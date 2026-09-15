Un braquage s’est déroulé ce mardi aux alentours de midi en plein cœur du Vieux-Lyon. Les faits ont eu lieu dans la bijouterie Elliade, située au 64 rue Saint-Georges, dans le 5e arrondissement de Lyon.

D'après nos informations, deux employés se trouvaient retenus à l’intérieur du commerce avec un malfaiteur muni d’une arme à feu. La présence de deux salariés enfermés à l’intérieur a d’abord fait craindre une prise d’otage, conduisant au déploiement du Raid.

Selon les informations de nos confrères d’Actu Lyon, le suspect, vraisemblablement âgé d’une trentaine d’années avait le visage dissimulé derrière un masque chirurgical.

Après avoir réclamé les bijoux, il aurait enfermé les deux salariés, un homme et une femme, dans une pièce située à l’arrière du showroom. Ces derniers ne pouvaient alors plus voir ce qu’il se passait dans l’espace de vente, ni savoir si l’individu se trouvait toujours sur place. Après avoir tenté d’entrer en contact avec lui, le Raid est finalement intervenu et a libéré les deux employés. Le suspect avait toutefois déjà quitté les lieux.

Le Raid déployé dans le Vieux-Lyon

Un important dispositif policier a rapidement été mis en place dans le secteur de Saint-Georges. Un périmètre de sécurité a notamment été établi autour de la bijouterie tandis que le Raid était dépêché sur les lieux.

L’intervention a finalement permis l’évacuation des deux employés, qui sont sortis sains et saufs de l’établissement. À ce stade, le montant du préjudice n’est pas connu.

Le suspect est toujours en fuite.