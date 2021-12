"Ni boycott, ni interdiction" : Grégory Doucet justifie sa décision de bannir le foie gras des réceptions de la Ville de Lyon

Grégory Doucet a publié une tribune ce dimanche dans le JDD dans laquelle il revient largement sur sa décision de bannir le foie gras des réceptions officielles de la Ville de Lyon pour dénoncer le gavage et la souffrance animale.

Il ne s'agit "ni d'un appel au boycott, ni une mesure d'interdiction", a déclaré l'édile. Le maire EELV a assuré qu"il mesurait "ce que cette période de fête représente pour les producteurs, les restaurateurs et les habitants". "Une bonne table passe par de bons produits. Leur totale liberté ne fait pas débat", a-t-il poursuivi alors que son exécutif avait fait savoir qu'elle souhaitait que cette question soit abordée dans le monde de la restauration lyonnaise.

Enfin, Grégory Doucet affirme vouloir "valoriser des productions locales, qui prennent en compte la question du bien-être animal, une juste rémunération pour les producteurs, un faible impact écologique et le respect de la terre", et de conclure "les choix des collectivités participent de l'évolution des pratiques, et c'est heureux !".

Agacé par ces polémiques qui fleurissent au fur et à mesure que son mandat avance, le maire de Lyon veut certainement prendre les devants. Jusque-là plutôt passif face aux critiques pour éviter la surenchère, Grégory Doucet semble vouloir prendre en main sa communication en signant cette tribune.

Lea colère des chefs lyonnais sera-t-elle apaisée ?