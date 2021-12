Fête des Lumières à Lyon : "Iris" élue meilleure œuvre de l'édition 2021

"Iris", projetée sur les murs de la cathédrale Saint-Jean du 5e arrondissement de Lyon a remporté le Trophée des Lumières de l'édition 2021 de la fête éponyme.

Une récompense d'autant plus belle qu'elle résulte d'un vote des visiteurs, des internautes ou des téléspectateurs de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Le musicien André Manoukian et le maire de Lyon Grégory Doucet ont remis le Trophée aux équipes d'Av Extended au palais des Subsistances. Un total de 6716 personnes a voté, dépassant ainsi le record de 2018 (5300).

"Iris" a récolté 16% des voix, dépassant "Ricochets" (Tête d'Or, 12%) et "Lapin Dans la Lune" (Terreaux, 12%). L'oeuvre avait pour but de "questionner la complexité et la multiplicité des regards et des traductions visuelles du monde visible par la lumière". Ce qui prouve que malgré le souhait des écologistes, les Lyonnais sont encore très attachés à la Fête des Lumières en Presqu'île. L'offre extérieure, aux Subsistances ou au parc Blandan, se devra d'être plus qualitative les prochaines éditions.

Sept tableaux graphiques se sont succédé pour mettre en valeur l'élément central : l'oeil situé sur la rosace de la primatiale Saint-Jean. Le Trophée des Lumières a quant à lui été réalisé par des étudiants de l'Ecole Bellecour.