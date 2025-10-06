Une militante lyonnaise de PETA en garde à vue : "Ce ne sont pas ceux qui dénoncent la cruauté de manière non-violente qui devraient être punis"

Quatre militantes déguisées en policières sont arrivées sur place en voiture pour dénoncer "la cruauté des peaux d'animaux sauvages utilisées par la marque".

Les quatre militantes et leur chauffeur ont été interpellés, mais seule Natasha Garnier, une Lyonnaise de 36 ans, est restée en garde à vue. Elle a d'ailleurs passé la nuit au commissariat du 13e arrondissement, ce qui inquiétait PETA.

🔴Paris Fashion Week : coup d’éclat devant le défilé @Hermes_Paris ! Des « policières » surgissent en voiture 🚓🚨👮‍♀️pancartes et slogans à l’appui :

📢 « Hermès : STOP aux peaux ‘exotiques’ »

📢 « Tuer pour s’habiller : délit de cruauté »#ParisFashionWeek2025#Hermes pic.twitter.com/D0CjHCsl7H — PETA France (@PETA_France) October 4, 2025

"Ce ne sont pas ceux qui dénoncent la cruauté de manière non-violente qui devraient être punis, mais bien les responsables de cette souffrance : les marques qui font écorcher et tuer des animaux sensibles pour des accessoires de mode", indiquait Mimi Bekhechi, vice-présidente de PETA pour l'Europe.

Natasha Garnier est finalement sortie de garde à vue dimanche. "L’histoire sera de notre côté : la maltraitance, l’exploitation et le meurtre des animaux pour satisfaire des désirs humains futiles seront un jour considérés comme un crime. D’ici là, nous continuons le combat", a-t-elle réagi.