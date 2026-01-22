Et aussi à Lyon

Deux vaches mortes dans un accident au nord de Lyon : PETA réclame un mémorial

Deux vaches mortes dans un accident au nord de Lyon : PETA réclame un mémorial

À la suite d’un accident impliquant un camion transportant des bovins dans le Rhône, une organisation de défense des animaux souhaite installer un monument commémoratif pour sensibiliser le public aux risques du transport vers les abattoirs.

Un accident de la circulation survenu le 7 janvier dernier sur l’autoroute A6, à hauteur de Dracé, avait coûté la vie à deux vaches ayant chuté sur la chaussée. Les portes arrière d’un poids lourd s'étaient ouvertes en pleine circulation.

Après ce drame, l’association de protection animale PETA a pris l’initiative de solliciter la mairie afin d’obtenir l’autorisation d’installer un mémorial à proximité du lieu de l’accident. L’objectif affiché est double : rendre hommage aux animaux victimes et interpeller les automobilistes sur les dangers que représentent ces convois, autant pour les bêtes transportées que pour les usagers de la route.

L’organisation souhaite également utiliser ce symbole comme levier de sensibilisation auprès du grand public. Elle met en avant la vulnérabilité des animaux lors de ces trajets, souvent longs et stressants, et appelle à “devenir végan, pour épargner aux animaux des voyages terrifiants et dangereux vers l’abattoir”.

La demande a été adressée au maire de Dracé Christian Bettu, qui pourra se prononcer sur la faisabilité de cette installation. Si elle était acceptée, cette démarche pourrait transformer un lieu d’accident en espace de réflexion sur le bien-être animal et les choix alimentaires.

Tags :

PETA

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
WIT le 22/01/2026 à 14:23

PETA : acronyme de pet au casque ?

Signaler Répondre
avatar
Proposition le 22/01/2026 à 14:20

Idée d'épitaphe sur le mémorial :
"Ci gît les vaches Doucette et Macronette"

Signaler Répondre
avatar
rire le 22/01/2026 à 13:40
Ca te fais rire ? a écrit le 22/01/2026 à 13h35

Ces associations vivent avec tes impôts, taxes, prélèvements obligatoires, péages, TVA, ...

ben non, on va même pas pouvoir les bouffer !!

Signaler Répondre
avatar
Ca te fais rire ? le 22/01/2026 à 13:35
Yete a écrit le 22/01/2026 à 11h56

C'est une blague? 🤣🤣🤣🤣 N'importe quoi

Ces associations vivent avec tes impôts, taxes, prélèvements obligatoires, péages, TVA, ...

Signaler Répondre
avatar
Arrrrghhhh le 22/01/2026 à 13:34
Pilou69 a écrit le 22/01/2026 à 12h58

Et un monument pour le pauvre hérisson, un peu plus loin un autre pour le serpent, puis encore un pour l'écureuil ! Et les écolos vegans mettez des croix sur vos pare-brises, vos lunettes, casques, etc.. pour les moustiques, mouches, et autres insectes... Ou va-t-on.... Pauvre France

Vous avez dit le mot "croix"
On parlait de monuments (donc laïc )

Signaler Répondre
avatar
comme quoi le 22/01/2026 à 13:24
ben d'un autre coté a écrit le 22/01/2026 à 12h23

de la part d'une assoces vegan ...

les carences en protéines animales font des ravages ; mais ca on le sait depuis longtemps

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 22/01/2026 à 12:58

Et un monument pour le pauvre hérisson, un peu plus loin un autre pour le serpent, puis encore un pour l'écureuil ! Et les écolos vegans mettez des croix sur vos pare-brises, vos lunettes, casques, etc.. pour les moustiques, mouches, et autres insectes... Ou va-t-on.... Pauvre France

Signaler Répondre
avatar
Et tous les autres êtres vivants que PETA a tué? le 22/01/2026 à 12:53

Ces personnes, avec une vision étriquée du monde, ont forcément écrasé ou tué des plantes, des acariens, des vers, des bactéries, des insectes, des amphibiens et beaucoup d'autres êtres vivants..... Pourquoi ne font-ils pas des stèles en mémoire de toute cette part de la nature saccagée par les membres de PETA, mettant à mal la vie sur Terre ?

Signaler Répondre
avatar
Il faudrait également le 22/01/2026 à 12:53

Il faudrait également également créer la journée de l onanisme ...C est déja existant dans cette organisation ? ah d accord ...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 22/01/2026 à 12:42

On ne le fait pas pour les êtres humains , et eux veulent le faire pour des vaches !
Il y a quand même des gens qui sont secoués.

Signaler Répondre
avatar
ben d'un autre coté le 22/01/2026 à 12:23
Yete a écrit le 22/01/2026 à 11h56

C'est une blague? 🤣🤣🤣🤣 N'importe quoi

de la part d'une assoces vegan ...

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 22/01/2026 à 12:22

Ci git Marguerite.

Signaler Répondre
avatar
Yete le 22/01/2026 à 11:56

C'est une blague? 🤣🤣🤣🤣 N'importe quoi

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/01/2026 à 11:36

Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas entendu ceux-là !
Il va falloir qu'ils dressent des centaines de mémoriaux dans le sud-ouest où vu le nombre d'abattages que l'état a fait ces derniers mois ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.