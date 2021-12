Christophe Marguin : "Avec Gérard Collomb, on avait la chance d'avoir un maire qui aimait manger, boire et qui était festif"

Ces derniers jours, on parle beaucoup de foie gras. La faute à Grégory Doucet, qui officialisait sa décision de ne plus en servir aux réceptions de la mairie de Lyon, mais aussi et surtout son souhait de convaincre les chefs lyonnais de faire de même. "Le foie gras est un non-sujet. On a des éleveurs qui font un travail extraordinaire, ils ont fait des énormes efforts sur la brutalité faite aux animaux", désamorce Christophe Marguin. Selon le président des Toques blanches lyonnaises, "c'est surtout à l'étranger" que les dérives autour du gavage se produisent.

En tant que chef, Christophe Marguin regrette l'absence d'enthousiasme de Grégory Doucet pour la gastronomie locale. "J'ai eu la chance pendant 20 ans d'avoir avec Gérard Collomb des relations exceptionnelles. On avait la chance d'avoir un maire qui aimait manger, boire et qui était festif. Malheureusement, on n'a aucune relation avec la mairie aujourd'hui".

"On a créé il y a 12 ans les trophées de la gastronomie et des vins. La mairie a toujours été partenaire. Quand les écologistes sont arrivés, ils ont dit que la gastronomie ne les intéressait pas, qu'ils ne voulaient pas communiquer avec", regrette celui qui est aussi conseiller métropolitain LR.

La semaine dernière, la Fête des Lumières a attiré 1,8 million de personnes selon la Ville de Lyon. Une version que dément Christophe Marguin : "Il n'y a pas eu de visiteurs. Il y a deux ans, il y avait une queue de 200 mètres devant mon restaurant. Cette année, devant l'entrée du parc de la Tête d'Or, il n'y a jamais eu une seule fois la queue".

