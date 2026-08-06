Cyberattaque chez un prestataire des Hospices Civils de Lyon : des données personnelles potentiellement volées

Les Hospices Civils de Lyon communiquent ce jeudi 6 août sur un incident de cybersécurité survenu chez l’un de leurs prestataires externes.

Informés de la situation le 25 juin dernier, les HCL indiquent qu’une base de données historique, utilisée lors d’une opération de migration technique menée en 2020, pourrait avoir été dérobée. L’établissement la considère désormais comme potentiellement compromise, dans l’attente des conclusions des investigations.

Cette base contenait des informations administratives relatives à des professionnels des HCL et à des intervenants extérieurs en 2020.

Parmi les données susceptibles d’avoir été volées figurent notamment les noms, prénoms, photographies, identifiants professionnels, fonctions et sites d’affectation.

Les HCL insistent toutefois sur un point : aucune donnée médicale concernant les patients ne figure dans cette base. Leur propre système informatique n’a par ailleurs pas été touché et aucun dysfonctionnement n’est constaté dans les établissements hospitaliers.

Depuis la déclaration de l’incident, les HCL affirment n’avoir constaté aucun usage frauduleux des informations concernées, aucun accès illégitime à leurs établissements et aucun incident de sûreté.

Une cellule réunissant des spécialistes de la cybersécurité, de la protection des données, des affaires juridiques et de la sûreté a été activée pour mesurer les risques et mettre en place les mesures nécessaires.

L’incident a été signalé aux autorités compétentes, dont la Cnil.

Les HCL ont également décidé de renouveler préventivement les moyens d’accès des professionnels et intervenants potentiellement concernés. Ces derniers doivent être informés individuellement des mesures prises.

L’entreprise prestataire visée par la cyberattaque a déposé plainte.