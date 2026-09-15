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Lyon : ils volent un sac dans la soute d’un car à Gerland, un suspect rattrapé en pleine fuite

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Lyon : ils volent un sac dans la soute d’un car à Gerland, un suspect rattrapé en pleine fuite
Photo d'illustration - DR : DIPN 69

Les policiers les avaient remarqués en train de s’intéresser de près aux bagages.

Vendredi 11 septembre, vers 17h30, un équipage en patrouille à la gare routière internationale de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, a surpris un vol commis dans la soute d’un car de voyage.

Les fonctionnaires intervenaient dans le cadre du plan de sécurité déployé dans le secteur de Gerland lorsqu’ils ont repéré deux individus qui portaient "une attention particulière aux bagages entreposés dans la soute d’un car de voyage stationné en attente".

Malgré la surveillance du chauffeur, les deux individus sont parvenus à s’emparer d’un sac à dos avant de prendre la fuite.

Des recherches ont immédiatement été menées dans les environs. Elles ont permis aux policiers d’interpeller l'un des deux suspects, retrouvé en possession du sac à dos dérobé. Le second individu est, lui, parvenu à prendre la fuite et n’a pas pu être rattrapé.

La victime a déposé plainte et son sac à dos lui a été restitué.

Âgé de 22 ans, le suspect interpellé a été placé en garde à vue. Selon les informations communiquées par la police, cet homme, étranger en situation irrégulière, s’est vu délivrer par la préfecture une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour.

Il a également été convoqué devant la justice et devra répondre des faits qui lui sont reprochés.

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vol

gare routière internationale

32 commentaires
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1789 le 15/09/2026 à 22:26

Gare routiére décentrée, pour plus d'air pur en centre ville en ignorant les utilisateurs.

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Bravo les Belges le 15/09/2026 à 19:11
ou des lecteurs fainéants a écrit le 15/09/2026 à 17h26

combien la france a executé d'oqtf en 2025?

23000 soit 10 fois plus que la belgique (tenant compte du fait que l'année 2026 n'est pas terminé j'ai doublé ton chiffre) pour une population 6 plus importante.

alors c'est qui les incompétents? c'est nous ou les belges.

ps la seule stat pertinemment comparable serait les taux d'exécution des oqtf.

Population de la Belqique 12 millions
Population de la France 69 millions
Tu vas surement nous faire des calculs en pourcentage, pour démontrer ta compétence 🤣🤣🤣

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Okkk le 15/09/2026 à 18:42
ah tiens a écrit le 15/09/2026 à 17h33

Vous ne savez pas ? ? ? ?

Vous non plus apparemment…

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tout a fait le 15/09/2026 à 18:07
ou des lecteurs fainéants a écrit le 15/09/2026 à 17h26

combien la france a executé d'oqtf en 2025?

23000 soit 10 fois plus que la belgique (tenant compte du fait que l'année 2026 n'est pas terminé j'ai doublé ton chiffre) pour une population 6 plus importante.

alors c'est qui les incompétents? c'est nous ou les belges.

ps la seule stat pertinemment comparable serait les taux d'exécution des oqtf.

23 000 , c'est pas mal ; mais 150 a 170 000 dans la nature ; ben la ca tempère le bilan ...

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Jacques20 le 15/09/2026 à 17:57

Je suis passé devant, hier, rien n'est aménagé pour l'attente, c'est n'importe quoi.

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houla le 15/09/2026 à 17:46
Justice shein a écrit le 15/09/2026 à 13h37

"cet homme, étranger en situation irrégulière, s’est vu délivrer par la préfecture une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour."
La légende dit qu'il s'est fait pipi dessus tellement il a rigolé en entendant le verdict.

il doit etre terrifié ; lfi va demander une assistance psy

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ah tiens le 15/09/2026 à 17:33
Okkkk a écrit le 15/09/2026 à 14h18

Quel argent ? Vos sources svp

Vous ne savez pas ? ? ? ?

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Raleuse le 15/09/2026 à 17:30

J'ai honte de ma ville et de ce qu'elle devient. Plus personne est en sécurité. Je prenais de temps en temps Flixbus mais vu l'endroit où est installé cette gare routière c'est hors de question. Déjà qu'elle est mal placée, les touristes ou autre personne doit prendre un ticket de bus ( cher) pour s'y rendre et surtout très mal fréquentée et rien n'est fait pour l'accueil. Le maire s'en fout complètement et c'est normal, il a été réélu donc c'est que les lyonnais en ont été très contents. Je suis lyonnaise mais c'est moi qui vais devoir partir de cette ville qui est complètement aux mains de toute cette population migrante.
Et ce n'est que le début.

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91Dolores83 le 15/09/2026 à 17:26

Punition: P.P.Q.Q.S.T.F.

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ou des lecteurs fainéants le 15/09/2026 à 17:26
on a vraiment des politiques incompétents a écrit le 15/09/2026 à 16h10

La Belgique a enregistré en 2026 un nombre record d’éloignements d’étrangers condamnés par la justice et ne disposant pas d’un titre de séjour valide. Parmi les personnes renvoyées vers leur pays d’origine figurent plusieurs ressortissants algériens.

Depuis le début de l’année 2026, la Belgique a procédé au renvoi de 1 239 étrangers condamnés qui ne disposaient pas d’un titre de séjour. Ce nombre constitue un record depuis l’existence de ces statistiques. Le précédent record datait de 2017, avec 1 112 personnes éloignées du territoire belge après une condamnation et une situation administrative ne permettant pas leur maintien dans le pays.

La Belgique y arrive et pas la France?

combien la france a executé d'oqtf en 2025?

23000 soit 10 fois plus que la belgique (tenant compte du fait que l'année 2026 n'est pas terminé j'ai doublé ton chiffre) pour une population 6 plus importante.

alors c'est qui les incompétents? c'est nous ou les belges.

ps la seule stat pertinemment comparable serait les taux d'exécution des oqtf.

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Chiche le 15/09/2026 à 17:20
Pauvre nouvelle France a écrit le 15/09/2026 à 13h38

Quand je serai grand je serai OQTF, c'est trop bien. On fait ce qu'on veut sans être inquiété et on touche de l'argent sans rien faire.

pourquoi attendre.
déchire ta carte d'identité, quitte ton taff et ton appart et yala!

tu vas découvrir le plaisir absolu devoir voler pour manger. la grande vie!

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Catalan le 15/09/2026 à 16:59
on a vraiment des politiques incompétents a écrit le 15/09/2026 à 16h10

La Belgique a enregistré en 2026 un nombre record d’éloignements d’étrangers condamnés par la justice et ne disposant pas d’un titre de séjour valide. Parmi les personnes renvoyées vers leur pays d’origine figurent plusieurs ressortissants algériens.

Depuis le début de l’année 2026, la Belgique a procédé au renvoi de 1 239 étrangers condamnés qui ne disposaient pas d’un titre de séjour. Ce nombre constitue un record depuis l’existence de ces statistiques. Le précédent record datait de 2017, avec 1 112 personnes éloignées du territoire belge après une condamnation et une situation administrative ne permettant pas leur maintien dans le pays.

La Belgique y arrive et pas la France?

normal, nous on fait toujours repentance de quelque chose, et si c'est pas le cas, c est pas de vagues, le plus important chez notre show man médiatique c est qu il soit vu

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Bienvenue a Lyon le 15/09/2026 à 16:43

Quel désordre vis à vis des voyageurs qui débarquent dans le zombie land lyonnais et le quartier de la prostitution. Les politiques ayant pris cette décision sont vraiment à l'ouest. Bienvenue à Lyon, bienvenue chez les ploucs ! !!

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on a vraiment des politiques incompétents le 15/09/2026 à 16:10

La Belgique a enregistré en 2026 un nombre record d’éloignements d’étrangers condamnés par la justice et ne disposant pas d’un titre de séjour valide. Parmi les personnes renvoyées vers leur pays d’origine figurent plusieurs ressortissants algériens.

Depuis le début de l’année 2026, la Belgique a procédé au renvoi de 1 239 étrangers condamnés qui ne disposaient pas d’un titre de séjour. Ce nombre constitue un record depuis l’existence de ces statistiques. Le précédent record datait de 2017, avec 1 112 personnes éloignées du territoire belge après une condamnation et une situation administrative ne permettant pas leur maintien dans le pays.

La Belgique y arrive et pas la France?

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Birgitt le 15/09/2026 à 15:54
Pauvre nouvelle France a écrit le 15/09/2026 à 13h38

Quand je serai grand je serai OQTF, c'est trop bien. On fait ce qu'on veut sans être inquiété et on touche de l'argent sans rien faire.

Quand on sait que pour renflouer la dette on tape sur les retraités pour continuer à donner tant et plus aux ennemis de la France, on attend les élections avec avidité.

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la suite le 15/09/2026 à 15:47
difur2157 a écrit le 15/09/2026 à 14h26

incroyable, cela montre bien que l’ancienne nature, l’ancienne métropole Probert n’a absolument pas anticipé l’arrivée de cette gare routière, qu’est-ce qu’elle vient faire à Gerland pourquoi. Ce quartier n’avait vraiment pas besoin de ça qu’elle redemenage plus vite possible. Merci

est prévue a Vénissieux ; autrement dit comment enterrer une gare multimodale qui fonctionnait plutôt bien a Perrache depuis 2012 (TGV , TER , metro , trams , bus , cars nationaux et internationaux ) ; sans doutes les prémisses d'autoroutes a vélov pour Amsterdam , Londres Berlin Turin ou Barcelone a la place de l ' A6 l ' A7 ou A43 ... quel désastre ces 6 ans de destructions massives et onéreuses

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raslebol69 le 15/09/2026 à 14:31
Justice shein a écrit le 15/09/2026 à 13h37

"cet homme, étranger en situation irrégulière, s’est vu délivrer par la préfecture une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour."
La légende dit qu'il s'est fait pipi dessus tellement il a rigolé en entendant le verdict.

Oui notre système judiciaire se ridiculise. Les bisounours ont encore de quoi sourire.

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difur2157 le 15/09/2026 à 14:26

incroyable, cela montre bien que l’ancienne nature, l’ancienne métropole Probert n’a absolument pas anticipé l’arrivée de cette gare routière, qu’est-ce qu’elle vient faire à Gerland pourquoi. Ce quartier n’avait vraiment pas besoin de ça qu’elle redemenage plus vite possible. Merci

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chouette le 15/09/2026 à 14:25

Le climat très apaisé de Lyon et la palme d'or au 7ème

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OQTF en France le 15/09/2026 à 14:23

Venez comme vous êtes, rabache du matin au soir, la gauche fascinée par cette population...

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Okkkk le 15/09/2026 à 14:18
Pauvre nouvelle France a écrit le 15/09/2026 à 13h38

Quand je serai grand je serai OQTF, c'est trop bien. On fait ce qu'on veut sans être inquiété et on touche de l'argent sans rien faire.

Quel argent ? Vos sources svp

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Oqtf convoqué par la justice le 15/09/2026 à 14:02

Tout est un sketch
Déjà ce déménagement de la gare routière à gerland : c’est balancé une poule dans la ferme au crocodile
Quel désastre
Et convoqué un oqtf sans domicile fixe !!!!!!!!!
Mais jamais il ne viendra à la convocation, quitte à tout perdre autant se cacher
Bande de guignol !!!!!!!!

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Pauvre nouvelle France le 15/09/2026 à 13:38

Quand je serai grand je serai OQTF, c'est trop bien. On fait ce qu'on veut sans être inquiété et on touche de l'argent sans rien faire.

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Justice shein le 15/09/2026 à 13:37

"cet homme, étranger en situation irrégulière, s’est vu délivrer par la préfecture une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assortie d’une interdiction de retour."
La légende dit qu'il s'est fait pipi dessus tellement il a rigolé en entendant le verdict.

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jeanj69 le 15/09/2026 à 13:34

Un OQTF, quoi quelle surprise!! Je suis choqué!

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et un de plus , un le 15/09/2026 à 13:30

Encore un sois disant OQTF qu'on ne peut pas renvoyer ? ? ? ? ?

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Bribri2 le 15/09/2026 à 13:30

L'arrondissement de la Dubot est une vraie jungle...on parie que cet "individu" ne partira jamais ?
France poubelle. Votez bien en 2027. Un grand nettoyage s'impose.

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Lyon 7eme la poubelle le 15/09/2026 à 13:29

Le magnifique 7eme arrondissement de Lyon et sa douceur de vivre

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Bellota le 15/09/2026 à 13:28

La fête continue

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LFI 69 le 15/09/2026 à 13:27

L'enrichissement sauvage par LFI

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Un nettoyage de la Ville le 15/09/2026 à 13:23

Un nettoyage sans filtre de la Ville doit être fait, chaque fois qu'il y a un incident, c'est toujours la même rengaine, très connu, en situation irrégulière, etc
Avec une justice qui n'en a que le nom, il faut une autre solution, peut être violente, mais ça ne peut pas durer

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Catalan le 15/09/2026 à 13:10

bon en clair il est pas près de partir.quand on sait que le syndicat de la magistrature avait un stand a la fête de l huma , on connait déjà la tendance.

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