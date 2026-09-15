Lyon : ils volent un sac dans la soute d’un car à Gerland, un suspect rattrapé en pleine fuite

Vendredi 11 septembre, vers 17h30, un équipage en patrouille à la gare routière internationale de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, a surpris un vol commis dans la soute d’un car de voyage.

Les fonctionnaires intervenaient dans le cadre du plan de sécurité déployé dans le secteur de Gerland lorsqu’ils ont repéré deux individus qui portaient "une attention particulière aux bagages entreposés dans la soute d’un car de voyage stationné en attente".

Malgré la surveillance du chauffeur, les deux individus sont parvenus à s’emparer d’un sac à dos avant de prendre la fuite.

Des recherches ont immédiatement été menées dans les environs. Elles ont permis aux policiers d’interpeller l'un des deux suspects, retrouvé en possession du sac à dos dérobé. Le second individu est, lui, parvenu à prendre la fuite et n’a pas pu être rattrapé.

La victime a déposé plainte et son sac à dos lui a été restitué.

Âgé de 22 ans, le suspect interpellé a été placé en garde à vue. Selon les informations communiquées par la police, cet homme, étranger en situation irrégulière, s’est vu délivrer par la préfecture une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour.

Il a également été convoqué devant la justice et devra répondre des faits qui lui sont reprochés.