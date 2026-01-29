Culture

Pourquoi la statue Jacquard, grande figure de Lyon, va changer de visage

DR

La Ville de Lyon a lancé, début janvier, un chantier de restauration d’ampleur sur la statue de Joseph-Marie Jacquard, figure emblématique de l’histoire industrielle et soyeuse lyonnaise.

Installée place de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement depuis 1947, l’œuvre doit retrouver son éclat d’ici la fin du mois de février.

Érigée par le sculpteur Élie Ottavy après la Seconde Guerre mondiale, en remplacement de la statue originale de Denis Foyatier fondue durant l’Occupation, la sculpture monumentale s’élève à près de sept mètres de hauteur. Soumise depuis des décennies à la pollution urbaine et à des restaurations anciennes devenues peu lisibles, elle nécessitait aujourd’hui une intervention complète.

Le chantier est confié à un groupement de restaurateurs conduit par Fanny Grué. Les opérations portent sur l’ensemble du monument : nettoyage fin par micro-abrasion contrôlée, reprise des joints et des restaurations antérieures, harmonisation de la pierre et restitution des inscriptions dorées à la feuille d’or.

Les travaux ont débuté la semaine du 12 janvier et doivent s’achever fin février.

Au-delà de l’intervention patrimoniale, cette restauration s’inscrit dans une politique plus large de valorisation du patrimoine soyeux lyonnais.

12 commentaires
Dis-moi le roi du croco le 29/01/2026 à 20:39
Ex Précisions a écrit le 29/01/2026 à 17h38

C'est fou à la veille d'élections tout ce qui est entrepris ;-)

COMBIEN de temps avant une élection doit-on TOUT arrêter pour ne pas entendre ou lire une c... comme celle-là ? Le mandat fait 6 ans mais on devrait tout arrêter au bout de 5 ans, et ensuite ?
Achète-toi un cerveau et apprends à réfléchir.

Pour info, "lors du conseil d’arrondissement du 5 novembre, le maire du 4e, Rémi Zinck, s’est interrogé sur ce que la Ville prévoit encore de faire pour entretenir le patrimoine lié à la soie et ses lieux de mémoire à la Croix-Rousse. La question sera posée au maire de Lyon Grégory Doucet, lors du prochain conseil municipal du 20 novembre."

Si je comprends bien ton ironie on ne devrait pas restaurer et entretenir le patrimoine ? Vas expliquer ça aux droitardés de service...

mahona69 le 29/01/2026 à 20:16

Je me rappelle : des Lyonnais compatissants avaient posé une grande couverture rouge sur la statue de Jacquard lors d'un hiver particulièrement froid et neigeux

Neuneu le 29/01/2026 à 19:52
Ex Précisions a écrit le 29/01/2026 à 19h28

Oui ;-)

À expliquer tout alors

Ex Précisions le 29/01/2026 à 19:28
Franchement a écrit le 29/01/2026 à 18h20

Ba oui c’est vrai que tu decides ca a la dernière minute et tu viens avec ton petit papier de verre et tu fais ça tranquillement.

Franchement tu crois vraiment ce que tu écris ?

Oui ;-)

Bellota le 29/01/2026 à 19:01

Valorisation du patrimoine soyeux de Lyon : comme l’étendage de la place Bellecour ???
En revanche, c’est un mythe le Musée des Tissus, une arlésienne ou bien ???

Tag le 29/01/2026 à 19:00

Elles est régulièrement taggé,
Elle le sera moins d’un mois après la fin de la restauration.

Y’a qu’à voir l’état des monuments dans le jardin des plantes 1er.

L’électorat d’extrême gauche aime la bombe de peinture

lolotoooôooo le 29/01/2026 à 18:22

L'extrême gauche investi dans la rénovation de la statue d'un capitaliste !

Signaler Répondre
Franchement le 29/01/2026 à 18:20
Ex Précisions a écrit le 29/01/2026 à 17h38

C'est fou à la veille d'élections tout ce qui est entrepris ;-)

Ba oui c’est vrai que tu decides ca a la dernière minute et tu viens avec ton petit papier de verre et tu fais ça tranquillement.

Franchement tu crois vraiment ce que tu écris ?

Passé présent Futur ne font qu’un ! le 29/01/2026 à 18:14

LFI ou RN quand les Extrêmes sont majoritaires , il faut que le pays ce prépare à la Guerre !

Signaler Répondre
Ex Précisions le 29/01/2026 à 17:38
mirou69 a écrit le 29/01/2026 à 17h31

Il serait temps, ça fait plus de 10 ans qu’on attend !!!!
Et comme par hasard ça va être fait à un mois des élections !!!!
Le maire nous prend pour des gogos….

C'est fou à la veille d'élections tout ce qui est entrepris ;-)

mirou69 le 29/01/2026 à 17:31

Il serait temps, ça fait plus de 10 ans qu’on attend !!!!
Et comme par hasard ça va être fait à un mois des élections !!!!
Le maire nous prend pour des gogos….

LFI ne l a pas encore le 29/01/2026 à 17:31

déboulonnée?

