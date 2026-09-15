Un braquage s’est déroulé ce mardi aux alentours de midi en plein cœur du Vieux-Lyon. Les faits ont eu lieu dans la bijouterie Elliade, située au 64 rue Saint-Georges, dans le 5e arrondissement de Lyon.
D'après nos informations, deux employés se trouvaient retenus à l’intérieur du commerce avec un malfaiteur muni d’une arme à feu. La présence de deux salariés enfermés à l’intérieur a d’abord fait craindre une prise d’otage, conduisant au déploiement du Raid.
Selon les informations de nos confrères d’Actu Lyon, le suspect, vraisemblablement âgé d’une trentaine d’années avait le visage dissimulé derrière un masque chirurgical.
Après avoir réclamé les bijoux, il aurait enfermé les deux salariés, un homme et une femme, dans une pièce située à l’arrière du showroom. Ces derniers ne pouvaient alors plus voir ce qu’il se passait dans l’espace de vente, ni savoir si l’individu se trouvait toujours sur place. Après avoir tenté d’entrer en contact avec lui, le Raid est finalement intervenu et a libéré les deux employés. Le suspect avait toutefois déjà quitté les lieux.
Le Raid déployé dans le Vieux-Lyon
Un important dispositif policier a rapidement été mis en place dans le secteur de Saint-Georges. Un périmètre de sécurité a notamment été établi autour de la bijouterie tandis que le Raid était dépêché sur les lieux.
L’intervention a finalement permis l’évacuation des deux employés, qui sont sortis sains et saufs de l’établissement. À ce stade, le montant du préjudice n’est pas connu.
Le suspect est toujours en fuite.
Sans compté le nombres de chômeurs en trottinette électrique dans les rues . Comment a t’il pu se volatilisé aussi facilement ?Signaler Répondre
Et dans le 7ème vers la Place Mazagran dans le squat de L F I, l'immeuble est facile à reconnaitre, à la nuit tombée, il n'y a pas la lumière à tous les étages !!!!!Signaler Répondre
je suis bien d'accord, avant que les escrolocs n'arrivent qui avait déjà entendu parler d'un braquage dans une bijouterie !Signaler Répondre
des renforts, bonne idéeeSignaler Répondre
Grâce aux nombreuses caméras de vidéosurveillance dans le quartier, l'auteur en fuite sera vite retrouvé!Signaler Répondre
Magnifique programme électoral de LFI : la violence, le bordel, l'inculture.Signaler Répondre
tout cela ne serait pas arrivé su le parking 2 roue en face, les places de parking avaient été végétalisés et avec une ou 2 jardinières et une voie cyclo... bref de l'apaisement fait trop cruellement défaut sur ces pavés !!Signaler Répondre
c’est au passage le Raid pouvez passer dans les bars et la salle de box dans le vieux lyon ramasser quelques militants d’extrême droite il rendrons un service à la nationSignaler Répondre
encore un exemple de Lyon ville apaisée grâce à sa politique du laisser faire d’après le maire de Lyon …. alors que tous les indices officiels placent Lyon en tête du taux de développement de la délinquance et de l’insécurité depuis ces 5 dernières années. surprenant ce sont les années des mandats des bobos pseudos écolos de la bande Doucet … et maintenant que les Verts ne sont plus que la « filiale » de LFI ça va pas s’arranger…Signaler Répondre
pour-quoi t-u par-le bou-ffonSignaler Répondre
le vieux lyon est blindé de caméras il y en a à chaque intersection ça devrait pas prendre longtemps pour le retrouverSignaler Répondre
Pour une fois que c'est pas dans le 7eme!Signaler Répondre
C'est juste un sentiment de braquageSignaler Répondre
pour quoi le raid le mec est deja partie des vrai guiguiSignaler Répondre
"deux employés se trouvaient retenus à l’intérieur du commerce avec plusieurs malfaiteurs" : ils ont certainement vécu un grand sentiment d'apaisement...Signaler Répondre