Foie gras banni à la mairie de Lyon : PETA envoie à Grégory Doucet du faux gras en cadeau de remerciement

En officialisant le retrait du foie gras des réceptions et buffets de l’Hôtel de Ville, Grégory Doucet a marqué des points auprès des défenseurs du bien-être animal. Et notamment PETA, l’association qui lutte pour le droit des animaux.

Dans un communiqué, cette dernière annonce avoir fait envoyer un cadeau de remerciement : du faux gras français à la mairie lyonnaise "pour lesquels aucun individu innocent n’a eu à souffrir".

Le faux gras kézaco ? C'est une alternative au foie gras réalisé généralement avec de la graisse végétale et de la levure.

"Encore une belle nouvelle de plus pour les palmipèdes en cette fin d’année ! Aujourd’hui, le vent tourne en France contre ce produit d’une extrême cruauté et les engagements à ne plus servir de foie gras s’enchaînent, notamment par des mairies contactées par PETA et ses soutiens. Ces décisions permettront d’épargner aux oies et aux canards l’exploitation, le gavage violent et la mise à mort terrifiante que leur réserve l’industrie qui les exploite pour vendre leur organe malade, et envoient le message fort que le foie gras n’a pas sa place sur nos tables", conclut PETA France.

Pour rappel, Grégory Doucet et sa majorité écologiste entendent désormais entamer un dialogue avec les restaurants de la capitale de la gastronomie pour les inciter à réduire, voire idéalement à supprimer, la présence du foie gras sur leurs cartes. Une volonté qui n'a pas encore trouvé d'écho positif au sein de la profession.