Deux vaches mortes dans un accident au nord de Lyon : PETA réclame un mémorial

Un accident de la circulation survenu le 7 janvier dernier sur l’autoroute A6, à hauteur de Dracé, avait coûté la vie à deux vaches ayant chuté sur la chaussée. Les portes arrière d’un poids lourd s'étaient ouvertes en pleine circulation.

Après ce drame, l’association de protection animale PETA a pris l’initiative de solliciter la mairie afin d’obtenir l’autorisation d’installer un mémorial à proximité du lieu de l’accident. L’objectif affiché est double : rendre hommage aux animaux victimes et interpeller les automobilistes sur les dangers que représentent ces convois, autant pour les bêtes transportées que pour les usagers de la route.

L’organisation souhaite également utiliser ce symbole comme levier de sensibilisation auprès du grand public. Elle met en avant la vulnérabilité des animaux lors de ces trajets, souvent longs et stressants, et appelle à “devenir végan, pour épargner aux animaux des voyages terrifiants et dangereux vers l’abattoir”.

La demande a été adressée au maire de Dracé Christian Bettu, qui pourra se prononcer sur la faisabilité de cette installation. Si elle était acceptée, cette démarche pourrait transformer un lieu d’accident en espace de réflexion sur le bien-être animal et les choix alimentaires.