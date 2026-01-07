Sécurité

Contrôles renforcés des établissements de nuit dans le Rhône après le drame de Crans-Montana

Bars, restaurants et salles de danse sont particulièrement ciblés.

Le drame de Crans-Montana, survenu le soir du réveillon du Nouvel An et ayant fait quarante morts, continue de produire des répercussions bien au-delà des frontières suisses. Face à cette catastrophe, les questions de prévention et de respect des normes de sécurité dans les établissements recevant du public se retrouvent au cœur des préoccupations des autorités françaises.

Pour rappel, l’incendie de Crans-Montana a été déclenché par l’utilisation de bougies ou de fontaines scintillantes. Un mode d’animation festif que plusieurs professionnels du secteur envisagent désormais d’abandonner, au regard du symbole et des risques qu’il peut représenter dans certains établissements.

Dans ce contexte, la préfète du Rhône a réuni ce mardi 6 janvier 2026, les organisations professionnelles des exploitants et propriétaires d’établissements festifs, ainsi que les représentants des maires, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours. L’objectif affiché était de "rappeler les règles en matière de prévention des risques d’incendie dans les établissements recevant du public, notamment les bars et les établissements festifs disposant d’un sous-sol."

La préfecture rappelle que "les propriétaires et les exploitants des ERP (établissements recevant du public, ndlr) sont les premiers responsables de la mise en œuvre des mesures de prévention et de sauvegarde pour assurer la sécurité du public dans leurs établissements." Les services de l’État soulignent également le rôle des maires qui, "en lien avec le SDMIS, doivent respecter la périodicité des visites des établissements soumis à un contrôle périodique, en priorisant les visites d’établissements festifs […] qui ont un sous-sol accessible au public." Les élus locaux peuvent par ailleurs "faire procéder à des visites de contrôle inopinées par la commission de sécurité de tous les ERP, notamment lorsqu’il y a un doute quant à la sécurité du public en cas d’incendie."

Une zone grise

En France la réglementation distingue déjà les bars et restaurants, classés en ERP de type N, des salles de danse et de jeux, relevant du type P, conçues pour accueillir une forte densité de public dans des ambiances souvent sombres et bruyantes. Ces configurations spécifiques impliquent des exigences de sécurité renforcées, notamment en matière d’alarme, de désenfumage ou d’évacuation. Les difficultés apparaissent lorsque certains bars (ERP de type N) développent progressivement une activité dansante, se rapprochant du fonctionnement d’un établissement de nuit de type P, sans changer officiellement de catégorie ni réaliser les adaptations techniques nécessaires. Une zone grise qui accroît les risques en cas d’incident et complique le contrôle effectif du respect des normes de sécurité incendie.

La préfecture insiste aussi sur les obligations qui s’imposent à l’ensemble des établissements recevant du public, y compris ceux de 5e catégorie sans locaux à sommeil, qui "sont quand même assujettis à la réglementation en matière de sécurité incendie", même lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation d’ouverture ou de travaux. Les exploitants doivent notamment veiller au bon état des installations techniques, à la conformité des installations électriques, au signalement des issues de secours, à la qualité des matériaux utilisés lors des travaux et à la présence de moyens de secours adaptés.

Enfin, la préfète du Rhône a annoncé aux fédérations de professionnels de la restauration et de la vie nocturne que "des contrôles renforcés seront mis en œuvre dans les établissements de nuit du Rhône afin de s’assurer du respect de la réglementation". Les services de l’État ont d’ores et déjà "établi une liste de cibles de contrôles au regard des antécédents connus." Ces opérations de contrôle doivent intervenir "dans les 15 jours à venir".

papyrebel le 07/01/2026 à 14:07

Cela rappelle " le Cinq-Sept" de Saint Laurent du Pont , drame qui avait occasionné beaucoup de décès et entrainé de nombreux contrôles et de nouvelles normes , comme si l'Etat voulait se racheter ...

Les petits suisses. le 07/01/2026 à 13:46
bizbiz a écrit le 07/01/2026 à 11h54

A cran montana les gamins les plus jeunes avaient 14 ans! Et les parents , ils étaient ou?

La culture helvétique ! Chez eux les gamins sont beaucoup plus précoces.

tétaisou le 07/01/2026 à 13:32
denis007 a écrit le 07/01/2026 à 13h14

Ben avec eux peut être ?
Et toi tu es avec les tiens 24 /24 ?

Tu devrais écoute un peu les informations! La plupart des parents n'étaient pas avec eux! Quand on sais pas, on se tais!

denis007 le 07/01/2026 à 13:14
bizbiz a écrit le 07/01/2026 à 11h54

A cran montana les gamins les plus jeunes avaient 14 ans! Et les parents , ils étaient ou?

Ben avec eux peut être ?
Et toi tu es avec les tiens 24 /24 ?

bizbiz le 07/01/2026 à 11:54

A cran montana les gamins les plus jeunes avaient 14 ans! Et les parents , ils étaient ou?

inertie le 07/01/2026 à 11:52
Romi a écrit le 07/01/2026 à 10h53

Pourquoi faut-il une catastrophe pour que des contrôles soient exercés ?
De la communication !
En fait l’état n’a pas une organisation de contrôle suffisante dans les différents domaines : sécurité, alimentation, environnement, urbanisme…

Pour connaître un peu le sujet, c'est plutôt un non respect des règles par certains établissements et un manque de contrôle du côté des autorités compétentes tant la commune que la préfecture.
Cela fait déjà des décennies que c'est l'à peu près qui prévaut. Et malgré les alertes, encore une fois il faut la morts d'innocents sacrifiés sur l'autel du profit et de l'amateurisme des gérants pour qu'on se préoccupe de la situation qui existe depuis longtemps. Écoeurant !

LFI 69 le 07/01/2026 à 11:43

On connaît le coupable.
Le profit.
Toujours plus de profits sur le dos des salariés et des clients.

Romi le 07/01/2026 à 10:53

Pourquoi faut-il une catastrophe pour que des contrôles soient exercés ?
De la communication !
En fait l’état n’a pas une organisation de contrôle suffisante dans les différents domaines : sécurité, alimentation, environnement, urbanisme…

Ex Précisions le 07/01/2026 à 10:41

On a contrôlé les ces EHPADs, les crèches, les écoles, les pseudos restos en cours, et maintenant au tour des boites de nuits et autres bars dansants.
Si l'on regarde de près, la majorité des établissements qui accueillent du public ont quelque chose à se reprocher sur la sécurité de leurs clients/patients...

