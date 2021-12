Et ce depuis l’annonce par la municipalité de ne proposer plus aucun petit four au foie gras lors des évènements donnés par Grégory Doucet. Une décision des écologistes pour manifester contre le gavage et l’élevage qui vont "à l’encontre du bien-être animal".

De quoi faire réagir la droite lyonnaise pour qui "le Maire de Lyon veut régenter nos assiettes en demandant aux restaurateurs de limiter au maximum le service du foie gras, voire l’arrêter". Le groupe "Droite, Centre & Indépendants" souhaite aujourd’hui que les élus lyonnais "cessent de vouloir imposer leurs vues à tout le monde".

Peu inspirée, la droite lyonnaise présidée par Pierre Oliver conclut son communiqué avec une question : "Quelle est la prochaine étape ? Interdire la rosette ?".