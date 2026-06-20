Près de Lyon : un homme blessé par balle à Décines, le tireur activement recherché

Décines-Charpieu replonge la tête la première dans la guerre du narcotrafic.

Selon nos informations, une fusillade a éclaté dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin dans le secteur de la rue Sully. Un homme a été blessé par balle au mollet et a été pris en charge par les secours. Hospitalisé, son état de santé n'était pas jugé préoccupant.

Aucune interpellation n'a pu être menée, le tireur est activement recherché. Une enquête a été ouverte.

Ce printemps, la rue Sully a été au cœur de l'actualité liée au narcotrafic. Fusillades, paillassonnages et intimidations avaient atteint leur paroxysme le 11 mai avec l'incendie visant un logement dans un immeuble, provoquant la mort de trois riverains.

Fin mai, la maire LR de la commune, Laurence Fautra, avait rencontré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez pour lui réclamer un renforcement des moyens de sécurité.