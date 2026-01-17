Lundi 12 janvier, les policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) ont contrôlé un individu rue du 1er-Mars-1943, à Villeurbanne. L’homme était alors en possession de produits stupéfiants.

Dans la foulée, une perquisition a été menée à son domicile, situé rue Francis-Chirat, dans la même commune, rapporte de Progrès. À l’intérieur du logement, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs grammes de cocaïne ainsi que de la résine de cannabis.

Mais surtout, les fonctionnaires ont mis la main sur une importante quantité de matériel sensible : près de 18 000 euros en numéraire, un fusil d’assaut accompagné de son chargeur approvisionné, une arme de poing et deux chargeurs garnis. Des cartouches de différents calibres, compatibles avec des armes longues et des armes de poing, ont également été saisies.