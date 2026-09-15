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Braquage dans une bijouterie du Vieux-Lyon : le Raid intervient, deux employés évacués

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Braquage dans une bijouterie du Vieux-Lyon : le Raid intervient, deux employés évacués
Braquage dans une bijouterie du Vieux-Lyon : le Raid intervient, deux employés évacués

Le secteur de Saint-Georges a été bouclé ce mardi 15 septembre.

Un braquage s’est déroulé ce mardi aux alentours de midi en plein cœur du Vieux-Lyon. Les faits ont eu lieu dans la bijouterie Elliade, située au 64 rue Saint-Georges, dans le 5e arrondissement de Lyon.

D'après nos informations, deux employés se trouvaient retenus à l’intérieur du commerce avec un malfaiteur muni d’une arme à feu. La présence de deux salariés enfermés à l’intérieur a d’abord fait craindre une prise d’otage, conduisant au déploiement du Raid.

Selon les informations de nos confrères d’Actu Lyon, le suspect, vraisemblablement âgé d’une trentaine d’années avait le visage dissimulé derrière un masque chirurgical.

Après avoir réclamé les bijoux, il aurait enfermé les deux salariés, un homme et une femme, dans une pièce située à l’arrière du showroom. Ces derniers ne pouvaient alors plus voir ce qu’il se passait dans l’espace de vente, ni savoir si l’individu se trouvait toujours sur place. Après avoir tenté d’entrer en contact avec lui, le Raid est finalement intervenu et a libéré les deux employés. Le suspect avait toutefois déjà quitté les lieux.

Le Raid déployé dans le Vieux-Lyon

Un important dispositif policier a rapidement été mis en place dans le secteur de Saint-Georges. Un périmètre de sécurité a notamment été établi autour de la bijouterie tandis que le Raid était dépêché sur les lieux.

L’intervention a finalement permis l’évacuation des deux employés, qui sont sortis sains et saufs de l’établissement. À ce stade, le montant du préjudice n’est pas connu.

Le suspect est toujours en fuite.

Tags :

prise d'otage

braquage

15 commentaires
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AFFAIRE LOUCHE le 16/09/2026 à 05:01
hasta la vista a écrit le 15/09/2026 à 16h45

le vieux lyon est blindé de caméras il y en a à chaque intersection ça devrait pas prendre longtemps pour le retrouver

Sans compté le nombres de chômeurs en trottinette électrique dans les rues . Comment a t’il pu se volatilisé aussi facilement ?

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immeuble L F I le 15/09/2026 à 23:10
une simple demande a écrit le 15/09/2026 à 18h54

c’est au passage le Raid pouvez passer dans les bars et la salle de box dans le vieux lyon ramasser quelques militants d’extrême droite il rendrons un service à la nation

Et dans le 7ème vers la Place Mazagran dans le squat de L F I, l'immeuble est facile à reconnaitre, à la nuit tombée, il n'y a pas la lumière à tous les étages !!!!!

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bien d'accord le 15/09/2026 à 21:30
saco697 a écrit le 15/09/2026 à 18h44

encore un exemple de Lyon ville apaisée grâce à sa politique du laisser faire d’après le maire de Lyon …. alors que tous les indices officiels placent Lyon en tête du taux de développement de la délinquance et de l’insécurité depuis ces 5 dernières années. surprenant ce sont les années des mandats des bobos pseudos écolos de la bande Doucet … et maintenant que les Verts ne sont plus que la « filiale » de LFI ça va pas s’arranger…

je suis bien d'accord, avant que les escrolocs n'arrivent qui avait déjà entendu parler d'un braquage dans une bijouterie !

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brumel69 le 15/09/2026 à 21:15
une simple demande a écrit le 15/09/2026 à 18h54

c’est au passage le Raid pouvez passer dans les bars et la salle de box dans le vieux lyon ramasser quelques militants d’extrême droite il rendrons un service à la nation

des renforts, bonne idéee

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Videosurveillance.. le 15/09/2026 à 20:35

Grâce aux nombreuses caméras de vidéosurveillance dans le quartier, l'auteur en fuite sera vite retrouvé!

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Siamo tutti antiLFI le 15/09/2026 à 20:23

Magnifique programme électoral de LFI : la violence, le bordel, l'inculture.

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végétali le 15/09/2026 à 19:56

tout cela ne serait pas arrivé su le parking 2 roue en face, les places de parking avaient été végétalisés et avec une ou 2 jardinières et une voie cyclo... bref de l'apaisement fait trop cruellement défaut sur ces pavés !!

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une simple demande le 15/09/2026 à 18:54

c’est au passage le Raid pouvez passer dans les bars et la salle de box dans le vieux lyon ramasser quelques militants d’extrême droite il rendrons un service à la nation

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saco697 le 15/09/2026 à 18:44

encore un exemple de Lyon ville apaisée grâce à sa politique du laisser faire d’après le maire de Lyon …. alors que tous les indices officiels placent Lyon en tête du taux de développement de la délinquance et de l’insécurité depuis ces 5 dernières années. surprenant ce sont les années des mandats des bobos pseudos écolos de la bande Doucet … et maintenant que les Verts ne sont plus que la « filiale » de LFI ça va pas s’arranger…

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mdr le 15/09/2026 à 17:20
titus a écrit le 15/09/2026 à 15h35

pour quoi le raid le mec est deja partie des vrai guigui

pour-quoi t-u par-le bou-ffon

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hasta la vista le 15/09/2026 à 16:45

le vieux lyon est blindé de caméras il y en a à chaque intersection ça devrait pas prendre longtemps pour le retrouver

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Fanny jalouse le 15/09/2026 à 15:50

Pour une fois que c'est pas dans le 7eme!

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Feeling le 15/09/2026 à 15:46

C'est juste un sentiment de braquage

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titus le 15/09/2026 à 15:35

pour quoi le raid le mec est deja partie des vrai guigui

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Chris6969699 le 15/09/2026 à 15:10

"deux employés se trouvaient retenus à l’intérieur du commerce avec plusieurs malfaiteurs" : ils ont certainement vécu un grand sentiment d'apaisement...

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