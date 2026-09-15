Pilotée depuis Lyon, une opération XXL sur les flux migratoires mobilise plus de 500 agents

Une importante opération de contrôle a été menée pendant deux jours dans plusieurs départements de la région, dont le Rhône. Organisée les 7 et 8 septembre dans le cadre du plan zonal de surveillance des frontières et des flux migratoires, elle a mobilisé plus de 500 membres des forces de l'ordre et des douanes.

Coordonnés par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, établit à Lyon, les contrôles se sont concentrés sur la frontière italienne ainsi que sur les gares et les trains en provenance d'Italie et circulant en direction de Paris.

44 étrangers en situation irrégulière

Au total, 60 personnes ont été interpellées au cours de ces deux journées d'opération en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans le Rhône.

Parmi elles, 44 étrangers se trouvaient en situation irrégulière, selon le bilan communiqué par la préfecture. Cinq ont été placés en garde à vue tandis que 39 ont fait l'objet d'une procédure de vérification du droit au séjour.

Les autorités indiquent également que 17 procédures de réadmission ont été mises en œuvre. Neuf obligations de quitter le territoire français (OQTF) ont par ailleurs été délivrées.