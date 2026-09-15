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Coup de feu près de Lyon : une femme blessée, un collège confiné et un important dispositif déployé

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Coup de feu près de Lyon : une femme blessée, un collège confiné et un important dispositif déployé

Les gendarmes ont quadrillé le secteur et un hélicoptère a été mobilisé.

Une importante opération de gendarmerie a été déclenchée ce mardi matin à Vaugneray, dans les Monts du Lyonnais, après un coup de feu ayant fait une blessée légère.

Les faits se sont produits aux alentours de 10h, rue du Chardonnet, rapporte Le Progrès. Une femme a été légèrement blessée par un tir à proximité du collège privé Notre-Dame-des-Vallons (Saint-Sébastien).

Un hélicoptère et plusieurs patrouilles mobilisés

À ce stade, les circonstances et l'origine du tir restent à déterminer. D'importants moyens ont été engagés par la gendarmerie afin de rechercher et d'identifier l'auteur.

Plusieurs patrouilles ont notamment été déployées dans le secteur, tandis qu'un hélicoptère a survolé Vaugneray dans le cadre des recherches.

La proximité des faits avec le collège privé Notre-Dame-des-Vallons a également conduit au confinement temporaire de l'établissement durant la matinée. Cette mesure de précaution a depuis été levée.

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22 commentaires
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Solidarité 69 le 15/09/2026 à 20:31
Arthur. a écrit le 15/09/2026 à 16h21

Depuis l'obligation de la loi SRU et son application zélée par l'état, toutes les communes de France sont touchées par l'explosion de la délinquance.
Merci Macron et ses idiots utiles que sont LR, EELV et LFI pour maintenir la macronie en vie en ayant systématiquement appelé à voter pour ce Mozart du désastre.

L'enfer pavé de bonnes intentions résume toute l'idéologie de gauche.
La loi SRU étant un parfait exemple.
Résultat concret de cette loi, plus de délinquance sur tout le territoire national et prix de l'immobilier dans le neuf en constante augmentation.
Bravo les gauchos !

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et visiblement le 15/09/2026 à 18:13
oui-oui a écrit le 15/09/2026 à 17h36

En effet l' application du principe d' égalité postule que la délinquance doit être présente partout. Tel est l' interprétation du principe d' égalité par la gauche française.

cela fonctionne ; un égalitarisme forcené dans la médiocrité ; et cela a tous points de vue ; délinquance , inéducation scolaire , défaillance des services publiques , et ce malgré l'inflation galopante des taxes , impôts et autres prélèvements obligatoires

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ben oui le 15/09/2026 à 17:48
SRU a écrit le 15/09/2026 à 16h37

Oui toujours la faute des autres avec les voyous du RN ! Pourquoi les autres communes accueilleraient des logements sociaux et pas Vaugneray ???

et le résultat est la ; la gangrène se généralise

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oui-oui le 15/09/2026 à 17:36
SRU a écrit le 15/09/2026 à 16h37

Oui toujours la faute des autres avec les voyous du RN ! Pourquoi les autres communes accueilleraient des logements sociaux et pas Vaugneray ???

En effet l' application du principe d' égalité postule que la délinquance doit être présente partout. Tel est l' interprétation du principe d' égalité par la gauche française.

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l'honneteté le 15/09/2026 à 17:15
Arthur. a écrit le 15/09/2026 à 16h21

Depuis l'obligation de la loi SRU et son application zélée par l'état, toutes les communes de France sont touchées par l'explosion de la délinquance.
Merci Macron et ses idiots utiles que sont LR, EELV et LFI pour maintenir la macronie en vie en ayant systématiquement appelé à voter pour ce Mozart du désastre.

tu as donc un problème avec les gens qui respectent la loi?
c'est vrai tu n'aurais aucun scrupule à être représenté par un délinquante.

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SRU le 15/09/2026 à 16:37
Arthur. a écrit le 15/09/2026 à 16h21

Depuis l'obligation de la loi SRU et son application zélée par l'état, toutes les communes de France sont touchées par l'explosion de la délinquance.
Merci Macron et ses idiots utiles que sont LR, EELV et LFI pour maintenir la macronie en vie en ayant systématiquement appelé à voter pour ce Mozart du désastre.

Oui toujours la faute des autres avec les voyous du RN ! Pourquoi les autres communes accueilleraient des logements sociaux et pas Vaugneray ???

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Arthur. le 15/09/2026 à 16:21

Depuis l'obligation de la loi SRU et son application zélée par l'état, toutes les communes de France sont touchées par l'explosion de la délinquance.
Merci Macron et ses idiots utiles que sont LR, EELV et LFI pour maintenir la macronie en vie en ayant systématiquement appelé à voter pour ce Mozart du désastre.

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Le silence est d’or le 15/09/2026 à 16:16
Ex Précisions a écrit le 15/09/2026 à 15h50

Pour l'instant on sait que dalle sur les motivations du tir, difficile de commenter...

Mais tu le fais

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Cycy69 le 15/09/2026 à 16:03
ville sans resultat a écrit le 15/09/2026 à 13h18

Un maire de droite dans une ville dirigée par la droite depuis des années et pourtant l’insécurité est toujours là Aujourd’hui encore un coup de feu a blessé une femme un collège a dû être confiné et un important dispositif de gendarmerie a été déployé avec notamment un hélicoptère a un moment il faut quand même se poser des questions sur le bilan de la politique menée depuis toutes ces années par la droite Quand une ville est régulièrement confrontée à des problèmes de l’insécurité malgré une gestion de droite présentée comme garante de l’ordre et de la tranquillité il faut demander des comptes et de réclamer des résultats

Je crois que tu ne connais pas Vaugneray et les profonds dernier changement...

Beaucoup d'incidents depuis certaines constructions.

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Ex Précisions le 15/09/2026 à 15:50

Pour l'instant on sait que dalle sur les motivations du tir, difficile de commenter...

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Retour de bâton le 15/09/2026 à 15:31
Madhia a écrit le 15/09/2026 à 15h04

quel rapport avec la droite????!!!!

La même raison que lorsque vous accusez les élus écologistes au moindre fait divers dans Lyon 😊

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Madhia le 15/09/2026 à 15:04
ville sans resultat a écrit le 15/09/2026 à 13h18

Un maire de droite dans une ville dirigée par la droite depuis des années et pourtant l’insécurité est toujours là Aujourd’hui encore un coup de feu a blessé une femme un collège a dû être confiné et un important dispositif de gendarmerie a été déployé avec notamment un hélicoptère a un moment il faut quand même se poser des questions sur le bilan de la politique menée depuis toutes ces années par la droite Quand une ville est régulièrement confrontée à des problèmes de l’insécurité malgré une gestion de droite présentée comme garante de l’ordre et de la tranquillité il faut demander des comptes et de réclamer des résultats

quel rapport avec la droite????!!!!

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Jacques20 le 15/09/2026 à 13:41
ville sans resultat a écrit le 15/09/2026 à 13h18

Un maire de droite dans une ville dirigée par la droite depuis des années et pourtant l’insécurité est toujours là Aujourd’hui encore un coup de feu a blessé une femme un collège a dû être confiné et un important dispositif de gendarmerie a été déployé avec notamment un hélicoptère a un moment il faut quand même se poser des questions sur le bilan de la politique menée depuis toutes ces années par la droite Quand une ville est régulièrement confrontée à des problèmes de l’insécurité malgré une gestion de droite présentée comme garante de l’ordre et de la tranquillité il faut demander des comptes et de réclamer des résultats

C'est vrai que Lyon est plus calme.
Ce matin, tu t'es levé en te demandant quelle connerie tu allais pouvoir raconter. Tu as réussi.

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Cqfd.. le 15/09/2026 à 13:35

A ce stade de connaissance du dossier un article de journal n'a aucun sens.

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Bellota le 15/09/2026 à 13:29

C’est la fête
La fête….

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Quel indignité le 15/09/2026 à 13:25

Jérémie Bréaud Va sûrement tendre la main

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Cris6969699 le 15/09/2026 à 13:20
Vroum a écrit le 15/09/2026 à 12h29

Vaugneray ce village apaisé ...

Totalement apaisé...

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ville sans resultat le 15/09/2026 à 13:18

Un maire de droite dans une ville dirigée par la droite depuis des années et pourtant l’insécurité est toujours là Aujourd’hui encore un coup de feu a blessé une femme un collège a dû être confiné et un important dispositif de gendarmerie a été déployé avec notamment un hélicoptère a un moment il faut quand même se poser des questions sur le bilan de la politique menée depuis toutes ces années par la droite Quand une ville est régulièrement confrontée à des problèmes de l’insécurité malgré une gestion de droite présentée comme garante de l’ordre et de la tranquillité il faut demander des comptes et de réclamer des résultats

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Chris6969699 le 15/09/2026 à 13:10

"Une femme a été légèrement blessée par un tir à proximité du collège privé Notre-Dame-des-Vallons (Saint-Sébastien)."

L'apaisement se renforce au quotidien...

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oui mais là le 15/09/2026 à 13:01

C'est cette nouvelle société que mettent en avant certains partis non ?

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Jino le 15/09/2026 à 13:00

De plus en plus sympa ce pays… vivement la guerre civile avec melenchon

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Vroum le 15/09/2026 à 12:29

Vaugneray ce village apaisé ...

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