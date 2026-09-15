Enceinte de huit mois et demi, une militante dénonce l’industrie laitière à la Croix-Rousse

Une mise en scène volontairement choc au milieu du marché de la Croix-Rousse. Ilhana Nowak, 43 ans et enceinte de huit mois et demi, a participé à une action organisée par PETA pour dénoncer l’exploitation des vaches dans l’industrie laitière.

Vêtue de sous-vêtements couleur chair, la Lyonnaise s’est installée sur une flaque de lait factice, les pieds entravés par des chaînes. Elle portait également un tire-lait relié à un bidon ainsi que des boucles d’oreilles rappelant les dispositifs d’identification utilisés sur les bovins.

À ses côtés, une pancarte affichait le message : " Des mères sont exploitées pour les produits laitiers ", tandis qu’un autre panneau montrait une vache dans un élevage laitier.

"Les vaches sont des mères, pas des machines à produire du lait"

À travers cette action, PETA entend dénoncer la séparation des vaches et de leurs veaux dans les élevages laitiers et appeler les consommateurs à se tourner vers une alimentation végane.

" À l’approche de la naissance de mon bébé, il m’est insupportable d’imaginer des mères à qui l’on arrache leur petit quelques heures seulement après sa naissance pour que le lait destiné à celui-ci soit vendu aux humains ", explique Ilhana Nowak.

La militante poursuit : " Les vaches sont des mères, pas des machines à produire du lait. Chacune et chacun peut contribuer à mettre fin à cette souffrance en choisissant une alimentation végane. "

Selon PETA, les veaux sont séparés de leur mère afin que le lait puisse être commercialisé, notamment sous forme de lait, de fromage ou de yaourt. L'association dénonce également les inséminations répétées des vaches et le devenir des animaux dans cette filière. Ces affirmations sont avancées par l'organisation dans le cadre de sa campagne contre la consommation de produits d'origine animale.

Le choix du marché alimentaire de la Croix-Rousse n’est pas anodin pour l’association : de nombreux produits laitiers y sont commercialisés. Avec cette action, PETA souhaite inciter les passants à privilégier les alternatives végétales et, plus largement, une alimentation végane.