Aux Hospices Civils de Lyon, les agents de la cuisine centrale annoncent une grève : ce qui pourrait être perturbé

Nouvelle mobilisation sociale en vue aux Hospices civils de Lyon.
Dans un communiqué, la CGT des HCL annonce un appel à la grève des agents de l’Unité centrale de production alimentaire (UCPA) pour le vendredi 19 juin. Le syndicat évoque une "colère profonde" face à ce qu’il considère comme des années de dégradation des conditions de travail.
L’UCPA assure chaque jour la production des repas destinés aux patients hospitalisés et aux professionnels des HCL, une mission jugée essentielle par les syndicats.
Mais selon la CGT, les équipes seraient aujourd’hui confrontées à des "sous-effectifs chroniques", à des remplacements insuffisants, à une polyvalence imposée et à une surcharge de travail permanente. Le syndicat pointe également un dialogue social dégradé, un manque d’anticipation des risques professionnels et une gestion jugée insuffisante des épisodes de fortes chaleurs.
Une dénonciation des logiques budgétaires
La CGT accuse la direction des HCL de privilégier les objectifs de performance et de maîtrise budgétaire au détriment des conditions de travail des agents.
"Les agents refusent d’être la variable d’ajustement d’une politique qui consiste à faire toujours plus avec toujours moins", affirme le syndicat, qui considère que les difficultés de l’UCPA sont la conséquence directe des politiques de réduction des effectifs à l’hôpital public.
Parmi les revendications formulées, les personnels demandent douze créations de postes supplémentaires, réparties entre plusieurs secteurs de production.
Le syndicat réclame l’ouverture immédiate de négociations avec la direction générale des HCL et appelle usagers, élus, syndicats et personnels hospitaliers à soutenir le mouvement.
"travailler plus pour gagner plus" qu'on nous disait, c'est plutôt le contraire (et ce dans tout les corps de métier où presque)Signaler Répondre
Travailler plus pour gagner moins surtout !
C'est quoi le rapport avec doucet ?perso je peux pas me le blairer mais à chaque fois lire comme quoi c'est sa faute, faut arrêter un peu la parano à un momentSignaler Répondre
Ah bon ?Signaler Répondre
Alors Doucet il est Président des HCL pour quoi faire?
Dette nationale plus de 3400Mds€. RAS !Signaler Répondre
ce ne sont pas les hospices civils les responsables ,c'est le gouvernement.Pour y avoir travaillé,j'ai vu la restriction de personnel dans tous les domaines.Des postes sont supprimés à la lingerie(des machines remplacent le personnel),des postes infirmiers ont été supprimés(deux infirmières le matin pour un service il y a une dizaine d'années,une infirmière pour un service et demi actuellement),un cadre supérieur pour deux hôpitaux au lieu d'un ,sans compter la fuite du personnel vers d'autres structures).Mais il y a un espoir.Le personnel actuel vient d'afrique ,il y a beaucoup d'africains et ils bossent.Signaler Répondre
Macron va réussir à faire crever de faim les patients dans les hôpitaux, du coup pour lui il ne coûteront plus rien à la sécu et pas de retraite à payer ;-)Signaler Répondre
Allez manger des kebabs place du pontSignaler Répondre
GOOD MORNING VIETNAM !!! 😂🤣🤣Signaler Répondre