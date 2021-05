PETA demande à la mairie de Villeurbanne de bannir le foie gras de ses évènements

Un titre pour lequel l'association PETA a décidé de féliciter le maire Cédric Van Styvendael. Et d'en profiter pour lui transmettre une requête annexe mais visiblement liée aux yeux des défenseurs des animaux.

Une lettre a ainsi été envoyée à l'édile villeurbannais pour lui demander de bannir le foie gras, "produit synonyme de torture et non de culture" des locaux officiels de la mairie et des évènements organisés par le conseil municipal.

"Au vu de l’opposition grandissante de la part du grand public à la souffrance qu'il implique, le foie gras n'a pas sa place dans la culture française et que l'heure est venue de s’y opposer", précise PETA dans son communiqué.