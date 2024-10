Vieille de 3 000 ans, la momie Séramon passe un scanner à Lyon

La momie égyptienne Séramon, conservée au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, a récemment été accueillie aux Hospices Civils de Lyon (HCL) pour une exploration scientifique. Grâce à un scanner spectral à comptage photonique (SPCCT), unique au monde, les chercheurs espéraient percer les mystères de ce haut fonctionnaire égyptien, vieux de 3 000 ans.

Cette technologie, développée par le Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l'Image pour la Santé (CREATIS), en partenariat avec Philips, permet d'obtenir des détails inédits sur l'anatomie et l’état de santé de cette momie antique, tout en préservant son intégrité. "L’intérêt de cette démarche est de combiner une vision médicale moderne portée par l’Université Claude Bernard Lyon 1 et les Hospices Civils de Lyon, avec des questionnements historiques autour de la momie Séramon", explique Salim Si-Mohamed, Professeur à l’UCBL et médecin aux HCL.

Les résultats préliminaires révèlent des pathologies jusque-là insoupçonnées, comme des fractures vertébrales, de l’arthrose et des signes d’athérome carotidien. "La présence du cœur reste encore à identifier". Ainsi, le mystère autour de la présence du cœur de Séramon reste quant à lui entier, laissant encore des secrets à dévoiler.