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Enceinte de huit mois et demi, une militante dénonce l’industrie laitière à la Croix-Rousse

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Enceinte de huit mois et demi, une militante dénonce l’industrie laitière à la Croix-Rousse

Une action militante pour le véganisme a été organisée ce mardi matin au marché alimentaire de la Croix-Rousse. Enceinte de huit mois et demi, une Lyonnaise a mis en scène les conditions de production du lait dénoncées par PETA.

Une mise en scène volontairement choc au milieu du marché de la Croix-Rousse. Ilhana Nowak, 43 ans et enceinte de huit mois et demi, a participé à une action organisée par PETA pour dénoncer l’exploitation des vaches dans l’industrie laitière.

Vêtue de sous-vêtements couleur chair, la Lyonnaise s’est installée sur une flaque de lait factice, les pieds entravés par des chaînes. Elle portait également un tire-lait relié à un bidon ainsi que des boucles d’oreilles rappelant les dispositifs d’identification utilisés sur les bovins.

À ses côtés, une pancarte affichait le message : " Des mères sont exploitées pour les produits laitiers ", tandis qu’un autre panneau montrait une vache dans un élevage laitier.

"Les vaches sont des mères, pas des machines à produire du lait"

À travers cette action, PETA entend dénoncer la séparation des vaches et de leurs veaux dans les élevages laitiers et appeler les consommateurs à se tourner vers une alimentation végane.

" À l’approche de la naissance de mon bébé, il m’est insupportable d’imaginer des mères à qui l’on arrache leur petit quelques heures seulement après sa naissance pour que le lait destiné à celui-ci soit vendu aux humains ", explique Ilhana Nowak.

La militante poursuit : " Les vaches sont des mères, pas des machines à produire du lait. Chacune et chacun peut contribuer à mettre fin à cette souffrance en choisissant une alimentation végane. "

Selon PETA, les veaux sont séparés de leur mère afin que le lait puisse être commercialisé, notamment sous forme de lait, de fromage ou de yaourt. L'association dénonce également les inséminations répétées des vaches et le devenir des animaux dans cette filière. Ces affirmations sont avancées par l'organisation dans le cadre de sa campagne contre la consommation de produits d'origine animale.

Le choix du marché alimentaire de la Croix-Rousse n’est pas anodin pour l’association : de nombreux produits laitiers y sont commercialisés. Avec cette action, PETA souhaite inciter les passants à privilégier les alternatives végétales et, plus largement, une alimentation végane.

Tags :

PETA

croix-rousse

35 commentaires
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Vegan le 15/09/2026 à 23:31
bof a écrit le 15/09/2026 à 15h58

quel intérêt de ce genre d'article pour une malheureuse qui doit représenter 0,01 % de la population lyonnaise ? ses tatouages sont-ils vegans ? a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?

Il existe des tatoueurs qui utilisent que des produits végans.
Les vaches dans les prés ? Mais l'essentiel des vacches en France n'est plus dans les près aujourd'hui mais enfermé dans des stabulations. Les vaches se couchent sur du béton et ne gambadent plus dans les champs.

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Vegan le 15/09/2026 à 23:20
La croix rousse ça sent bon le terroir.... a écrit le 15/09/2026 à 14h59

Un super marché a la croix rousse👍. Une majorité de producteurs locaux et de bons produits de la ferme, fromages, viandes et traiteurs .....pas de soja, quinoa importes etc, qui appauvrit les pays producteurs et ont un bilan carbone catastrophique.....le marché du bon sens près de chez vous.......

Les producteurs locaux peuvent acheter du soja ogm du Brésil ou d'Argentine ...
La viande même locale a une emprunte carbone plus élevée que n'importe quels végétaux.
La graîne de quinoa pousse en France, en Anjou maintenant. Nous avons aussi toutes les légumineuses : lentilles, pois cassés, pois chiches, soja...

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Faja69 le 15/09/2026 à 20:41
GLOUGLOU 1er a écrit le 15/09/2026 à 16h03

Ingrédients
1 kg veau pièce pour rôti (dans l'idéal dans la noix)
1 l lait
2 gousses ail (facultatif)
3 tranches lard ou pancetta
3 branches romarin (facultatif)
2 càs câpres (dans l'idéal sous sel et dessalées)
sel
poivre


Préchauffer le four à 180°C si on utilise un cocotte en fonte qui puisse passer au four, sinon utiliser une grande casserole avec couvercle et cuire tout sur le feu.
Mettre les tranches de pancetta autour du rôti de veau ou bien garder les tranches de lard. Chauffer la cocotte (ou la casserole) sur feu vif, y poser le rôti (sans matière grasse mais du côté du lard ou de la pancetta). Baisser le feu, ajouter l'ail et le romarin et laisser se colorer à peine (le lard doit un peu fondre et la viande créer des sucs).
Verser un verre de lait et laisser chauffer jusqu'à ce qu'il s'évapore un peu et soit en partie absorbé par la viande. Couvrir et laisser cuire 5 minutes puis verser le reste de lait et couvrir à nouveau. Laisser cuire 20 minutes, saler.
Mettre la cocotte couverte dans le four et laisser cuire 30-40 minutes. La sauce doit colorer un peu épaissir et être absorbée par la viande qui doit être bien moelleuse.
Retirer le rôti. Filtrer la sauce. Arroser le rôti de la sauce (on peut la faire un peu épaissir à nouveau à feu doux ou bien ajouter 1 càs de farine et la laisser cuire à nouveau, là elle sera dense).
Laisser reposer puis découper en tranches et servir avec la sauce chaude, des câpres, du sel et du poivre. C'est meilleur le lendemain et beaucoup plus facile à découper quand il est froid rôti de veau au lait

je garde la recette merci par contre je conseille de badigeonner la pièce de veau avec de la moutarde cela permet d'avoir une viande plus tendre

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Kassos le 15/09/2026 à 20:25

On dirait qu'elle fume le narguilé avec ses tuyaux.

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Putain le 15/09/2026 à 19:41
GLOUGLOU 1er a écrit le 15/09/2026 à 16h03

Ingrédients
1 kg veau pièce pour rôti (dans l'idéal dans la noix)
1 l lait
2 gousses ail (facultatif)
3 tranches lard ou pancetta
3 branches romarin (facultatif)
2 càs câpres (dans l'idéal sous sel et dessalées)
sel
poivre


Préchauffer le four à 180°C si on utilise un cocotte en fonte qui puisse passer au four, sinon utiliser une grande casserole avec couvercle et cuire tout sur le feu.
Mettre les tranches de pancetta autour du rôti de veau ou bien garder les tranches de lard. Chauffer la cocotte (ou la casserole) sur feu vif, y poser le rôti (sans matière grasse mais du côté du lard ou de la pancetta). Baisser le feu, ajouter l'ail et le romarin et laisser se colorer à peine (le lard doit un peu fondre et la viande créer des sucs).
Verser un verre de lait et laisser chauffer jusqu'à ce qu'il s'évapore un peu et soit en partie absorbé par la viande. Couvrir et laisser cuire 5 minutes puis verser le reste de lait et couvrir à nouveau. Laisser cuire 20 minutes, saler.
Mettre la cocotte couverte dans le four et laisser cuire 30-40 minutes. La sauce doit colorer un peu épaissir et être absorbée par la viande qui doit être bien moelleuse.
Retirer le rôti. Filtrer la sauce. Arroser le rôti de la sauce (on peut la faire un peu épaissir à nouveau à feu doux ou bien ajouter 1 càs de farine et la laisser cuire à nouveau, là elle sera dense).
Laisser reposer puis découper en tranches et servir avec la sauce chaude, des câpres, du sel et du poivre. C'est meilleur le lendemain et beaucoup plus facile à découper quand il est froid rôti de veau au lait

Il m’a donné faim le con !!!!!

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Fromager le 15/09/2026 à 19:10

Si elle n'aime pas le lait , qu'elle n'en dégoute pas les autres

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oui et donc le 15/09/2026 à 19:02
Bat a écrit le 15/09/2026 à 18h46

Tu t'enfonces !!!!
Alors c'est ça le niveau intellectuel du R'N ? Ça fait vraiment peur !

nous attendons vos arguments supérieurs avec impatience ; a moins que vous ne puissiez dépasser le stade de l'injure et de l'invective ; seuls outils d'un parti qui fait beaucoup de bruit et prône le chaos et le néant

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bof le 15/09/2026 à 18:51
Jino a écrit le 15/09/2026 à 14h27

Du coup elle propose de donner son lait à la place pour mettre dans le café ?

ca fait pas vraiment envie ; je vais me rabattre sur le lait de poule préconisé par nos grand mères ...

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Bat le 15/09/2026 à 18:46
bien bien a écrit le 15/09/2026 à 18h29

faites nous donc part de vos réflexions issus d'un degré supérieur d’intelligence que vous vous auto attribuez ; avez vous lu l'article ? cette personne s'émeut du fait que l'on retire le veau a la mère ; mais simple question de bon sens ; si l'on exploite ni le lait ni la viande ; qui va s’emmerder a élever du bétail , a le nourrir , a le faire vacciner , a l’héberger en hiver juste pour le le fun ?

Tu t'enfonces !!!!
Alors c'est ça le niveau intellectuel du R'N ? Ça fait vraiment peur !

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bien bien le 15/09/2026 à 18:29
Le niveau zéro de la réflexion a écrit le 15/09/2026 à 17h19

> a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?

Alors toi t'es bête à bouffer du foin

faites nous donc part de vos réflexions issus d'un degré supérieur d’intelligence que vous vous auto attribuez ; avez vous lu l'article ? cette personne s'émeut du fait que l'on retire le veau a la mère ; mais simple question de bon sens ; si l'on exploite ni le lait ni la viande ; qui va s’emmerder a élever du bétail , a le nourrir , a le faire vacciner , a l’héberger en hiver juste pour le le fun ?

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Saviem69 le 15/09/2026 à 18:19

de mieux en mieux

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et sans oublier le 15/09/2026 à 17:51
Vegan oui mais .... a écrit le 15/09/2026 à 15h11

Allez voir les étiquettes vegan et vous verrez qu'il s'agit d' aliments ultra transformés.....alors la santé bof ......et ça m a fait toujours fait rire la viande vegan au bon goût de viande animale, les boissons amande, soja qui se nomment lait....Vegan oui, mais surtout bien positionné sur un marché lucratif pour bobos en manque de repères ...

que la plupart de ces protéines végétales viennent du bout du monde et participent activement a la déforestation des forets amazoniennes et asiatiques

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Lafrice le 15/09/2026 à 17:48

Voilà le progrès a l’occidentale !!! Mdrrr!!

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Claude maurice le 15/09/2026 à 17:47

allô le vinatier vite , une urgence à la croix rousse .

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La montée des extrêmes le 15/09/2026 à 17:42

Qu’elle soit végane, c’est son choix, et personne n’a rien à y redire. En revanche, vouloir imposer ses convictions aux autres de cette manière ne fait que révéler une mentalité autoritaire et despotique. Chacun est libre de ses choix alimentaires : la tolérance fonctionne dans les deux sens.

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montee de lait le 15/09/2026 à 17:28
Jino a écrit le 15/09/2026 à 14h27

Du coup elle propose de donner son lait à la place pour mettre dans le café ?

tu peux passer pour têter!

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Rlb le 15/09/2026 à 17:27

Le covid plus la canicule, jusqu'où va t-on se diriger ?

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Le niveau zéro de la réflexion le 15/09/2026 à 17:19
bof a écrit le 15/09/2026 à 15h58

quel intérêt de ce genre d'article pour une malheureuse qui doit représenter 0,01 % de la population lyonnaise ? ses tatouages sont-ils vegans ? a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?

> a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?

Alors toi t'es bête à bouffer du foin

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Le degré zéro de la réflexion le 15/09/2026 à 17:06
bof a écrit le 15/09/2026 à 15h58

quel intérêt de ce genre d'article pour une malheureuse qui doit représenter 0,01 % de la population lyonnaise ? ses tatouages sont-ils vegans ? a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?

> a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?

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Bonne idée, merci madame le 15/09/2026 à 16:58

Ce soir je mange une entrecôte avec des frites

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fond le 15/09/2026 à 16:29
Peta, les amis de la viande a écrit le 15/09/2026 à 16h09

C'est vrai que ça donne vraiment envie de devenir vegan, punaise...

tous les jours je me demande jusqu'où on va descendre dans la bêtise

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Peta, les amis de la viande le 15/09/2026 à 16:09

C'est vrai que ça donne vraiment envie de devenir vegan, punaise...

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GLOUGLOU 1er le 15/09/2026 à 16:03

Ingrédients
1 kg veau pièce pour rôti (dans l'idéal dans la noix)
1 l lait
2 gousses ail (facultatif)
3 tranches lard ou pancetta
3 branches romarin (facultatif)
2 càs câpres (dans l'idéal sous sel et dessalées)
sel
poivre


Préchauffer le four à 180°C si on utilise un cocotte en fonte qui puisse passer au four, sinon utiliser une grande casserole avec couvercle et cuire tout sur le feu.
Mettre les tranches de pancetta autour du rôti de veau ou bien garder les tranches de lard. Chauffer la cocotte (ou la casserole) sur feu vif, y poser le rôti (sans matière grasse mais du côté du lard ou de la pancetta). Baisser le feu, ajouter l'ail et le romarin et laisser se colorer à peine (le lard doit un peu fondre et la viande créer des sucs).
Verser un verre de lait et laisser chauffer jusqu'à ce qu'il s'évapore un peu et soit en partie absorbé par la viande. Couvrir et laisser cuire 5 minutes puis verser le reste de lait et couvrir à nouveau. Laisser cuire 20 minutes, saler.
Mettre la cocotte couverte dans le four et laisser cuire 30-40 minutes. La sauce doit colorer un peu épaissir et être absorbée par la viande qui doit être bien moelleuse.
Retirer le rôti. Filtrer la sauce. Arroser le rôti de la sauce (on peut la faire un peu épaissir à nouveau à feu doux ou bien ajouter 1 càs de farine et la laisser cuire à nouveau, là elle sera dense).
Laisser reposer puis découper en tranches et servir avec la sauce chaude, des câpres, du sel et du poivre. C'est meilleur le lendemain et beaucoup plus facile à découper quand il est froid rôti de veau au lait

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Ex Précisions le 15/09/2026 à 15:59

La pauvre je n'aimerai pas être à sa place elle a dû en entendre de toutes les couleurs avec ses panneaux ;-)
Ça me donne envie d'acheter un gros pavé de bœuf pour dimanche !

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bof le 15/09/2026 à 15:58

quel intérêt de ce genre d'article pour une malheureuse qui doit représenter 0,01 % de la population lyonnaise ? ses tatouages sont-ils vegans ? a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?

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On s'marre ici le 15/09/2026 à 15:55

La cassos du marché, hahaha!!

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tout a fait le 15/09/2026 à 15:50
Cookie the first a écrit le 15/09/2026 à 14h47

Pauvre enfant à venir...

un futur bon client de psy onéreux en tous genres et qui sera sans doutes a la charge de la collectivité toute son existence

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On choisit pas sa famille le 15/09/2026 à 15:47
Cookie the first a écrit le 15/09/2026 à 14h47

Pauvre enfant à venir...

J'ai pensé pareil... pauvre futur gosse

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Heu... le 15/09/2026 à 15:20

Une mise en scène volontairement choc?

J'aurais plutôt parlé de mise en scène ridicule.

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Vegan oui mais .... le 15/09/2026 à 15:11

Allez voir les étiquettes vegan et vous verrez qu'il s'agit d' aliments ultra transformés.....alors la santé bof ......et ça m a fait toujours fait rire la viande vegan au bon goût de viande animale, les boissons amande, soja qui se nomment lait....Vegan oui, mais surtout bien positionné sur un marché lucratif pour bobos en manque de repères ...

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Ridiculesque le 15/09/2026 à 15:08

Si on ne traies pas les vaches elles développent des bactéries et des inflammations grave, avant ca elles auront hurlé de douleur du l’engorgement excrément douloureux, encore une futée qui veux envoyer tous les animaux à l’abattoir comme souvent grâce à leurs actions

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La croix rousse ça sent bon le terroir.... le 15/09/2026 à 14:59

Un super marché a la croix rousse👍. Une majorité de producteurs locaux et de bons produits de la ferme, fromages, viandes et traiteurs .....pas de soja, quinoa importes etc, qui appauvrit les pays producteurs et ont un bilan carbone catastrophique.....le marché du bon sens près de chez vous.......

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Une paire de tartes le 15/09/2026 à 14:55

Ras le bol découter ceux qui remette en cause la société crée depuis des siècle, et dont ils profitent ou ont largement profités des biens faits, santé , nourriture, éducation
Des paires de tartes qui se perdre comme disait ma grand mère

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Cookie the first le 15/09/2026 à 14:47

Pauvre enfant à venir...

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Jino le 15/09/2026 à 14:27

Du coup elle propose de donner son lait à la place pour mettre dans le café ?

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