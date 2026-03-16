Municipales à Lyon : égalité entre Olivier Berzane et Barbara Velon dans le 8ème arrondissement de Lyon

Duel féroce entre Olivier Berzane et Barbara Velon. Le candidat écologiste, maire sortant, récolte 33,26 % des voix, et la candidate de Coeur Lyonnais le poursuit avec 33,18 % des bulletins de vote.

Une égalité quasi parfaite, mais qui sera aussi en lice avec deux autres listes lors du second tour : celle de Laurent Legendre, de la France Insoumise avec 15,05 %, ainsi que celle d’Alexandre Dupalais, du Rassemblement National, également candidat à la mairie de Lyon, avec 11,92 %.

Le dimanche 22 mars s’annonce donc décisif, les résultats sont imprédictibles.