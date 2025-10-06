Une militante lyonnaise de PETA en garde à vue : "Ce ne sont pas ceux qui dénoncent la cruauté de manière non-violente qui devraient être punis"

Quatre militantes déguisées en policières sont arrivées sur place en voiture pour dénoncer "la cruauté des peaux d'animaux sauvages utilisées par la marque".
Les quatre militantes et leur chauffeur ont été interpellés, mais seule Natasha Garnier, une Lyonnaise de 36 ans, est restée en garde à vue. Elle a d'ailleurs passé la nuit au commissariat du 13e arrondissement, ce qui inquiétait PETA.
🔴Paris Fashion Week : coup d’éclat devant le défilé @Hermes_Paris ! Des « policières » surgissent en voiture 🚓🚨👮♀️pancartes et slogans à l’appui :— PETA France (@PETA_France) October 4, 2025
📢 « Hermès : STOP aux peaux ‘exotiques’ »
📢 « Tuer pour s’habiller : délit de cruauté »#ParisFashionWeek2025#Hermes pic.twitter.com/D0CjHCsl7H
"Ce ne sont pas ceux qui dénoncent la cruauté de manière non-violente qui devraient être punis, mais bien les responsables de cette souffrance : les marques qui font écorcher et tuer des animaux sensibles pour des accessoires de mode", indiquait Mimi Bekhechi, vice-présidente de PETA pour l'Europe.
Natasha Garnier est finalement sortie de garde à vue dimanche. "L’histoire sera de notre côté : la maltraitance, l’exploitation et le meurtre des animaux pour satisfaire des désirs humains futiles seront un jour considérés comme un crime. D’ici là, nous continuons le combat", a-t-elle réagi.
Port illégal de l'uniforme: C'est un délit et cette idiote doit être punie.Signaler Répondre
Soutien aux forces de l'ordre.
SANG entendement,oui,faire entendre les cruautées sur les animaux est un acte citoyen,fermer les yeux comme le font les services vétérinaires de la préfecture mme la préfète est un acte complice....En garde à vue,pour protéger les amis des amis de la fric'onnection,....autre exemple,la tauromachie....Signaler Répondre
la reine des cruautées dans l'arène...Mr ARSAC,Mme GAUTHIERE maires de lyon.
Soutien à PETA.Signaler Répondre
Et qu'en dit L214? Toujours en vacances?Signaler Répondre
Marre de tout cet acabit de Greenpeace à Paul Watson à consonnance anglo-saxonne...Signaler Répondre
Fallait prendre un drapeau de gaza, c'est un totem d'immunité.Signaler Répondre
C'est fini la période où les riches voulaient montrer patte blanche, aujourd'hui ils veulent se montrer avec des pattes blanches d'hermine...Signaler Répondre
Pourquoi ne pas s’être «déguisé » en gauchiste antifa, en imam en moine bouddhiste , en zadiste roots, en punk à chien ?Pourquoi choisir spécifiquement la tenue de policiers ? Un uniforme qu’il soit policier, pompier, militaire se mérite et se respecte, les causes aussi nobles soient elles n’autorise personne a bafouer la loi.Signaler Répondre
