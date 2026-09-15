Sécurité

Rhône : onze casernes de pompiers visées par des vols, la réponse sécuritaire de la préfecture

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Rhône : onze casernes de pompiers visées par des vols, la réponse sécuritaire de la préfecture

Depuis début août, onze casernes du SDMIS ont été victimes de vols avec effraction portant sur du matériel opérationnel. Face à cette série, la préfecture et le service d’incendie et de secours annoncent un renforcement de la sécurité et des patrouilles autour des centres.

La série de cambriolages visant les casernes de pompiers dans le Rhône et la métropole de Lyon prend de l’ampleur. Onze casernes du SDMIS ont été la cible de vols avec effraction depuis le début du mois d’août 2026, comme le reconnaissent la préfecture du Rhône et le service d’incendie et de secours.

Les faits portent sur du matériel opérationnel. Au-delà du coût financier, le SDMIS souligne donc les conséquences potentielles sur sa capacité d’intervention.

Un plan de sécurisation renforcé

À la demande du préfet Étienne Guyot et du président du conseil d’administration du SDMIS Serge Delaigue, un plan spécifique a été élaboré. Il prévoit notamment une meilleure protection du matériel de secours routier ainsi que l’installation de dispositifs de détection supplémentaires.

Les référents sûreté de la gendarmerie nationale et de la police nationale doivent également commencer leurs inspections dans les casernes cette semaine.
Certaines mesures ne seront pas rendues publiques "pour préserver leur efficacité", précisent les autorités.

Davantage de patrouilles autour des casernes

Le préfet a par ailleurs demandé à la police et à la gendarmerie de renforcer leurs patrouilles aux abords des centres de secours. D’après le communiqué, les premières dispositions mises en place ont déjà permis d’empêcher des vols de matériels opérationnels lourds.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet. Elle porte sur des faits de vol en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, indique la préfecture.

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pompiers

8 commentaires
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merci le 15/09/2026 à 13:51
Ex Précisions a écrit le 15/09/2026 à 11h45

Si les malfrats savaient qu'ils risquaient gros ils ne le feraient pas, mais là ils s'en sortent avec du sursis comme les prisons sont pleines...

ce qui prouve que les juges condamnent

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Fantomas 75 le 15/09/2026 à 13:34

lamentable alors que ces appareils servent à servir les pompiers pour venir en aide aux gens.

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Bellota le 15/09/2026 à 13:33

Tiens on a un préfet ?

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Ex Précisions le 15/09/2026 à 11:45

Si les malfrats savaient qu'ils risquaient gros ils ne le feraient pas, mais là ils s'en sortent avec du sursis comme les prisons sont pleines...

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Lepapet le 15/09/2026 à 11:18

Si l'on comprend bien, il n'y aurait pas d'astreintes de nuit pour surveiller des outils coûteux. Pour les prochaines casernes bien spécifier aux décideurs, ainsi qu'aux architectes, que des casernes avec logements sont un grand plus. : Le Social comme le Sécuritaire. Voir également certains recrutements...

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saco697 le 15/09/2026 à 10:50

il est grand temps de se réveiller pour éviter que les lyonnais financent la fourniture en matériel de casse aux délinquants… c’est des les premiers vols qu’il fallait réagir … mais c’est vrai que c’était du temps des pseudos écolos des VERTS toujours partisans du « laisser faire laisser aller » on en constate tous les jours les conséquences de la politique de ce qui n’est plus que « la filiale de LFI »

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Ludovic Cruchot le 15/09/2026 à 08:50

c’est inhumain, ces appareils servent à sauver des vies

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Lyon, décharge ouverte! le 15/09/2026 à 08:48

Les signes indéniables de la mort de la France sont incarnés par ces vols.

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