Une militante lyonnaise de PETA en garde à vue : "Ce ne sont pas ceux qui dénoncent la cruauté de manière non-violente qui devraient être punis"

Une militante lyonnaise de PETA en garde à vue : "Ce ne sont pas ceux qui dénoncent la cruauté de manière non-violente qui devraient être punis" - DR Cédric Deligne

Ce samedi, PETA organisait une action coup-de-poing en marge du défilé Hermès à Paris.

Quatre militantes déguisées en policières sont arrivées sur place en voiture pour dénoncer "la cruauté des peaux d'animaux sauvages utilisées par la marque".

Les quatre militantes et leur chauffeur ont été interpellés, mais seule Natasha Garnier, une Lyonnaise de 36 ans, est restée en garde à vue. Elle a d'ailleurs passé la nuit au commissariat du 13e arrondissement, ce qui inquiétait PETA.

"Ce ne sont pas ceux qui dénoncent la cruauté de manière non-violente qui devraient être punis, mais bien les responsables de cette souffrance : les marques qui font écorcher et tuer des animaux sensibles pour des accessoires de mode", indiquait Mimi Bekhechi, vice-présidente de PETA pour l'Europe.

Natasha Garnier est finalement sortie de garde à vue dimanche. "L’histoire sera de notre côté : la maltraitance, l’exploitation et le meurtre des animaux pour satisfaire des désirs humains futiles seront un jour considérés comme un crime. D’ici là, nous continuons le combat", a-t-elle réagi.

PETA

Franchement le 06/10/2025 à 11:43

C est le genre de news dont se fout complètement !
A ranger avec mon beau frère qui vend une Laguna....

VilleurbannaisDepuisLongtemps le 06/10/2025 à 11:41
Bardotroll? a écrit le 06/10/2025 à 07h50

Marre de tout cet acabit de Greenpeace à Paul Watson à consonnance anglo-saxonne...

Merci pour ce commentaire. N'hésitez surtout pas à poster à nouveau si vous avez des arguments aussi valables :)

Schuss69 le 06/10/2025 à 11:29

Port illégal de l'uniforme: C'est un délit et cette idiote doit être punie.

GLOUGLOU 1er le 06/10/2025 à 11:00
DMPP a écrit le 06/10/2025 à 10h31

SANG entendement,oui,faire entendre les cruautées sur les animaux est un acte citoyen,fermer les yeux comme le font les services vétérinaires de la préfecture mme la préfète est un acte complice....En garde à vue,pour protéger les amis des amis de la fric'onnection,....autre exemple,la tauromachie....
la reine des cruautées dans l'arène...Mr ARSAC,Mme GAUTHIERE maires de lyon.

A ouais et les chauves souris vampires et les moustiques suceurs ont en fait quoi.

Chris696969 le 06/10/2025 à 10:35
LFI 69 a écrit le 06/10/2025 à 07h53

Soutien à PETA.

"déguisées en policières"

Soutien aux forces de l'ordre.

DMPP le 06/10/2025 à 10:31

SANG entendement,oui,faire entendre les cruautées sur les animaux est un acte citoyen,fermer les yeux comme le font les services vétérinaires de la préfecture mme la préfète est un acte complice....En garde à vue,pour protéger les amis des amis de la fric'onnection,....autre exemple,la tauromachie....
la reine des cruautées dans l'arène...Mr ARSAC,Mme GAUTHIERE maires de lyon.

Connor McLeod le 06/10/2025 à 10:30

Comme on dit souvent,
"PETA coup, ça ira mieux" !

GLOUGLOU 1ER le 06/10/2025 à 10:02
Moua ha ha a écrit le 06/10/2025 à 07h28

Pourquoi ne pas s’être «déguisé » en gauchiste antifa, en imam en moine bouddhiste , en zadiste roots, en punk à chien ?Pourquoi choisir spécifiquement la tenue de policiers ? Un uniforme qu’il soit policier, pompier, militaire se mérite et se respecte, les causes aussi nobles soient elles n’autorise personne a bafouer la loi.

« Le port illégal d’uniforme constitue une infraction pénale souvent méconnue mais dont les implications juridiques sont considérables. Dans un contexte de sécurité renforcée, les autorités françaises poursuivent avec vigilance les usurpations d’identité professionnelle, notamment celles touchant aux forces de l’ordre et aux services publics. Cette pratique, loin d’être anodine, s’inscrit dans un cadre légal strict défini par le Code pénal et diverses dispositions réglementaires. Les motivations derrière ces actes varient considérablement, allant de la simple fantaisie à des intentions criminelles graves, ce qui explique la sévérité des sanctions prévues.

Faut pas pousser , on voit bien que ce sont des déguisements .

Okkkkk le 06/10/2025 à 09:25

Qu’elle y reste au trou cette racaille !

LFI 69 le 06/10/2025 à 07:53

Soutien à PETA.

L214? le 06/10/2025 à 07:51

Et qu'en dit L214? Toujours en vacances?

Bardotroll? le 06/10/2025 à 07:50

Marre de tout cet acabit de Greenpeace à Paul Watson à consonnance anglo-saxonne...

Wallah',. le 06/10/2025 à 07:44

Fallait prendre un drapeau de gaza, c'est un totem d'immunité.

Ex Précisions le 06/10/2025 à 07:31

C'est fini la période où les riches voulaient montrer patte blanche, aujourd'hui ils veulent se montrer avec des pattes blanches d'hermine...

Moua ha ha le 06/10/2025 à 07:28

Pourquoi ne pas s’être «déguisé » en gauchiste antifa, en imam en moine bouddhiste , en zadiste roots, en punk à chien ?Pourquoi choisir spécifiquement la tenue de policiers ? Un uniforme qu’il soit policier, pompier, militaire se mérite et se respecte, les causes aussi nobles soient elles n’autorise personne a bafouer la loi.

« Le port illégal d’uniforme constitue une infraction pénale souvent méconnue mais dont les implications juridiques sont considérables. Dans un contexte de sécurité renforcée, les autorités françaises poursuivent avec vigilance les usurpations d’identité professionnelle, notamment celles touchant aux forces de l’ordre et aux services publics. Cette pratique, loin d’être anodine, s’inscrit dans un cadre légal strict défini par le Code pénal et diverses dispositions réglementaires. Les motivations derrière ces actes varient considérablement, allant de la simple fantaisie à des intentions criminelles graves, ce qui explique la sévérité des sanctions prévues.

