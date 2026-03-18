Lyon 4e : un homme de 78 ans retrouvé mort à son domicile, son fils placé en garde à vue

Les sapeurs-pompiers ont découvert le corps sans vie d’un homme de 78 ans, gisant au pied de son lit ce mardi 18 mars dans un logement du 4e arrondissement de Lyon. La victime présentait de multiples blessures, notamment au visage, fortement tuméfié.

À l’intérieur de l’appartement, des traces de sang étaient visibles sur le lit, mais aussi sur un mur et dans différentes pièces. Le logement était également en désordre au moment de l’intervention, précise Le Progrès.

Sur place, le fils de la victime, âgé de 24 ans, se trouvait aux côtés des secours et des forces de l’ordre. D’après les premiers éléments, il aurait tenu des propos incohérents. Il présentait également une main gauche enflée avec des coupures.

Suspecté d’être impliqué dans la mort de son père, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour meurtre sur ascendant.

Une enquête a été ouverte et confiée à la direction de la criminalité territoriale afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.