Pourquoi la statue Jacquard, grande figure de Lyon, va changer de visage

Installée place de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement depuis 1947, l’œuvre doit retrouver son éclat d’ici la fin du mois de février.
Érigée par le sculpteur Élie Ottavy après la Seconde Guerre mondiale, en remplacement de la statue originale de Denis Foyatier fondue durant l’Occupation, la sculpture monumentale s’élève à près de sept mètres de hauteur. Soumise depuis des décennies à la pollution urbaine et à des restaurations anciennes devenues peu lisibles, elle nécessitait aujourd’hui une intervention complète.
Chantier de restauration de la statue de JM Jacquard, place de la Croix-Rousse. Le nettoyage est en cours, avant sa restauration. Courant février, nous retrouverons notre Jacquard.— rémi zinck (@RemiZinck) January 29, 2026
Merci aux restauratrices et à la Ville pour la prise en charge de la restauration. #Lyon4 pic.twitter.com/fXQ5fKB35R
Le chantier est confié à un groupement de restaurateurs conduit par Fanny Grué. Les opérations portent sur l’ensemble du monument : nettoyage fin par micro-abrasion contrôlée, reprise des joints et des restaurations antérieures, harmonisation de la pierre et restitution des inscriptions dorées à la feuille d’or.
Les travaux ont débuté la semaine du 12 janvier et doivent s’achever fin février.
Au-delà de l’intervention patrimoniale, cette restauration s’inscrit dans une politique plus large de valorisation du patrimoine soyeux lyonnais.
Pour info, "lors du conseil d'arrondissement du 5 novembre, le maire du 4e, Rémi Zinck, s'est interrogé sur ce que la Ville prévoit encore de faire pour entretenir le patrimoine lié à la soie et ses lieux de mémoire à la Croix-Rousse. La question sera posée au maire de Lyon Grégory Doucet, lors du prochain conseil municipal du 20 novembre."
Je me rappelle : des Lyonnais compatissants avaient posé une grande couverture rouge sur la statue de Jacquard lors d'un hiver particulièrement froid et neigeux
