Enceinte de huit mois et demi, une militante dénonce l’industrie laitière à la Croix-Rousse

Une mise en scène volontairement choc au milieu du marché de la Croix-Rousse. Ilhana Nowak, 43 ans et enceinte de huit mois et demi, a participé à une action organisée par PETA pour dénoncer l’exploitation des vaches dans l’industrie laitière.
Vêtue de sous-vêtements couleur chair, la Lyonnaise s’est installée sur une flaque de lait factice, les pieds entravés par des chaînes. Elle portait également un tire-lait relié à un bidon ainsi que des boucles d’oreilles rappelant les dispositifs d’identification utilisés sur les bovins.
À ses côtés, une pancarte affichait le message : " Des mères sont exploitées pour les produits laitiers ", tandis qu’un autre panneau montrait une vache dans un élevage laitier.
"Les vaches sont des mères, pas des machines à produire du lait"
À travers cette action, PETA entend dénoncer la séparation des vaches et de leurs veaux dans les élevages laitiers et appeler les consommateurs à se tourner vers une alimentation végane.
" À l’approche de la naissance de mon bébé, il m’est insupportable d’imaginer des mères à qui l’on arrache leur petit quelques heures seulement après sa naissance pour que le lait destiné à celui-ci soit vendu aux humains ", explique Ilhana Nowak.
La militante poursuit : " Les vaches sont des mères, pas des machines à produire du lait. Chacune et chacun peut contribuer à mettre fin à cette souffrance en choisissant une alimentation végane. "
Selon PETA, les veaux sont séparés de leur mère afin que le lait puisse être commercialisé, notamment sous forme de lait, de fromage ou de yaourt. L'association dénonce également les inséminations répétées des vaches et le devenir des animaux dans cette filière. Ces affirmations sont avancées par l'organisation dans le cadre de sa campagne contre la consommation de produits d'origine animale.
Le choix du marché alimentaire de la Croix-Rousse n’est pas anodin pour l’association : de nombreux produits laitiers y sont commercialisés. Avec cette action, PETA souhaite inciter les passants à privilégier les alternatives végétales et, plus largement, une alimentation végane.
Il existe des tatoueurs qui utilisent que des produits végans.Signaler Répondre
Les vaches dans les prés ? Mais l'essentiel des vacches en France n'est plus dans les près aujourd'hui mais enfermé dans des stabulations. Les vaches se couchent sur du béton et ne gambadent plus dans les champs.
Les producteurs locaux peuvent acheter du soja ogm du Brésil ou d'Argentine ...Signaler Répondre
La viande même locale a une emprunte carbone plus élevée que n'importe quels végétaux.
La graîne de quinoa pousse en France, en Anjou maintenant. Nous avons aussi toutes les légumineuses : lentilles, pois cassés, pois chiches, soja...
je garde la recette merci par contre je conseille de badigeonner la pièce de veau avec de la moutarde cela permet d'avoir une viande plus tendreSignaler Répondre
On dirait qu'elle fume le narguilé avec ses tuyaux.Signaler Répondre
Il m’a donné faim le con !!!!!Signaler Répondre
Si elle n'aime pas le lait , qu'elle n'en dégoute pas les autresSignaler Répondre
nous attendons vos arguments supérieurs avec impatience ; a moins que vous ne puissiez dépasser le stade de l'injure et de l'invective ; seuls outils d'un parti qui fait beaucoup de bruit et prône le chaos et le néantSignaler Répondre
ca fait pas vraiment envie ; je vais me rabattre sur le lait de poule préconisé par nos grand mères ...Signaler Répondre
Tu t'enfonces !!!!Signaler Répondre
Alors c'est ça le niveau intellectuel du R'N ? Ça fait vraiment peur !
faites nous donc part de vos réflexions issus d'un degré supérieur d’intelligence que vous vous auto attribuez ; avez vous lu l'article ? cette personne s'émeut du fait que l'on retire le veau a la mère ; mais simple question de bon sens ; si l'on exploite ni le lait ni la viande ; qui va s’emmerder a élever du bétail , a le nourrir , a le faire vacciner , a l’héberger en hiver juste pour le le fun ?Signaler Répondre
de mieux en mieuxSignaler Répondre
que la plupart de ces protéines végétales viennent du bout du monde et participent activement a la déforestation des forets amazoniennes et asiatiquesSignaler Répondre
Voilà le progrès a l’occidentale !!! Mdrrr!!Signaler Répondre
allô le vinatier vite , une urgence à la croix rousse .Signaler Répondre
Qu’elle soit végane, c’est son choix, et personne n’a rien à y redire. En revanche, vouloir imposer ses convictions aux autres de cette manière ne fait que révéler une mentalité autoritaire et despotique. Chacun est libre de ses choix alimentaires : la tolérance fonctionne dans les deux sens.Signaler Répondre
tu peux passer pour têter!Signaler Répondre
Le covid plus la canicule, jusqu'où va t-on se diriger ?Signaler Répondre
> a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?Signaler Répondre
Alors toi t'es bête à bouffer du foin
> a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?Signaler Répondre
Ce soir je mange une entrecôte avec des fritesSignaler Répondre
tous les jours je me demande jusqu'où on va descendre dans la bêtiseSignaler Répondre
C'est vrai que ça donne vraiment envie de devenir vegan, punaise...Signaler Répondre
IngrédientsSignaler Répondre
1 kg veau pièce pour rôti (dans l'idéal dans la noix)
1 l lait
2 gousses ail (facultatif)
3 tranches lard ou pancetta
3 branches romarin (facultatif)
2 càs câpres (dans l'idéal sous sel et dessalées)
sel
poivre
Préchauffer le four à 180°C si on utilise un cocotte en fonte qui puisse passer au four, sinon utiliser une grande casserole avec couvercle et cuire tout sur le feu.
Mettre les tranches de pancetta autour du rôti de veau ou bien garder les tranches de lard. Chauffer la cocotte (ou la casserole) sur feu vif, y poser le rôti (sans matière grasse mais du côté du lard ou de la pancetta). Baisser le feu, ajouter l'ail et le romarin et laisser se colorer à peine (le lard doit un peu fondre et la viande créer des sucs).
Verser un verre de lait et laisser chauffer jusqu'à ce qu'il s'évapore un peu et soit en partie absorbé par la viande. Couvrir et laisser cuire 5 minutes puis verser le reste de lait et couvrir à nouveau. Laisser cuire 20 minutes, saler.
Mettre la cocotte couverte dans le four et laisser cuire 30-40 minutes. La sauce doit colorer un peu épaissir et être absorbée par la viande qui doit être bien moelleuse.
Retirer le rôti. Filtrer la sauce. Arroser le rôti de la sauce (on peut la faire un peu épaissir à nouveau à feu doux ou bien ajouter 1 càs de farine et la laisser cuire à nouveau, là elle sera dense).
Laisser reposer puis découper en tranches et servir avec la sauce chaude, des câpres, du sel et du poivre. C'est meilleur le lendemain et beaucoup plus facile à découper quand il est froid rôti de veau au lait
La pauvre je n'aimerai pas être à sa place elle a dû en entendre de toutes les couleurs avec ses panneaux ;-)Signaler Répondre
Ça me donne envie d'acheter un gros pavé de bœuf pour dimanche !
quel intérêt de ce genre d'article pour une malheureuse qui doit représenter 0,01 % de la population lyonnaise ? ses tatouages sont-ils vegans ? a-elle pensé que si l'on ne consomme plus de viande et plus de lait , il n'y aura plus de vaches dans les pâturages ?Signaler Répondre
La cassos du marché, hahaha!!Signaler Répondre
un futur bon client de psy onéreux en tous genres et qui sera sans doutes a la charge de la collectivité toute son existenceSignaler Répondre
J'ai pensé pareil... pauvre futur gosseSignaler Répondre
Une mise en scène volontairement choc?Signaler Répondre
J'aurais plutôt parlé de mise en scène ridicule.
Allez voir les étiquettes vegan et vous verrez qu'il s'agit d' aliments ultra transformés.....alors la santé bof ......et ça m a fait toujours fait rire la viande vegan au bon goût de viande animale, les boissons amande, soja qui se nomment lait....Vegan oui, mais surtout bien positionné sur un marché lucratif pour bobos en manque de repères ...Signaler Répondre
Si on ne traies pas les vaches elles développent des bactéries et des inflammations grave, avant ca elles auront hurlé de douleur du l’engorgement excrément douloureux, encore une futée qui veux envoyer tous les animaux à l’abattoir comme souvent grâce à leurs actionsSignaler Répondre
Un super marché a la croix rousse👍. Une majorité de producteurs locaux et de bons produits de la ferme, fromages, viandes et traiteurs .....pas de soja, quinoa importes etc, qui appauvrit les pays producteurs et ont un bilan carbone catastrophique.....le marché du bon sens près de chez vous.......Signaler Répondre
Ras le bol découter ceux qui remette en cause la société crée depuis des siècle, et dont ils profitent ou ont largement profités des biens faits, santé , nourriture, éducationSignaler Répondre
Des paires de tartes qui se perdre comme disait ma grand mère
Pauvre enfant à venir...Signaler Répondre
Du coup elle propose de donner son lait à la place pour mettre dans le café ?Signaler Répondre