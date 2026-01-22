Deux vaches mortes dans un accident au nord de Lyon : PETA réclame un mémorial

Un accident de la circulation survenu le 7 janvier dernier sur l’autoroute A6, à hauteur de Dracé, avait coûté la vie à deux vaches ayant chuté sur la chaussée. Les portes arrière d’un poids lourd s'étaient ouvertes en pleine circulation.
Après ce drame, l’association de protection animale PETA a pris l’initiative de solliciter la mairie afin d’obtenir l’autorisation d’installer un mémorial à proximité du lieu de l’accident. L’objectif affiché est double : rendre hommage aux animaux victimes et interpeller les automobilistes sur les dangers que représentent ces convois, autant pour les bêtes transportées que pour les usagers de la route.
L’organisation souhaite également utiliser ce symbole comme levier de sensibilisation auprès du grand public. Elle met en avant la vulnérabilité des animaux lors de ces trajets, souvent longs et stressants, et appelle à “devenir végan, pour épargner aux animaux des voyages terrifiants et dangereux vers l’abattoir”.
La demande a été adressée au maire de Dracé Christian Bettu, qui pourra se prononcer sur la faisabilité de cette installation. Si elle était acceptée, cette démarche pourrait transformer un lieu d’accident en espace de réflexion sur le bien-être animal et les choix alimentaires.
PETA : acronyme de pet au casque ?Signaler Répondre
Idée d'épitaphe sur le mémorial :Signaler Répondre
"Ci gît les vaches Doucette et Macronette"
ben non, on va même pas pouvoir les bouffer !!Signaler Répondre
Ces associations vivent avec tes impôts, taxes, prélèvements obligatoires, péages, TVA, ...Signaler Répondre
Vous avez dit le mot "croix"Signaler Répondre
On parlait de monuments (donc laïc )
les carences en protéines animales font des ravages ; mais ca on le sait depuis longtempsSignaler Répondre
Et un monument pour le pauvre hérisson, un peu plus loin un autre pour le serpent, puis encore un pour l'écureuil ! Et les écolos vegans mettez des croix sur vos pare-brises, vos lunettes, casques, etc.. pour les moustiques, mouches, et autres insectes... Ou va-t-on.... Pauvre FranceSignaler Répondre
Ces personnes, avec une vision étriquée du monde, ont forcément écrasé ou tué des plantes, des acariens, des vers, des bactéries, des insectes, des amphibiens et beaucoup d'autres êtres vivants..... Pourquoi ne font-ils pas des stèles en mémoire de toute cette part de la nature saccagée par les membres de PETA, mettant à mal la vie sur Terre ?Signaler Répondre
Il faudrait également également créer la journée de l onanisme ...C est déja existant dans cette organisation ? ah d accord ...Signaler Répondre
On ne le fait pas pour les êtres humains , et eux veulent le faire pour des vaches !Signaler Répondre
Il y a quand même des gens qui sont secoués.
de la part d'une assoces vegan ...Signaler Répondre
Ci git Marguerite.Signaler Répondre
C'est une blague? 🤣🤣🤣🤣 N'importe quoiSignaler Répondre
Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas entendu ceux-là !Signaler Répondre
Il va falloir qu'ils dressent des centaines de mémoriaux dans le sud-ouest où vu le nombre d'abattages que l'état a fait ces derniers mois ;-)