prendre la fuite.
Des recherches ont immédiatement été menées dans les environs. Elles ont permis aux policiers d’interpeller l'un des deux suspects, retrouvé en possession du sac à dos dérobé. Le second individu est, lui, parvenu à prendre la fuite et n’a pas pu être rattrapé.
La victime a déposé plainte et son sac à dos lui a été restitué.
Âgé de 22 ans, le suspect interpellé a été placé en garde à vue. Selon les informations communiquées par la police, cet homme, étranger en situation irrégulière, s’est vu délivrer par la préfecture une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour.
Il a également été convoqué devant la justice et devra répondre des faits qui lui sont reprochés.
Gare routiére décentrée, pour plus d'air pur en centre ville en ignorant les utilisateurs.Signaler Répondre
Population de la Belqique 12 millionsSignaler Répondre
Population de la France 69 millions
Tu vas surement nous faire des calculs en pourcentage, pour démontrer ta compétence 🤣🤣🤣
Vous non plus apparemment…Signaler Répondre
23 000 , c'est pas mal ; mais 150 a 170 000 dans la nature ; ben la ca tempère le bilan ...Signaler Répondre
Je suis passé devant, hier, rien n'est aménagé pour l'attente, c'est n'importe quoi.Signaler Répondre
il doit etre terrifié ; lfi va demander une assistance psySignaler Répondre
Vous ne savez pas ? ? ? ?Signaler Répondre
J'ai honte de ma ville et de ce qu'elle devient. Plus personne est en sécurité. Je prenais de temps en temps Flixbus mais vu l'endroit où est installé cette gare routière c'est hors de question. Déjà qu'elle est mal placée, les touristes ou autre personne doit prendre un ticket de bus ( cher) pour s'y rendre et surtout très mal fréquentée et rien n'est fait pour l'accueil. Le maire s'en fout complètement et c'est normal, il a été réélu donc c'est que les lyonnais en ont été très contents. Je suis lyonnaise mais c'est moi qui vais devoir partir de cette ville qui est complètement aux mains de toute cette population migrante.Signaler Répondre
Et ce n'est que le début.
Punition: P.P.Q.Q.S.T.F.Signaler Répondre
combien la france a executé d'oqtf en 2025?Signaler Répondre
23000 soit 10 fois plus que la belgique (tenant compte du fait que l'année 2026 n'est pas terminé j'ai doublé ton chiffre) pour une population 6 plus importante.
alors c'est qui les incompétents? c'est nous ou les belges.
ps la seule stat pertinemment comparable serait les taux d'exécution des oqtf.
pourquoi attendre.Signaler Répondre
déchire ta carte d'identité, quitte ton taff et ton appart et yala!
tu vas découvrir le plaisir absolu devoir voler pour manger. la grande vie!
normal, nous on fait toujours repentance de quelque chose, et si c'est pas le cas, c est pas de vagues, le plus important chez notre show man médiatique c est qu il soit vuSignaler Répondre
Quel désordre vis à vis des voyageurs qui débarquent dans le zombie land lyonnais et le quartier de la prostitution. Les politiques ayant pris cette décision sont vraiment à l'ouest. Bienvenue à Lyon, bienvenue chez les ploucs ! !!Signaler Répondre
La Belgique a enregistré en 2026 un nombre record d’éloignements d’étrangers condamnés par la justice et ne disposant pas d’un titre de séjour valide. Parmi les personnes renvoyées vers leur pays d’origine figurent plusieurs ressortissants algériens.Signaler Répondre
Depuis le début de l’année 2026, la Belgique a procédé au renvoi de 1 239 étrangers condamnés qui ne disposaient pas d’un titre de séjour. Ce nombre constitue un record depuis l’existence de ces statistiques. Le précédent record datait de 2017, avec 1 112 personnes éloignées du territoire belge après une condamnation et une situation administrative ne permettant pas leur maintien dans le pays.
La Belgique y arrive et pas la France?
Quand on sait que pour renflouer la dette on tape sur les retraités pour continuer à donner tant et plus aux ennemis de la France, on attend les élections avec avidité.Signaler Répondre
est prévue a Vénissieux ; autrement dit comment enterrer une gare multimodale qui fonctionnait plutôt bien a Perrache depuis 2012 (TGV , TER , metro , trams , bus , cars nationaux et internationaux ) ; sans doutes les prémisses d'autoroutes a vélov pour Amsterdam , Londres Berlin Turin ou Barcelone a la place de l ' A6 l ' A7 ou A43 ... quel désastre ces 6 ans de destructions massives et onéreusesSignaler Répondre
Oui notre système judiciaire se ridiculise. Les bisounours ont encore de quoi sourire.Signaler Répondre
incroyable, cela montre bien que l’ancienne nature, l’ancienne métropole Probert n’a absolument pas anticipé l’arrivée de cette gare routière, qu’est-ce qu’elle vient faire à Gerland pourquoi. Ce quartier n’avait vraiment pas besoin de ça qu’elle redemenage plus vite possible. MerciSignaler Répondre
Le climat très apaisé de Lyon et la palme d'or au 7èmeSignaler Répondre
Venez comme vous êtes, rabache du matin au soir, la gauche fascinée par cette population...Signaler Répondre
Quel argent ? Vos sources svpSignaler Répondre
Tout est un sketchSignaler Répondre
Déjà ce déménagement de la gare routière à gerland : c’est balancé une poule dans la ferme au crocodile
Quel désastre
Et convoqué un oqtf sans domicile fixe !!!!!!!!!
Mais jamais il ne viendra à la convocation, quitte à tout perdre autant se cacher
Bande de guignol !!!!!!!!
Quand je serai grand je serai OQTF, c'est trop bien. On fait ce qu'on veut sans être inquiété et on touche de l'argent sans rien faire.Signaler Répondre
"cet homme, étranger en situation irrégulière, s’est vu délivrer par la préfecture une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour."Signaler Répondre
La légende dit qu'il s'est fait pipi dessus tellement il a rigolé en entendant le verdict.
Un OQTF, quoi quelle surprise!! Je suis choqué!Signaler Répondre
Encore un sois disant OQTF qu'on ne peut pas renvoyer ? ? ? ? ?Signaler Répondre
L'arrondissement de la Dubot est une vraie jungle...on parie que cet "individu" ne partira jamais ?Signaler Répondre
France poubelle. Votez bien en 2027. Un grand nettoyage s'impose.
Le magnifique 7eme arrondissement de Lyon et sa douceur de vivreSignaler Répondre
La fête continueSignaler Répondre
L'enrichissement sauvage par LFISignaler Répondre
Un nettoyage sans filtre de la Ville doit être fait, chaque fois qu'il y a un incident, c'est toujours la même rengaine, très connu, en situation irrégulière, etcSignaler Répondre
Avec une justice qui n'en a que le nom, il faut une autre solution, peut être violente, mais ça ne peut pas durer
bon en clair il est pas près de partir.quand on sait que le syndicat de la magistrature avait un stand a la fête de l huma , on connait déjà la tendance.Signaler Répondre