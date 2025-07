Canicule à Lyon : la CGT des Hospices Civils de Lyon tire la sonnette d’alarme

"Notre système de santé va mal. Nos hôpitaux craquent. Les agents hospitaliers n'en peuvent plus", écrit la coordination des syndicat CGT des HCL dans un communiqué.

La sonnette d’alarme a été tirée. La CGT des Hospices Civils de Lyon dénonce l’inaction persistante des autorités. Alors que la canicule touche la région lyonnaise, dans les établissements des HCL, les conditions deviennent difficiles à la fois pour les patients que pour les agents hospitaliers.

Mais cela fait plus de 20 ans que les personnels hospitaliers essayent de faire entendre leurs revendications. Sans pourtant avoir de réelles mesures structurelles mises en place.

"Depuis plus de 20 ans, les personnels hospitaliers alertent sur le manque d'anticipation des autorités. La journée de solidarité instaurée en 2004, censée financer la prévention des risques liés à la dépendance et aux fortes chaleurs, n'a pas tenu ses promesses. Où sont passés les 60 milliards d'euros récoltés depuis ?", explique la CGT des HCL.

La canicule, la goutte de trop pour le personnel

En ces temps de fortes chaleurs, le personnel doit gérer cette situation en plus de la pression quotidienne du métier. Une situation dramatique qu’explique le syndicat : "Aujourd'hui, en pleine canicule, il doit en plus affronter des conditions de travail inacceptables : chaleur accablante, manque de moyens matériels, pas de bouteilles d'eau disponibles quand le besoin se fait sentir, et, pire encore, des refus de l'encadrement quand le personnel en fait la demande. Mais où va-t-on ?".

La coordination des syndicats CGT des HCL demande alors au gouvernement d’agir. Et cela passe par plusieurs mesures. Ils demandent de stopper immédiatement les mesures de restrictions budgétaires, de lancer un véritable plan national de rénovation des hôpitaux, de redonner des moyens humains suffisants pour soigner, hydrater, accompagner, nourrir, rééduquer et redonner de l’autonomie, ainsi que de reconstruire un grand service public de la santé, solide, humain et digne, de la naissance à la fin de vie, au regard des besoins de la population.