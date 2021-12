Foie gras banni dans les mairies de Lyon et de Villeurbanne : trois députés du Rhône signent une tribune

Tel est le titre d’une tribune de 127 parlementaires publiée ce dimanche dans le JDD. Une façon pour eux de réagir aux interdictions de foie gras dans les réceptions officielles de plusieurs villes écologistes, notamment à Lyon et à Villeurbanne.

"En créant de toute pièce cette polémique, ils font du mal à toute une filière et portent atteinte à notre patrimoine, notre culture, notre identité", dénoncent les parlementaires signataires, dont font partie les députés du Rhône, Anne Brugnera, Cyrille Isaac-Sibille et Thomas Rudigoz.

"Le foie gras a été reconnu patrimoine culturel et gastronomique Français en 2006. C'est une fierté nationale mise à l'honneur par tous les plus grands chefs du monde entier. 91% des Français disent consommer du foie gras chaque année. Pour eux, c'est un mets synonyme de fête et de retrouvailles. Deux choses dont nous avons tous tant besoin après 2 ans de crise sanitaire", peut-on lire dans la tribune.

"De plus, cette décision des maires stigmatise les producteurs de foie gras et porte un coup à leur activité. L'an dernier, les fêtes de fin d'année représentaient 80% de la consommation de foie gras en France. Les producteurs ont déjà souffert de l'influenza aviaire ces dernières années et des effets de la fermeture des restaurants durant la crise sanitaire. Et maintenant, leur activité est encore menacée par les appels au boycott de quelques édiles qui tentent un coup de com' avant les fêtes".

