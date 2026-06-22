Métropole de Lyon : après une accalmie, une nouvelle vague de tirs relance les inquiétudes

Entre le mercredi 17 et ce lundi 22 juin, cinq scènes distinctes ont été signalées à Villeurbanne, Lyon et Décines-Charpieu, relançant les inquiétudes autour des violences liées, ou supposées liées, aux trafics de stupéfiants.

Le fait le plus récent remonte à la nuit de dimanche à lundi. Selon le Progrès, vers 3h du matin, des coups de feu ont été tirés contre la porte d’un appartement situé montée de l’Observance, dans le 9e arrondissement de Lyon, à proximité du fort de Vaise. Aucun blessé n’a été signalé. Les circonstances précises restent à éclaircir, mais ce type d’acte est régulièrement analysé comme une forme de pression ou d’intimidation.

Vingt-quatre heures plus tôt, dans la nuit de samedi à dimanche, un autre épisode a été signalé rue Saint-Jean à Villeurbanne. Des détonations ont été entendues aux alentours d’1h du matin. Aucun blessé n’a été recensé.

Cette même nuit, vers minuit, un homme circulant à trottinette aurait également ouvert le feu dans le secteur des rues Florian et Lafontaine, dans le quartier Ferrandière à Villeurbanne. Selon les premiers éléments, deux personnes auraient été visées avant de prendre la fuite. Là encore, aucun blessé n’a été signalé. Les investigations, notamment l'exploitation des caméras de vidéosurveillance, devront permettre de préciser le déroulement des faits.

Dans la nuit de vendredi à samedi, nous révélions qu'un jeune homme d’une vingtaine d’années a été touché par balle dans le quartier Sully à Décines-Charpieu. Blessée au mollet, la victime n’aurait été atteinte que superficiellement. Elle n’a pas déposé plainte.

D’autres tirs signalés les jours précédents

Cette série intervient quelques jours seulement après un autre épisode survenu à Villeurbanne. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme d’une quarantaine d’années circulant à trottinette a été pris pour cible à proximité de la station de métro République.

Deux coups de feu auraient été tirés dans sa direction. L’un des projectiles s’est logé dans sa chaussure sans le blesser.

Pour rappel, le quartier Sully de Décines-Charpieu avait déjà été au cœur de l’actualité ces derniers mois. Le secteur avait notamment été marqué par une succession de tirs et d’incendies criminels, culminant avec le dramatique incendie de la rue Sully qui avait coûté la vie à trois personnes étrangères au trafic de stupéfiants.

Plus largement, cette nouvelle vague de violences intervient alors que les fusillades semblaient avoir marqué le pas dans l’agglomération lyonnaise. Le dernier homicide commis par arme à feu sur la voie publique remonte au 24 mai dernier à Vénissieux. Un jeune homme de 19 ans avait alors été grièvement blessé près d’un point de deal du boulevard Lénine avant de succomber à ses blessures.