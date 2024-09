"C’était impossible mais on a quand même essayé" : des soignantes de Lyon organisent une course solidaire avec David Douillet comme parrain

Le rendez-vous est donné le dimanche 22 septembre au parc de Parilly à l'occasion de la 3e édition de la Heart Transplant Run. A l’origine de cette course solidaire : une équipe de soignantes du service de rythmologie de l’hôpital Louis Pradel de Bron (HCL). "Nous n’avons aucune formation dans l’évènementiel. On travaille à 100%. C’était impossible mais on a quand même essayé", confie Orlane Maltese, infirmière et co-organisatrice de l'évènement.

L'un des temps fort de cette course solidaire sera... (Lire la suite sur Lyon Femmes)