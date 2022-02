Lyon : action choc devant la boutique Hermès pour protester contre l’utilisation des peaux de crocodiles ce samedi

Ce samedi, devant la boutique Hermès située 96 rue de Président Edouard Herriot dans le 2e arrondissement, aura lieu un rassemblement pour interpeller la marque au sujet des peaux exotiques et pour protester contre l’utilisation des peaux de crocodiles.

Les militants porteront des masques de crocodiles et brandiront des images grands formats illustrant l’abattage des animaux. "Hermès, accessoires de meurtre", c’est le message que les associations tel que PETA France, Dignité Animale ou encore One Voice feront entendre devant la boutique lyonnaise

"Malgré la quantité d’enquêtes montrant des êtres sensibles confinés, mutilés et même poignardés avec des tournevis dans ses élevages et chez ses fournisseurs, Hermès refuse de cesser son usage de peaux exotique", déclare Iris Douzet, porte-parole de PETA France dans un communiqué. "L’agonie et la mort n’ont rien de tendance – nous renouvelons notre appel à l’entreprise lui demandant de tirer un trait sur ces matières archaïques qui n’ont rien à faire dans la mode en 2022".

Pour rappel, PETA a récemment organisé une action choc devant la boutique Louis Vitton des Champs-Elysées à Paris avec le lyonnais Jeremstar, pour dénoncer l’utilisation des peaux exotiques de la maison.