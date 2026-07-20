Près de Lyon : une maison visée par des tirs pour la deuxième fois en moins d'une semaine

Une habitation de la rue du 24-Avril-1915 a de nouveau essuyé des coups de feu dans la nuit de dimanche à lundi 20 juillet, quelques jours seulement après une première attaque survenue dans le même secteur.
Selon les premiers éléments, un riverain a alerté les policiers vers 4h15 après avoir entendu plusieurs détonations. Le Progrès précise que qu'il aurait également aperçu deux individus prendre la fuite à bord d'une trottinette électrique dans l'obscurité.
Ce n'est qu'un peu plus tard dans la matinée que l'ampleur des dégâts a été découverte. Alertés par la présence d'étuis de munitions sur le trottoir, les policiers se sont rendus sur place. Ils ont alors constaté que la façade d'une maison située à proximité était marquée par de nombreux impacts de balle, plus d'une dizaine.
deux attaques en moins d'une semaine
Cette habitation n'était pas inconnue des services de police. Dans la nuit du 15 au 16 juillet, aux alentours de 2h du matin, elle avait déjà été visée par des tirs.
Au moment de ces deux attaques, la maison était inoccupée. Les motivations de leur ou leurs auteurs restent, à ce stade, inconnues.
Une enquête a été ouverte afin d'identifier les tireurs et de déterminer les circonstances exactes de cette nouvelle attaque.
Bienvenue dans la nouvelle France...Signaler Répondre
"Le progrès précise que qu'il aurait ", quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire car je n'ai rien compris.Signaler Répondre
Surement une histoire de livre de math ou de philo prêté et non renduSignaler Répondre
Selon la nouvelle France by LFI, la résistance s'organise.Signaler Répondre
Et ceux qui habitent dans cette maison ont-ils un casier judiciaire lié à la drogue ?Signaler Répondre
Pourquoi n'étaient-ils pas là les 2 fois ? Ils savaient ?