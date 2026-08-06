Cyberattaque chez un prestataire des Hospices Civils de Lyon : des données personnelles potentiellement volées

Les Hospices Civils de Lyon communiquent ce jeudi 6 août sur un incident de cybersécurité survenu chez l’un de leurs prestataires externes.
Informés de la situation le 25 juin dernier, les HCL indiquent qu’une base de données historique, utilisée lors d’une opération de migration technique menée en 2020, pourrait avoir été dérobée. L’établissement la considère désormais comme potentiellement compromise, dans l’attente des conclusions des investigations.
Cette base contenait des informations administratives relatives à des professionnels des HCL et à des intervenants extérieurs en 2020.
Parmi les données susceptibles d’avoir été volées figurent notamment les noms, prénoms, photographies, identifiants professionnels, fonctions et sites d’affectation.
Les HCL insistent toutefois sur un point : aucune donnée médicale concernant les patients ne figure dans cette base. Leur propre système informatique n’a par ailleurs pas été touché et aucun dysfonctionnement n’est constaté dans les établissements hospitaliers.
Depuis la déclaration de l’incident, les HCL affirment n’avoir constaté aucun usage frauduleux des informations concernées, aucun accès illégitime à leurs établissements et aucun incident de sûreté.
Une cellule réunissant des spécialistes de la cybersécurité, de la protection des données, des affaires juridiques et de la sûreté a été activée pour mesurer les risques et mettre en place les mesures nécessaires.
L’incident a été signalé aux autorités compétentes, dont la Cnil.
Les HCL ont également décidé de renouveler préventivement les moyens d’accès des professionnels et intervenants potentiellement concernés. Ces derniers doivent être informés individuellement des mesures prises.
L’entreprise prestataire visée par la cyberattaque a déposé plainte.
Toi tu es comme un politique sur un plateau de télé. Tu déroules ton argumentaire sans RIEN démontrer, comme le politique, puis au bout d'un moment "et donc vous voyez bien que...". Et donc que dalle ! Je vois que tu as posé tes propres arguments sans être contredit et sans donner aucune source. Et je vois que TU en tires des conclusions, TOI, pas les autres.Signaler Répondre
Le jour où il y aura un conflit qui aura mis à terre les moyens de production et de distribution d'énergie, il n'y aura pas que l'euro numérique qui aura des problèmes.Signaler Répondre
C’est incroyable ce mode de raisonnement binaire, réfléchir un tant soit peu semble hors de portée de pas mal de monde chez les gauchos et les droitardés.
L'appartement le plus cher au monde a été acheté il n'y a pas longtemps à Monaco par un Oligarque Ukrainien...Signaler Répondre
La corruption ukrainienne est un sujet tabou mais connu de tous (et d'abord par les ukrainiens eux même qui en subissent les conséquences).
Mais surtout ne pas en parler !!!
Ingérences des ONG aussi car il n'y a pas que des Etats Etrangers dans l'histoire ... donc certaines sont carrément dans des Institutions comme par exemple la CEDH, les militants écolo dans les ministères de l'énergie ou de l'agriculture etc etc etc ....
En réalité tout cela est un jeu de dupe
Macron et sa bande (les progressistes mondiaux) axent leur logorrhée sur les ingérences russes
Par contre cette même bande de progressistes mondiaux acceptent avec plaisir d'autres ingérences (avec compensation financière pour eux même), ingérences qui ont par exemple fait exploser l'antisémitisme dans le monde (car oui une des sources de cette explosion est bien chez nos progressistes ), voir les pays qui peuvent financer grassement nos politiques occidentaux (Golfe, Chine, Inde etc etc oui oui simplement de la corruption).
Donc la Russie n'est qu'un leurre assez utile pour cacher l'étendue de la fosse septique de ce Monde.
Mais une seule chose est vraie dans toutes ses histoires c'est la volonté de chacun de se faire un max d'argent car on résume souvent les choses simplement au pécunier.
Et les chinoisSignaler Répondre
Question: on sort tout le temps les Russes, okSignaler Répondre
Notre président et les médias parlent énormément des "ingérences étrangères" ... ils visent la Russie non ?
Par contre silence radio sur toutes les autres ingérences étrangères qui sont bien prouvées avec en plus des financements connus:
- Monarchies du Golfe? faut pas en parler car elles payent pas mal nos politiques pour des fausses conférences... voir le patrimoine d'un ancien 1er ministre de Chirac,
- La Chine ? là aussi il y a quelques politiques qui sont dans le Business (et toujours cet ancien 1er ministre)
- Les Imans payés par des pays étrangers et qui disent pour qui voter lors des élections (voir qui accompagnent les électeurs analphabètes au bureau de vote)... bizarre on n'en parle jamais,
- les diasporas tant vantées par Macron et l'influence de régimes totalitaires dont celui qui a pris en otage un journaliste sportif
- Lobbying de l'IA, quand de très grosses boites américaines achètent les votes (dont celui sur la propriété intellectuelle)
etc
etc
Ce Président et certains médias ne dénoncent que certaines ingérences car d'autres sont très "profitables" à certaines castes
Donc oui on a des politiques et un Etat qui mentent beaucoup et cachent énormément de choses.
Le système russeSignaler Répondre
Pourtant : (France Info, pas Morandini ou Hanouna...)Signaler Répondre
https://www.franceinfo.fr/monde/europe/union-europeenne/le-parlement-europeen-donne-son-feu-vert-au-lancement-du-projet-d-euro-numerique_8075510.html
Moi la seule chose dont je suis sûr c'est que le jour où il y aura une grosse panne réseau ou électrique (surtout en cas de conflit), l'euro numérique sera inutilisable et qu'il faudra bien se nourrir quand même.Signaler Répondre
Moi aussi je me gausse.Signaler Répondre
Tu n'es pas allé te renseigner sur le net, pour sortir des bêtises pareil tu n'a pas faites recherches. Donc tu vas rechercher par toi même. Que tu le veuilles ou non ton euro numérique est une catastrophe
Qui n'a pas encore été piraté ?Signaler Répondre
les russes et les israéliens font un plaisir avec la France chaque jour une entreprise ou administration se fait pirater les donnes informatiques ceux deux pays vont intensifié leur déstabilisations de la France surtout en 2027 avec les élections il y a des traités qui sont déjà on place depuis longtemps mais on 2027 font arriver au sommet de l’étatSignaler Répondre
Oui, oui, je sais. J'ai vu des videos sur le Net où des bourricots expliquent qu'avec l'Euro numérique on pourra t'interdire d'acheter ton steak parce que tu auras atteint la quantité mensuelle permise.Signaler Répondre
Quand on veux se marrer il faut aller sur les sites d'extrême droite et extrême gauche (Philippot, le Média) ou, le top du top du top AgoraVox et Géopolitique profonde. Là on a de l'allumé de compétition, toutes les pires conneries, ils sont preneurs.
Ceci dit, explique-moi l'Euro numérique et ses dangers.
Ayez confiance, tout est sous contrôle… Les boîtes privées vous veulent du bien ! Merci le libéralisme 👍Signaler Répondre
Tu as tord, il n'y a pas de complot ni de délire, l'euro numérique est une horreur et tu devrais déjà le savoir. Il n'y a que des gros naïfs qui s'imaginent être en sécurité avec l'Europe.Signaler Répondre
Cette personne a malheureusement raison
Vas-y, explique-moi l'Euro numérique, jai envie de lire du lourd en matière de complot et de délire.Signaler Répondre
L'état à la parade contre les cyberattaques, confier nos titres d'identité à France Identité et notre argent à l'euro numérique.Signaler Répondre
L'état est devenu l'ennemi du peuple.
Vive le tout numérique !Signaler Répondre
Depuis le temps que toutes les administrations et les entreprises se font hackés, cela fait belle lurette que toutes nos données sont disponibles sur le Dark Web.Signaler Répondre
Donc nous ne sommes plus à un piratage près.
Le vrai souci va venir des IA qui arrivent à faire sauter toutes les protections et à se pirater entre elles.
Quand le numérique s'auto-suicide 😀