Au tour de la Ville de Lyon de bannir le foie gras de ses réceptions

A l’instar des municipalités écologistes de Grenoble et Strasbourg, la capitale des Gaules a fait ce choix récemment. Plus aucun buffet des évènements donnés par Grégory Doucet et ses équipes ne servira du foie gras à leurs convives à l’avenir.

Selon nos confrères de Lyon Capitale qui ont obtenu confirmation par courriel de la mairie centrale, c’est évidemment pour manifester contre le gavage et l’élevage qui vont "à l’encontre du bien-être animal".

En 2019, en France, selon L214, près de 46 millions de canetons sont nés pour la production de foie gras. Les femelles, qui représentent 35% de ce chiffre, ne sont pas conservées pour le gavage. Pour l'association lyonnaise, elles sont abattues, mais les professionnels rétorquent qu'elles sont plutôt exportées. Un sondage commandé par L214 à YouGov cet été montrait que malgré la souffrance animale reconnue par 7 Français sur 10, 49% des personnes interrogées n’arrêteraient pas d’en acheter et d’en consommer. Un chiffre toutefois en baisse par rapport à 2015.

Grégory Doucet ne compte pas en rester là. L'édile EELV prévient également qu’il entend dialoguer avec les restaurateurs lyonnais et tenter de les convaincre eux-aussi de "limiter au maximum le service du foie gras, voire l’arrêter". Des discussions qui s'annoncent probablement mouvementées avec certains professionnels attachés au produit.

La mythique soupe aux truffes VGE de Paul Bocuse est-elle en sursis ?