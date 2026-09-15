Rhône : onze casernes de pompiers visées par des vols, la réponse sécuritaire de la préfecture

La série de cambriolages visant les casernes de pompiers dans le Rhône et la métropole de Lyon prend de l’ampleur. Onze casernes du SDMIS ont été la cible de vols avec effraction depuis le début du mois d’août 2026, comme le reconnaissent la préfecture du Rhône et le service d’incendie et de secours.

Les faits portent sur du matériel opérationnel. Au-delà du coût financier, le SDMIS souligne donc les conséquences potentielles sur sa capacité d’intervention.

Un plan de sécurisation renforcé

À la demande du préfet Étienne Guyot et du président du conseil d’administration du SDMIS Serge Delaigue, un plan spécifique a été élaboré. Il prévoit notamment une meilleure protection du matériel de secours routier ainsi que l’installation de dispositifs de détection supplémentaires.

Les référents sûreté de la gendarmerie nationale et de la police nationale doivent également commencer leurs inspections dans les casernes cette semaine.

Certaines mesures ne seront pas rendues publiques "pour préserver leur efficacité", précisent les autorités.

Davantage de patrouilles autour des casernes

Le préfet a par ailleurs demandé à la police et à la gendarmerie de renforcer leurs patrouilles aux abords des centres de secours. D’après le communiqué, les premières dispositions mises en place ont déjà permis d’empêcher des vols de matériels opérationnels lourds.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet. Elle porte sur des faits de vol en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, indique la préfecture.