Lyon : près de 2 millions de visiteurs recensés pour la Fête des Lumières 2021

Pour sa première Fête des Lumières, le maire de Lyon peut se féliciter d’avoir attiré près de 2 millions de visiteurs durant les quatre jours de l’évènement. Dans un communiqué de presse paru ce dimanche soir, on apprend que ce sont 1,8 million de personnes qui ont assisté à la Fête des Lumières 2021, soit une fréquentation similaire à celle de l’édition 2019, qui était pourtant pré-Covid-19.

Le mode de comptage n'a pas été dévoilé par la mairie de Lyon. On se souvient que l'ancien édile Gérard Collomb avait reconnu que les chiffres étaient réalisés "au doigt mouillé" avant qu'Orange ne propose une solution à la Ville de Lyon en 2018 : récolter les données mobiles de ses clients durant les soirées de Fête des Lumières puis les comparer avec celles de jours ordinaires entre Rhône et Saône. Cette méthode a-t-elle été conservée par les écologistes ?

Terreaux champions, les sites excentrés boudés

Dans le détail, 180 000 spectateurs ont assisté chaque soir au spectacle du Lapin dans la Lune sur la place des Terreaux, ce qui en fait l’oeuvre la plus contemplée. En deuxième position, la cathédrale Saint-Jean et l’oeuvre IRIS, sacrée meilleure illumination de l'édition, ont attiré 80 000 badauds. Sur la dernière marche du podium, le parc de la Tête d’Or a pu compter sur environ 50 000 personnes par soir.

Les écologistes comptaient beaucoup sur la dimension "à hauteur d’enfant" de l’évènement. D’où l’importance à leurs yeux du parc Blandan où les illuminations et les espaces se prêtaient davantage aux déambulations en famille. Trop excentré peut-être, le lieu n’a attiré que 12 000 personnes sur les quatre soirées de la Fête des Lumières.

Quid des Subsistances, encore plus difficiles d'accès ? Les chiffres ne sont même pas communiqués...

"Le succès de cette édition est exceptionnel compte tenu du contexte de fortes contraintes sanitaires et sécuritaires. Grâce à un travail étroit avec les autorités, mais aussi à la responsabilité des visiteurs, le public a été au rendez-vous de la Fête des Lumières et a pu profiter d’une programmation éclectique de grande qualité", a réagi Grégory Doucet.

Le maire promet également que la patte écolo sera accentuée dans les prochaines années, avec une possible accentuation du déploiement de la Fête des Lumières "dans la ville et dans le temps, en investissant de nouveaux lieux, en étendant les oeuvres au-delà des quatre soirées, en nouant de nouvelles collaborations avec les acteurs culturels, et en allant vers de nouveaux publics".

Des prolongations jusqu'à fin décembre

Quelques oeuvres resteront d’ailleurs visibles jusqu’à la fin de l’année. Ce sera le cas de l’installation 20 Watts aux Subsistances, de 18h à 22h du 14 au 18 décembre puis du 28 au 31. Toujours aux Subsistances, la Lune géante de Muséum of the Moon pourra être observée du 14 au 16 décembre de 18h à 22h.

Prolongations également rue de la République pour les Planétoïdes jusqu’au 31 décembre. Même date pour l’oeuvre XHX au centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc.

A noter enfin que l’opération des Lumignons du coeur a également été réussie : 35 000 euros ont été récoltés et seront reversés à l’association étudiante Gaelis. Avec cette somme, elle pourra distribuer l’équivalent de 87 500 repas dans les épiceries sociales et solidaires de l’agglomération.