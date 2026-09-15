Coup de feu près de Lyon : une femme blessée, un collège confiné et un important dispositif déployé

Une importante opération de gendarmerie a été déclenchée ce mardi matin à Vaugneray, dans les Monts du Lyonnais, après un coup de feu ayant fait une blessée légère.

Les faits se sont produits aux alentours de 10h, rue du Chardonnet, rapporte Le Progrès. Une femme a été légèrement blessée par un tir à proximité du collège privé Notre-Dame-des-Vallons (Saint-Sébastien).

Un hélicoptère et plusieurs patrouilles mobilisés

À ce stade, les circonstances et l'origine du tir restent à déterminer. D'importants moyens ont été engagés par la gendarmerie afin de rechercher et d'identifier l'auteur.

Plusieurs patrouilles ont notamment été déployées dans le secteur, tandis qu'un hélicoptère a survolé Vaugneray dans le cadre des recherches.

La proximité des faits avec le collège privé Notre-Dame-des-Vallons a également conduit au confinement temporaire de l'établissement durant la matinée. Cette mesure de précaution a depuis été levée.