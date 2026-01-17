Lundi 12 janvier, les policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) ont contrôlé un individu rue du 1er-Mars-1943, à Villeurbanne. L’homme était alors en possession de produits stupéfiants.
Dans la foulée, une perquisition a été menée à son domicile, situé rue Francis-Chirat, dans la même commune, rapporte de Progrès. À l’intérieur du logement, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs grammes de cocaïne ainsi que de la résine de cannabis.
Mais surtout, les fonctionnaires ont mis la main sur une importante quantité de matériel sensible : près de 18 000 euros en numéraire, un fusil d’assaut accompagné de son chargeur approvisionné, une arme de poing et deux chargeurs garnis. Des cartouches de différents calibres, compatibles avec des armes longues et des armes de poing, ont également été saisies.
Âgé de 27 ans, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête.
" La gauche a bon dos.
Au niveau national si l'on se limite aux anciens présidents vivants, tu trouves que c'est la gauche en majorité Sarkozy, Hollande et Macron ?".
L' esprit de gauche à envahi toute la société. La gauche s' est emparée de nos esprits. La société en est malade.
Avec les Merloques qui veulent envahir le monde la constitution des arsenaux sera indisponible pour défendre la patrie contre ce nouvel ennemi.
En effet vous avez raison. Ce n'est pas qu'une question de gauche et de droite mais de considérations électoralistes, surtout municipales, qui ont conduit à cette situation.
On ajoute à cela, le pas de couilles de nos dirigeants gouvernementaux, et voilà le résultat.
Mais quand même, quand on entend les élus LFI que peut-on espèrer de mieux pour l'ordre public ?
Au niveau des communes penses tu qu'à Rillieux, Bron etc. .. ce sont des maires de gauche ?
Toujours contre l'apatridie ? La déchéance de nationalité ? Le rétablissement de la peine capitale ? Alors attendons nôtre chute
Différence entre un arsenal et un véritable arsenal? Un fusil d'assaut + une arme de poing.
Attention, la police de la pensée unique veille
Villeurbanne fait parler d'elle toutes les semaines , mais hélas pas en bien ? c'est ça la nouvelle société qu'une certaine gauche veut nous imposer ??