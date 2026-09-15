Coup de feu près de Lyon : une femme blessée, un collège confiné et un important dispositif déployé

Une importante opération de gendarmerie a été déclenchée ce mardi matin à Vaugneray, dans les Monts du Lyonnais, après un coup de feu ayant fait une blessée légère.
Les faits se sont produits aux alentours de 10h, rue du Chardonnet, rapporte Le Progrès. Une femme a été légèrement blessée par un tir à proximité du collège privé Notre-Dame-des-Vallons (Saint-Sébastien).
Un hélicoptère et plusieurs patrouilles mobilisés
À ce stade, les circonstances et l'origine du tir restent à déterminer. D'importants moyens ont été engagés par la gendarmerie afin de rechercher et d'identifier l'auteur.
Plusieurs patrouilles ont notamment été déployées dans le secteur, tandis qu'un hélicoptère a survolé Vaugneray dans le cadre des recherches.
La proximité des faits avec le collège privé Notre-Dame-des-Vallons a également conduit au confinement temporaire de l'établissement durant la matinée. Cette mesure de précaution a depuis été levée.
L'enfer pavé de bonnes intentions résume toute l'idéologie de gauche.Signaler Répondre
La loi SRU étant un parfait exemple.
Résultat concret de cette loi, plus de délinquance sur tout le territoire national et prix de l'immobilier dans le neuf en constante augmentation.
Bravo les gauchos !
cela fonctionne ; un égalitarisme forcené dans la médiocrité ; et cela a tous points de vue ; délinquance , inéducation scolaire , défaillance des services publiques , et ce malgré l'inflation galopante des taxes , impôts et autres prélèvements obligatoiresSignaler Répondre
et le résultat est la ; la gangrène se généraliseSignaler Répondre
En effet l' application du principe d' égalité postule que la délinquance doit être présente partout. Tel est l' interprétation du principe d' égalité par la gauche française.Signaler Répondre
tu as donc un problème avec les gens qui respectent la loi?Signaler Répondre
c'est vrai tu n'aurais aucun scrupule à être représenté par un délinquante.
Oui toujours la faute des autres avec les voyous du RN ! Pourquoi les autres communes accueilleraient des logements sociaux et pas Vaugneray ???Signaler Répondre
Depuis l'obligation de la loi SRU et son application zélée par l'état, toutes les communes de France sont touchées par l'explosion de la délinquance.Signaler Répondre
Merci Macron et ses idiots utiles que sont LR, EELV et LFI pour maintenir la macronie en vie en ayant systématiquement appelé à voter pour ce Mozart du désastre.
Mais tu le faisSignaler Répondre
Je crois que tu ne connais pas Vaugneray et les profonds dernier changement...Signaler Répondre
Beaucoup d'incidents depuis certaines constructions.
Pour l'instant on sait que dalle sur les motivations du tir, difficile de commenter...Signaler Répondre
La même raison que lorsque vous accusez les élus écologistes au moindre fait divers dans Lyon 😊Signaler Répondre
quel rapport avec la droite????!!!!Signaler Répondre
C'est vrai que Lyon est plus calme.Signaler Répondre
Ce matin, tu t'es levé en te demandant quelle connerie tu allais pouvoir raconter. Tu as réussi.
A ce stade de connaissance du dossier un article de journal n'a aucun sens.Signaler Répondre
C’est la fêteSignaler Répondre
La fête….
Jérémie Bréaud Va sûrement tendre la mainSignaler Répondre
Totalement apaisé...Signaler Répondre
Un maire de droite dans une ville dirigée par la droite depuis des années et pourtant l’insécurité est toujours là Aujourd’hui encore un coup de feu a blessé une femme un collège a dû être confiné et un important dispositif de gendarmerie a été déployé avec notamment un hélicoptère a un moment il faut quand même se poser des questions sur le bilan de la politique menée depuis toutes ces années par la droite Quand une ville est régulièrement confrontée à des problèmes de l’insécurité malgré une gestion de droite présentée comme garante de l’ordre et de la tranquillité il faut demander des comptes et de réclamer des résultatsSignaler Répondre
"Une femme a été légèrement blessée par un tir à proximité du collège privé Notre-Dame-des-Vallons (Saint-Sébastien)."Signaler Répondre
L'apaisement se renforce au quotidien...
C'est cette nouvelle société que mettent en avant certains partis non ?Signaler Répondre
De plus en plus sympa ce pays… vivement la guerre civile avec melenchonSignaler Répondre
Vaugneray ce village apaisé ...Signaler Répondre