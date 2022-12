Lyon 8e : du foie gras vegan distribué aux personnes âgées 

A trois semaines de Noël, ce "faux gras" a été distribué dans le cadre de "l’Hiver en fête pour les séniors". Cette recette n’implique pas "le cruel gavage, l’abattage ni le risque de grippe aviaire" explique PETA dans un communiqué de presse de ce jeudi. De plus, ce foie gras vegan a été élaboré par le chef français Alexis Gauthier.

La porte-parole de l’association Iris Douzet remercie la ville pour cette collaboration : "Nous sommes ravis de nous associer à la maire de Lyon 8e pour cette distribution solidaire et festive." Elle encourage par ailleurs "tout le monde à privilégier ces options éthiques, écologiques et meilleures pour la santé pour Noël et au-delà".

Iris Douzet cite notamment comme plats alternatifs le saumon végétal, le rôti à base de noix et les bûches aux laits végétaux.