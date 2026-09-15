Pilotée depuis Lyon, une opération XXL sur les flux migratoires mobilise plus de 500 agents

Une importante opération de contrôle a été menée pendant deux jours dans plusieurs départements de la région, dont le Rhône. Organisée les 7 et 8 septembre dans le cadre du plan zonal de surveillance des frontières et des flux migratoires, elle a mobilisé plus de 500 membres des forces de l'ordre et des douanes.
Coordonnés par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, établit à Lyon, les contrôles se sont concentrés sur la frontière italienne ainsi que sur les gares et les trains en provenance d'Italie et circulant en direction de Paris.
44 étrangers en situation irrégulière
Au total, 60 personnes ont été interpellées au cours de ces deux journées d'opération en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans le Rhône.
Parmi elles, 44 étrangers se trouvaient en situation irrégulière, selon le bilan communiqué par la préfecture. Cinq ont été placés en garde à vue tandis que 39 ont fait l'objet d'une procédure de vérification du droit au séjour.
Les autorités indiquent également que 17 procédures de réadmission ont été mises en œuvre. Neuf obligations de quitter le territoire français (OQTF) ont par ailleurs été délivrées.
Opération bien inutile. Il en rentre 500 000 par an, avec la bénédiction de l'Etat et de l'Europe.Signaler Répondre
Vite un avion pour les OQTF et au revoir retour au pays sans discuter...Signaler Répondre
D'où les dégâts du socialisme....Signaler Répondre
Multiplier par le nombre de jours et de points de passage, c'est une invasion.Signaler Répondre
500 agents mobilisés , 60 personnes interpellées . Fort bien ; mais combien dans ces soixante d'expulsés ou de présentés à un juge ? Sans doute moins que les doigts de la main .Signaler Répondre
C'est ce que l'on appelle un coup d'épée dans l'eau : cela fait temporairement du bruit et des éclaboussures mais tout redevient très vite comme avant .
Génial, quelle chance on a !Signaler Répondre
l faut pas aller trop loin, à Gerland et la Guillotière vous trouverez un paquet de clandestins et sans avoir besoin de 500 policiers, toujours de la com MacronisteSignaler Répondre
En 2 jour 44 personnes irrégulieres.Signaler Répondre
22*365 ? 8030 sur une seule frontière
Rien pu énorme suivant les points de vue.
Mais retablir des douanes ne serait pas plus efficace et moins coûteux ? Vive l’europe
se rendre a l'évidence ; mai 81 fut une erreur et mai 88 la faute ; tout le reste en découleSignaler Répondre
44 sur des dizaines de milliers dans la Région, c'est un début ;-(Signaler Répondre
De toute façon notre président a accordé 250 000 visas par an rien que pour un seul pays, ils vont juste "oublier" de partir...
Je crois que l'on nous prend vraiment pour des cons et ce , depuis longtemps !Signaler Répondre
Je crois que tous les commentaires ont tout dit.Signaler Répondre
Les élections approchent 😉😉Signaler Répondre
Mais au fait ça sert a quoi de dépenser notre argent, pour ensuite pas les expulser?
Regardez les chiffres de la Belgique!
On a vraiment des incompétents en France!
On voit que les élections approchent..Signaler Répondre
Des opérations de communication qui ne serviront à rien
SuperSignaler Répondre
Arrestations des oqtf puis libères pour être convoqué plus tard par la justice !!!
Une blague de juges ??!!!!!!
Quand je pense à toute cette énergie déployée et à tout cet argent que cette opération à coûté..et...connaissant par avance les décisions de justice en matière d'étrangers en situation irrégulière, je fais le choix d'en rire..Signaler Répondre
Il faudrait se réveiller car c'est une véritable catastrophe !Signaler Répondre
Mais tout cela ne sert à rien puisque apparemment on ne peut renvoyer personne ? ?
Au final c'est une mascarade !
Donc un bilan......nul ! étant donné que les OQTF ne sont pas exécutées !Signaler Répondre
500 policiers pour 60 interpellations sur 4 départements...de qui se moque-t-on?Signaler Répondre
En une journée à Guillotière/Gerland on pourrait en pendre 20 fois plus.