À Villeurbanne, un contrôle de police mène à la découverte d’un véritable arsenal

Ce qui devait être un contrôle classique s’est transformé en une importante saisie d’armes.

Lundi 12 janvier, les policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) ont contrôlé un individu rue du 1er-Mars-1943, à Villeurbanne. L’homme était alors en possession de produits stupéfiants. 

Dans la foulée, une perquisition a été menée à son domicile, situé rue Francis-Chirat, dans la même commune, rapporte de Progrès. À l’intérieur du logement, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs grammes de cocaïne ainsi que de la résine de cannabis. 

Mais surtout, les fonctionnaires ont mis la main sur une importante quantité de matériel sensible : près de 18 000 euros en numéraire, un fusil d’assaut accompagné de son chargeur approvisionné, une arme de poing et deux chargeurs garnis. Des cartouches de différents calibres, compatibles avec des armes longues et des armes de poing, ont également été saisies. 

Âgé de 27 ans, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

avatar
oui-oui le 17/01/2026 à 11:49
LFI 69 a écrit le 17/01/2026 à 11h21

La gauche a bon dos.
Au niveau national si l'on se limite aux anciens présidents vivants, tu trouves que c'est la gauche en majorité Sarkozy, Hollande et Macron ?
Au niveau des communes penses tu qu'à Rillieux, Bron etc. .. ce sont des maires de gauche ?

" La gauche a bon dos.
Au niveau national si l'on se limite aux anciens présidents vivants, tu trouves que c'est la gauche en majorité Sarkozy, Hollande et Macron ?".

L' esprit de gauche à envahi toute la société. La gauche s' est emparée de nos esprits. La société en est malade.

avatar
Black Star le 17/01/2026 à 11:41
J6 a écrit le 17/01/2026 à 11h07

Toujours contre l'apatridie ? La déchéance de nationalité ? Le rétablissement de la peine capitale ? Alors attendons nôtre chute

Avec les Merloques qui veulent envahir le monde la constitution des arsenaux sera indisponible pour défendre la patrie contre ce nouvel ennemi.

avatar
Jesaistout le 17/01/2026 à 11:38
LFI 69 a écrit le 17/01/2026 à 11h21

La gauche a bon dos.
Au niveau national si l'on se limite aux anciens présidents vivants, tu trouves que c'est la gauche en majorité Sarkozy, Hollande et Macron ?
Au niveau des communes penses tu qu'à Rillieux, Bron etc. .. ce sont des maires de gauche ?

En effet vous avez raison. Ce n'est pas qu'une question de gauche et de droite mais de considérations électoralistes, surtout municipales, qui ont conduit à cette situation.
On ajoute à cela, le pas de couilles de nos dirigeants gouvernementaux, et voilà le résultat.
Mais quand même, quand on entend les élus LFI que peut-on espèrer de mieux pour l'ordre public ?

avatar
LFI 69 le 17/01/2026 à 11:21
décidemment a écrit le 17/01/2026 à 10h14

Villeurbanne fait parler d'elle toutes les semaines , mais hélas pas en bien ? c'est ça la nouvelle société qu'une certaine gauche veut nous imposer ??

La gauche a bon dos.
Au niveau national si l'on se limite aux anciens présidents vivants, tu trouves que c'est la gauche en majorité Sarkozy, Hollande et Macron ?
Au niveau des communes penses tu qu'à Rillieux, Bron etc. .. ce sont des maires de gauche ?

avatar
J6 le 17/01/2026 à 11:07

Toujours contre l'apatridie ? La déchéance de nationalité ? Le rétablissement de la peine capitale ? Alors attendons nôtre chute

avatar
Kkvert le 17/01/2026 à 11:07

Différence entre un arsenal et un véritable arsenal? Un fusil d'assaut + une arme de poing.

avatar
Tout lien entre immigration et délinquance est du fascisme le 17/01/2026 à 11:04

Attention, la police de la pensée unique veille

avatar
décidemment le 17/01/2026 à 10:14

Villeurbanne fait parler d'elle toutes les semaines , mais hélas pas en bien ? c'est ça la nouvelle société qu'une certaine gauche veut nous imposer ??

